10 заброшенных мостов и путепроводов, которые ведут в никуда
Мир полон заброшенных мест, зданий и других строений. От заброшенных дорог до заброшенных аэропортов – мир напоминает гигантскую карту для поиска сокровищ. Предлагаем 10 когда-то возведенных мостов и путепроводов, с которые ведут в никуда.
Железная дорога через море (Флорида, США)
Железная дорога через море (Флорида, США)
В 1905 году Хенри Флэглер, управляющий Железной дорогой Восточного побережья Флориды, нефтяной магнат и владелец курортов, решил построить восьмое рукотворное Чудо Света, когда осваивал с коммерческой целью побережье Флориды. Остров Ки-Уэст, часть архипелага Флорида-Кис, находится в 150 км от Кубы. В то время остров имел стратегическое значение для того, кто хотел контролировать пути сообщения в Карибском регионе и морскую торговлю. Флэглер захотел кусок этого дорогого пирога. С этой целью он и решил построить железную дорогу. 206 км дороги магнату обошлись в 50 миллионов долларов. На строительстве было занято 4000 рабочих.
Железная дорога через море (Флорида, США)
Никто до этого не строил таких конструкций, поэтому этот проект смело можно назвать чудом инженерной мысли. К тому времени, как дорогу открыли, она уже сама по себе была достопримечательностью. Когда Флэглер первым отправился на остров Ки-Уэст по построенной дороге, то это уже было триумфом и победой над силами природы. Но радость была преждевременной. В 1953 году на Флориду обрушился сильный ураган. Морскую железную дорогу смыло, а ремонтировать ее оказалось очень дорого. Сегодня часть этой дороги эксплуатируется, остальное же просто свидетельствует о былой славе.
Путепровод Парингтон (Манчестер, Великобритания)
Путепровод Парингтон (Манчестер, Великобритания)
Путепровод Парингтон, проложенный через корабельный канал Манчестер, знавал и лучшие времена. Он был построен много десятилетий назад, а затем брошен. Мост закрыли в 1982 году в связи с его небезопасным состоянием, так как в нем образовались дыры и трещины. Местные подростки стали использовать его как плацдарм для метания камней в проплывающие судна. Для того чтобы забаррикадировать вход на мост, власти с двух сторон установили большие грузовые контейнеры – они до сих пор там и стоят.
Мост Сен-Бенезе (Авиньон, Франция)
Мост Сен-Бенезе (Авиньон, Франция)
Странно, что этот мост после закрытия стали чаще использовать, чем раньше. Мост Сен-Бенезе как исключение из правил, установленный на полпути через реку Рона в средневековом центре Авиньона привлекает миллионы посетителей каждый год, которые приезжают полюбоваться мостом и рекой. Он был построен в 12 веке и пережил несколько разрушений. Его пару раз восстанавливали и использовали до 17 столетия, а затем окончательно забросили. С тех пор мост постепенно разрушался, сегодня осталось всего 4 арки. Он занесен в Список мирового наследия, но он, в отличие от действующих мостов, ведет в никуда.
Мост Кинзуа (Пенсильвания, США)
Мост Кинзуа (Пенсильвания, США)
Размеры моста, который считается чудом инженерной мысли, впечатляют: его длина составила 625 м, а высота – 91 м. Он был построен в 1882 году и возвышался над устьем Кинзуа, как гигантский металлический монстр. Впечатляющей была и его реконструкция, которую провели в 1900 году. В 2000-х годах мост еще эксплуатировали, но, к сожалению, после торнадо он стал непригодным для использования, хотя идея его восстановления летает в воздухе.
Путепровод Урбе (Франция)
Путепровод Урбе (Франция)
В 1935 году, когда планы построить железную дорогу, связывающую Бюссан и Урбе, изменились, мост остался недостроенным. Так он и стоит - начинается ниоткуда и ведет в никуда, как памятник незавершенному делу. Три арки без начала и конца. Под мостом есть дорога, по которой курсируют автомобили.
