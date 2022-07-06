25 жутких фактов о кокаине - одном из самых чудовищных запрещённых веществ

Устрашающие факты о кокаине.
Наркотики – одно из самых главных зол этого мира. Ежегодно из-за передозировки и употребления наркотиков умирает огромное количество людей. Одним из самых популярных и ужасных наркотиков является кокаин, который часто употребляют знаменитости, модели и даже спортсмены. Именно об этом препарате и пойдет речь.
Наркотик гангстеров и звёзд.
Хуже всего то, что наркотики могут не только убить, но и изменить и разрушить личность человека в процессе их употребления, поскольку они меняют химическое состояние тела и состояние сознания. Во многих случаях они также заставляют делать вещи, которые человек обычно никогда не стал бы делать. И это ужасно.
1. Листья Эритроксилума
В поисках кокаинового куста.
Кокаин добывается из листьев Эритроксилума или кокаинового куста. Это растение в основном произрастает в южноамериканских Андах.
2. Внимательность, энергия, уверенность, сила...
Сужение сосудов, повышение температуры, учащение пульса.
Кокаин является самым мощным стимулятором центральной нервной системы, который встречается в природе. Его физические эффекты включают сужение кровеносных сосудов, повышение температуры, частоты сердечных сокращений и кровотока. После принятия этого вещества у человека появляется большая внимательность, энергия, уверенность в себе и даже сила.
3. Порошок или кристаллы
Крэк предназначен для курения.
В настоящее время кокаин поставляется в двух основных формах: порошок и кристаллы. В кристаллической форме он известен как крэк и предназначен в основном для курения.
4. Хит среди бедных и молодых
Доступная эйфория.
Крэк появился в середине 1980-х годов. Он мгновенно стал "хитом" среди бедных и молодых людей, благодаря своей относительно недорогой цене и быстрому наступлению эйфорического эффекта.
5. От $10 до $25 за кристалл.
Крек.
Средняя цена у уличных дилеров за грамм чистого кокаина в Штатах составляет от $ 80 до $ 100. Средняя цена крэка - от $ 10 до $ 25 за кристалл.
6. Нюхают, втирают, колят...
Белая дорожка.
Кокаин обычно нюхают (втягивают в нос), вводят внутривенно или курят. Иногда его втирают в десны. Порошок обычно нюхают или смешивают с водой, после чего вводят внутривенно, в то время как кристаллы обычно курят.
7. Кокаин вызывает привыкание
Организм требует новую, новую и новую дозу.
Кокаин вызывает чрезвычайно привыкание. Часто люди, которые употребляют его, начинают все время увеличивать дозу, поскольку "организм требует все новую и новую дозу, чтобы получить кайф". Когда препарат курят в виде крэка, зависимость имеет тенденцию развиваться быстрее.
8. Кокаин вызывает эйфорию
Активации нервных клеток в головном мозге.
Кокаин вызывает эйфорию путем активации нервных клеток в головном мозге, которые выделяют дофамин - химическое вещество, связанное с удовольствием и бдительностью. Препарат затем обнуляет нервные клетки от "чистки" их дофамином, продлевая эффект.
9. Второй после марихуаны
Кокаин в три раза смертельней.
Кокаин является вторым по частоте использования наркотиком в Соединенных Штатах после марихуаны. Тем не менее, кокаин вызывает в три раза больше смертей, чем любой другой незаконный наркотик.
10. Инки были первыми
Жевали и глотали тысячилетиями.
Листья коки, источник чистого кокаина, жевали и глотали в течение тысяч лет для эйфорического эффекта. Инки были первыми, кто начал использовать листья коки и считали их подарком богов.
11. Чистый кокаин появился в 1859 году
Вино с кайфом.
Чистый кокаин впервые был извлечен из листьев растения кока в 1859 году. Его добавляли в крепленое вино, которое свободно продавалось во Франции в 1863 году.
12. Кокаин-анестетик
Кокаин-анестетик впервые был использован в США в 1880-х годах.
Кокаин был впервые использован в США в 1880-х годах, где его применяли в качестве анестезирующего средства во время операций глаз, носа и горла, а также хирургических операций. Он стал устаревшим, как только появились другие препараты, которые стали более безопасными анестетиками.
