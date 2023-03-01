Мексиканцы предлагают отдых в гигантской бочке, устроившейся среди плантаций агавы

Для любителей неординарного отдыха и текилы приятная новость: в Мексике, недалеко от городка Текила, открылся экзотический отель, отличительной чертой которого являются 30 бочкообразных номеров. Мало того, что они разбросаны среди огромной плантации голубой агавы, растения, используемого для производства текилы, так еще и заводик по ее производству расположен неподалеку. Хотя не только это соседство поможет прекрасно провести выходные, посетители вволю могут наслаждаться отдыхом, но и это еще не все приключения.
Мексиканцы предлагают незабываемый отдых в гигантской бочке («Matices Hotel de Barricas», Текила). | Фото: tr.boliviarcana.org/ apartmenttherapy.com.
Неординарные отельные номера среди экзотического ландшафта нынче в моде. Теперь те, кто пресытился фешенебельными отелями, стараются найти местечко для веселого отдыха среди чащи лесной или бескрайних полей агавы. Именно такой вид приятнейшего отдыха предлагают мексиканцы, открывшие экзотический отель возле завода по производству текилы. Отель «Matices Hotel de Barricas» (в буквальном переводе – «баррель-отель»), входящий в гостиничный комплекс «La Cofradia Tequilera», расположен недалеко от мексиканского города Текила, получившего название от уважаемого многими алкогольного напитка.
Отель «Matices Hotel de Barricas» расположен неподалеку от города Текила (Мексика). | Фото: travelbaseonline.com/ © maticeshoteldebarricas.
Учитывая его месторасположение, не станет удивлением, что провести свой ближайший отпуск в этом фантастическом месте запланируют все любители неординарного отдыха и почитатели текилы, тем более, что устроители отеля могут предложить кое-что еще. Самое интересное и неожиданное начинается сразу с поселения гостей, ведь администрация отеля предложит всем без исключения почувствовать себя Диогеном и в прямом смысле слова пожить в ...бочке, вернее сказать в одном из 30 бочкообразных отельных номеров, которые аскетическими никак не назовешь.
30 оригинальных номеров-бочек разбросано по полям агавы («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: mymodernmet.com/ apartmenttherapy.com.
По сведениям редакции Novate.ru, эти стилизованные под гигантские бочки номера разбросаны среди полей голубой агавы и довольно комфортабельны. В каждом из них есть спальня с огромной двуспальной кроватью, небольшая гостиная с собственным мини-баром и ванная комната, в некоторых номерах-бочках имеются даже джакузи. Помимо стандартных удобств, номера оснащены сплит-системой, также есть бесплатный Wi-Fi и небольшая открытая терраса-крыльцо, где можно наслаждаться прекрасными видами и свежим воздухом.
Уютные номера, расположенные в бочках, рассчитаны на двух-четырех гостей («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx/ mymodernmet.com.
Гости могут посетить производственные цеха завода («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.
Одними уютными номерами современного туриста не удивишь, поэтому устроители отеля «Matices Hotel de Barricas» разработали массу интересных мероприятий, которые придутся по душе любому гостю. Для начала каждый желающий, то есть все без исключения гости, оправляются на завод по производству текилы. Экскурсия включает не только посещение производственных цехов винокурни, но и мини-музей, просто фантастический подвал с огромными бочками, в которых хранится алкогольный напиток, ну и, конечно же, всеми уважаемую дегустацию. В этом случае исполняется главная миссия сотрудников отеля – «соединить алхимию текилы с человеческими чувствами».
Посетители могут отправиться в подвалы на дегустацию или самостоятельно изготовить керамическую бутылку для текилы («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.
Колоритная подземная таверна предложит вкуснейший обед из традиционных мексиканских блюд («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.
На этом культурная программа не заканчивается, посетителям могут еще предложить и поучаствовать в процессе приготовления напитка (разрешается сделать закваску) или отправиться в гончарную мастерскую, в которой каждый собственноручно сможет создать керамическую бутылку для текилы и даже ее расписать. Естественно, все действо проходит под руководством мастеров и художников, но это никак не уменьшает восторг гостей, которым удается сделать собственный шедевр, тем более, что в этой декоративной емкости можно увезти купленную на заводе текилу с собой.
Гостей отеля ждут феерические представления и незабываемые путешествия («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: apartmenttherapy.com.
Любители активного отдыха могут отправиться в горы или прокатиться на велосипеде по бескрайним полям агавы («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.
По сведениям редакции Novate.ru, отель настолько востребован, что к октябрю месяцу среди полей агавы появится еще 20 бочек-номеров, чтобы вместить всех желающих. И это понятно, ведь помимо туристов, прибывающих на отдых, местным жителям понравилось проводить здесь выходные или праздники.
Справка: Тем, кто уже начал собирать чемоданы для поездки в столь привлекательное место, стоит знать, что отельные номера рассчитаны на проживание от 2 до 4 человек. Средняя стоимость суток пребывания варьируется от 150 до 185 дол.
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