Большой путепровод над рекой Water of Fleet (Шотландия)
Большой путепровод над рекой Water of Fleet (Шотландия)
Возвышающийся, как мираж, над величественной шотландской долиной путепровод Big Water of Fleet, является очаровательной государственной тайной. Он состоит из 20 арок, имеет длину 270 м, простирается на север от Гейтхауса и стал героем многих кинофильмов голливудских режиссеров. В 1935 году он появился в кинофильме снятом по книге Альфреда Хичкока «39 шагов». Во время Второй мировой войны мост сыграл свою важную роль. По нему для союзников отправлялись очень важные эшелоны с продовольствием и боеприпасами. Еще один путепровод , состоящий из 9 арок, который назывался Little Water, был взорван армией во время тренировочных боевых заданий. В 1965 году мост был выведен из эксплуатации.
Железный мост через реку Нанду (Китай)
Железный мост через реку Нанду (Китай)
Мост через реку Нанду, который местные жители называют Мост дьявола, не вызывает положительных ассоциаций, хотя с ним не связано никаких душераздирающих историй. Он был построен японцами в 1940 году на совесть, так как его планировали эксплуатировать минимум 20 лет. Но его использовали и в 80-х годах, так как он был в хорошем состоянии. Со временем в сваях образовались дыры и на ветру мост начал покачиваться. Уже 16 лет мост возвышается над рекой как памятник былым временам. В 2000 году в октябре после наводнения половину моста смыло водой. Сегодня на нём делают свадебные фотосессии.
Мост в никуда (Новая Зеландия)
Мост в никуда (Новая Зеландия)
После строительства в 1935 году недалеко от деревушки Мангапуруа. Новая Зеландия, он эксплуатировался всего 7 лет, после чего его закрыли. После Первой мировой войны правительство страны искало способ, как помочь вернувшимся с фронта солдатам. Так появилось поселение Мангапуруа, которое этот мост и связывал с основной частью страны. К тому времени, как он был построен, жить в диком лесу люди отказались. К 1942 году там осталось только три семьи. В январе того же года наводнение размыло дорогу, которая вела к нему. Вместо того чтобы ремонтировать и восстанавливать, правительство решило закрыть и мост и деревню.
Путепровод Лидерфут (на границе с Шотландией)
Путепровод Лидерфут (на границе с Шотландией)
Возвышающийся на высоте 40 м над рекой Твид путепровод Лидерфут действительно впечатляет. Мост состоит из узких арок и построен из красного кирпича в эпоху королевы Виктории. В туманный пасмурный день он выглядит невероятно эффектно. Мост был открыт в октябре 1865 года. Королева Виктория назвала это строение великолепным и грандиозным. Ширина каждой арки составила 13 м. Мост и сегодня выглядит изумительно, а его состояние действительно поражает. Когда мост закрыли, то успели отпраздновать его столетний юбилей. В 90-х годах 20 столетия мост отреставрировали и теперь здесь можно прогуливаться.
Путепровод Виктория (Великобритания)
Путепровод Виктория (Великобритания)
Сегодня многих поражают своим величием каменные путепроводы и кирпичные мосты, которые часто можно встретить на просторах Великобритании. Но это не просто стечение обстоятельств, ведь все подобные сооружения в 19 веке тщательно проектировались и добросовестно строились инженерами и строителями. Таким образом, они заявляли о величии Великобритании. Самым успешным в этом плане периодом было время правления королевы Виктории. Путепровод Виктория не стал исключением. Мост простирается над рекой Веар на 41 м и состоит из 4 широких внушительных арок. Он является копией римского моста, возведенного в Испании у Алькантара, созданного в честь британского и итальянского союза. Мост открыли в июне 1839 года в день коронации королевы Виктории. Интересно то, что его использовали для перевозки грузов до 1991 года. Поговаривают о его восстановлении и вводе в эксплуатацию.
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