13. Доктор-наркоман
Доктор Хальстед.
В 1884 году известный американский доктор Хальстед выполнил первую операцию с использованием кокаина в качестве анестезирующего средства. Хальстед позже стал первым зависимым от кокаина врачом.
14. США, Новая Зеландия, Мексика, Колумбия...
Лидеры потребления.
Во всем мире употребление кокаина было зафиксировано в более чем двух третьих всех стран. В США самый высокий уровень злоупотребления кокаином, следом идут Новая Зеландия, Мексика и Колумбия. Самые низкие показатели употребления кокаина - в Азии.
15. Гидрохлорид кокаина
Tucker’s Asthma Specific.
Гидрохлорид кокаина — очищенная химическим путем соль кокаина - был основным активным ингредиентом в нескольких тониках и эликсирах, которые применялись для лечения различных болезней в начале двадцатого века. В одном продукте (Tucker’s Asthma Specific) содержалось 420 миллиграммов кокаина на унцию.
16. Агрессивные социопаты
Депрессия и беспокойство.
Люди, употребляющие кокаин, более склонны к антиобщественным настроениям, депрессии, беспокойству. Эти черты также являются более распространенными среди их ближайших родственников.
17. Чистая фармакология
Неадекватное поведение кокаинистов.
Примерно треть смертей от кокаина обусловлены его фармакологическим действием. Подавляющее большинство случаев смертей, связанных с кокаином, вызваны убийствами, самоубийствами, дорожно-транспортными происшествиями в результате его психотропных свойств.
18. Эйфория и дисфория
У мужчины эффект от кокаина сильнее.
Мужчины, как правило, чувствуют эффект от кокаина сильнее, чем женщины. Также у них наблюдается большее количество случаев эйфории и дисфории (интенсивных плохих чувств), чем у женщин.
19. Низкий вес и повреждения мозга
Матери-наркоманки.
Дети у матерей, которые употребляли кокаин во время беременности, как правило, рождаются преждевременно, имеют более низкий вес при рождении и страдают от повреждений мозга. К сожалению, каждый год в Соединенных Штатах рождаются более четырехсот тысяч младенцев склонными к употреблению кокаина.
20. Только изъятий на $ 1,5 млрд
Тюки белой сперти.
В 2008 году в Америке во время полицейских рейдов и при арестах было изъято почти пятьдесят тысяч килограммов кокаина. Оптовая стоимость этих наркотиков составляла около $ 1,5 млрд.
21. Бадяжный кокс
Добавки лактозы, лидокаина, талька, сахара...
Кокаин почти всегда разбавляется дилерами с целью увеличения его количества и максимизации прибыли. Обычно в роли добавок выступают лактоза, лидокаин, кукурузный крахмал, тальк и сахар.
22. Фрейд рекомендовал кокаин
Зигмунд Фрейд.
Зигмунд Фрейд был одним из наиболее известных сторонников кокаина. После того, как он попробовал этот препарат в 1884 году, Фрейд рекомендовал его в качестве средства для лечения депрессии, алкоголизма, наркомании и зависимости от морфия.
23. Шерлок Холмс
Стрельба по стенам, ночная игра на скрипке, неоправданный риск...
Знаменитый детектив Шерлок Холмс пристрастился к кокаину. Конан Дойл часто описывал то, как Холмс употреблял его всякий раз, когда не находил других способов стимулировать умственную деятельность.
24. Девять миллиграммов кокаина на бутылку
Кокаин был удален из рецепта в 1903 году.
В рецепте Coca-Cola изначально было приблизительно девять миллиграммов кокаина на бутылку, что в сочетании с кофеином, создавало стимулирующий эффект. Хотя кокаин был удален из рецепта напитка в 1903 году, листья коки (без содержания кокаина) до сих пор используются в качестве вкусовой добавки.
25. На каждой четвертой из пяти банкнот...
Мелкий порошок с легкостью остается на банкнотах.
Следовые количества кокаина можно найти на четырех из каждых пяти долларовых банкнот, находящихся в обращении. Однако, поскольку кокаин представляет собой мелкий порошок и легко остается на любом предмете, его наличие на купюрах не обязательно означает, что они были использования для нюхания коки.
Бонус
11 лет употребления кокаина. Факты на лице.
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