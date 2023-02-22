Как в СССР привезли американскую «кухню мечты», и почему она была забракована партией

В годы хрущёвской «оттепели», несмотря на всё растущее напряжении в рамках Холодной войны, взаимодействие США и СССР было довольно активным. В частности главы государств приезжали друг к другу, стараясь продемонстрировать всё то лучшее, что было в их странах. Среди презентованных американцами новшеств промышленности советским гражданам была так называемая «кухня будущего». Вот только, если обычные люди в СССР были в восторге от технологического прорыва из Запада, то правящая верхушка во главе с Хрущёвым лично оказались категорически против такого новаторства.
Не всё, что понравилось советским гражданам, было принято властью. /Фото: schloss-post.com
В 1959 году в столичных Сокольниках была проведена выставка американской промышленной продукции, где советские граждане могли посмотреть товары народного потребления, мебель и экспериментальные гаджеты для ведения домашнего хозяйства, которые производятся в США.
Выставка вызвала невиданный ажиотаж. /Фото: livejournal.com
В рамках демонстрации можно было посмотреть и потрогать изделия из пластмассы, полюбоваться модной одеждой на манекенщицах, послушать западный рок-н-ролл, забрать домой невиданную доселе новинку - прозрачные пластиковые пакеты, и даже попробовать знаменитую пепси-колу. А представительницы прекрасной половины человечества также получили возможность сделать причёску, как в американском салоне красоты.
Дефиле американских манекенщиц в Сокольниках. /Фото: cnews.com
Однако наиболее удивительным для советских граждан в экспозиции выставки оказался кухонный гарнитур и техника. В частности, была представлена так называемая Чудо-кухня Whirlpool от Боба Ленера, которая отличалась большим количеством невиданных в СССР примеров бытовой техники, таких как робот-пылесос, микроволновая печь, движущийся сервировочный стол и пульт управления всей этой умной комнатой.
Один только робот-пылесос привёл советских людей в восторг. /Фото: reactor.cc
Кухонный гарнитур, представленный американцами, также значительно отличался от привычного для СССР оформления данного помещения. Так, экспозиция из США наглядно демонстрировала, что кухня может быть очень даже функциональной и просторной, благодаря выдвижным и выкатным шкафам, а также модулям для хранения посуды.
Советские граждане осматривают кухонный гарнитур из США. /Фото: travelask.ru
Более того, для владельцев хрущёвок совершенно немыслимым казался представленный интерьер, где зона приготовления пищи отделена от столовой не стенами, а только частью мебельного гарнитура. Таким образом, уже в конце пятидесятых американцы демонстрировали и пропагандировали довольно распространённую сегодня концепцию кухни-студии, что для людей полвека назад на отечественных просторах было чем-то невиданным и непонятным.
Просторные кухни были огромной редкостью в СССР. /Фото: rt.com
Справедливости ради, следует отметить, что американские маркетологи откровенно хитрили на этой выставке, пытаясь показать то, чего на самом деле не было. Например, диковинный робот-пылесос двигался не сам, а был на радиоуправлении. Более того, ряд других гаджетов и кухонного гарнитура, представленные в Сокольниках, были либо прототипами, которые в итоге не вышли в массовое производство, либо были недоступны и самим американским гражданам.
Американцы не упустили возможность пустить пыль в глаза. /Фото: twitter.com
Однако существенная разница между США и СССР была как раз в том, что подобные новшества для облегчения жизни хозяек американцами вообще разрабатывались. А вот в Советском Союзе подобные излишества считались едва ли не мещанством и слыли ненужными и непрактичными. Впрочем, это не помешало гражданам страны строящегося коммунизма открыто восхищаться технологическими новинками капиталистического мира: вряд ли кто из советских хозяюшек не хотели бы установить себе на кухню посудомоечную машину или новенький гарнитур.
Мастер-класс от американских хозяек по приготовлению пищи с использованием западных гаджетов. /Фото: mapme.club
Вот только руководство СССР и лично Никита Сергеевич Хрущёв были категорически против таких нововведений. Во время демонстрации очередного технического чуда он язвительно поинтересовался у стоящего рядом президента Никсона, а не придумали ли в США машину, которая сама еду в рот кладёт. А возле одного из выставочных гарнитуров между главами обоих государств и вовсе завязался в активное обсуждение самой необходимости обставлять квартиры таким количеством техники.
Дебаты Хрушёва и Никсона о кухне стали историей. /Фото: wikipedia.org
Этот эпизод встречи Хрущева и Никсона в 1959 году вошёл в историю международных отношений как кухонные дебаты, в которых на все аргументы американского президента о нужности подобных разработок первый секретарь ЦК КПСС отвечал заявлением, что промышленность СССР ориентирована на выпуск практичной продукции, а не предметов роскоши. Возможно именно поэтому советские граждане так и не получили возможность реально опробовать технологические новинки, которые были представлены на выставке, равно как и отечественная промышленность ни разу не получила возможность работать в подобном направлении.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии