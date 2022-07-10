Как очистить старую сковородку

Советские сковородки, которые невозможно отмыть ни химией, ни кипячением, можно без труда очистить до идеального состояния простым и очень бюджетным средством из хозяйственного магазина. Обновлённая, сковородка ещё послужит даже детям!







Средство называется «Удалитель старой краски». Оно бывает разных марок и по разной цене. Однако, не выбирайте самое дешёвое — может не сработать или сработать плохо. Выбирайте по средней цене. В среднем бутылочка стоит около 80-100 руб. Её одной хватит на большое количество сковородок.







Постелите разрезанный пакет на рабочую поверхность. Работать можно дома, так как «Удалитель» не имеет неприятного запаха. Однако в доме должно быть тепло. Разлейте немного средства, кисточкой разровняйте, особенно по бортикам и краю.







Переверните сковородку, проделайте то же самое с обратной стороны сковородки. Накройте пакетом и оставьте. Время выдержки — от 30 минут до 1 часа. Всё зависит от степени загрязнения сковородки. Очень грязные держите 50-60 минут под пакетом.







Посмотрите, как работает средство: весь нагар стал жидким, как краска.







Счистите без труда все загрязнения. Затем помойте под проточной водой с обычным моющим средством для посуды.







Оцените результат! Сковородка как новая.

Она прослужит ещё очень долго!Подробнее о том, как очистить сковородку, смотрите в видео ниже: