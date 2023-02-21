10 кулинарных советов, которые доказывают, что готовить – легко

Совет 1: Используйте дополнительный противень

Дополнительный противень в духовке позволит печенью равномерно пропечься. / Фото: gerdanka.ru

Совет 2: Сначала измельчите чеснок

Измельченный чеснок высвобождает антиоксидант аллицин. / Фото: 4tololo.ru

Совет 3: Используйте соевый соус

Соевый соус раскрывает вкус и аромат любого мяса. / Фото: 1000.menu

Совет 4: Добавляйте соль в горячие напитки

Морская соль раскрывает истинный аромат кофе. / Фото: stiralkovich.ru

Совет 6: Попробуйте лабне

Лабне - крем-сыр на основе йогурта. / Фото: domos.ru

Совет 7: Замените говядину олениной

Оленина более полезная и диетическая, чем говядина. / Фото: attuale.ru

Совет 8: Приправьте специями сливочное масло

Сливочное масло со специями и травами имеет восхитительный вкус. / Фото: sm-news.ru

Совет 9: Используйте уксус для сбалансирования вкуса

Добавьте уксус в борщ, чтобы сделать его менее соленым. / Фото: uksus-hous.ru

Совет 10: Приготовьте масло из куркумы

Масло из куркумы придает блюдам пряно-древесный вкус. / Фото: aromatfleur.ru

Совет 11: Приготовьте пикантный бульон

Коньяк придаст пикантности вкусу бульона. / Фото: olgin-recept.ru