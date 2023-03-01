Мексиканцы предлагают отдых в гигантской бочке, устроившейся среди плантаций агавы

Мексиканцы предлагают незабываемый отдых в гигантской бочке («Matices Hotel de Barricas», Текила). | Фото: tr.boliviarcana.org/ apartmenttherapy.com.

Отель «Matices Hotel de Barricas» расположен неподалеку от города Текила (Мексика). | Фото: travelbaseonline.com/ © maticeshoteldebarricas.

30 оригинальных номеров-бочек разбросано по полям агавы («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: mymodernmet.com/ apartmenttherapy.com.

Уютные номера, расположенные в бочках, рассчитаны на двух-четырех гостей («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx/ mymodernmet.com.

Гости могут посетить производственные цеха завода («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.

Посетители могут отправиться в подвалы на дегустацию или самостоятельно изготовить керамическую бутылку для текилы («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.

Колоритная подземная таверна предложит вкуснейший обед из традиционных мексиканских блюд («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.

Гостей отеля ждут феерические представления и незабываемые путешествия («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: apartmenttherapy.com.

Любители активного отдыха могут отправиться в горы или прокатиться на велосипеде по бескрайним полям агавы («Matices Hotel de Barricas», Мексика). | Фото: tequilacofradia.com.mx.