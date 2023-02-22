Как в СССР привезли американскую «кухню мечты», и почему она была забракована партией

Не всё, что понравилось советским гражданам, было принято властью. /Фото: schloss-post.com

Выставка вызвала невиданный ажиотаж. /Фото: livejournal.com







Дефиле американских манекенщиц в Сокольниках. /Фото: cnews.com

Один только робот-пылесос привёл советских людей в восторг. /Фото: reactor.cc

Советские граждане осматривают кухонный гарнитур из США. /Фото: travelask.ru

Просторные кухни были огромной редкостью в СССР. /Фото: rt.com

Американцы не упустили возможность пустить пыль в глаза. /Фото: twitter.com

Мастер-класс от американских хозяек по приготовлению пищи с использованием западных гаджетов. /Фото: mapme.club

Дебаты Хрушёва и Никсона о кухне стали историей. /Фото: wikipedia.org