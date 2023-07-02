2 таблетки из аптеки вытянут всю многолетнюю грязь из стиральной машинки

Бросьте в машинку всего пару таблеток, и они вытянут из стиральной машинки всю многолетнюю грязь! Повторите столь лёгкий, но эффективный способ чистки стиральной машинки, особенно если в ней уже появился неприятный запах.







Вам понадобятся таблетки для чистки зубных протезов. Их можно найти в аптеке или любом онлайн-магазине. В упаковке сразу 30 шт., а на одну чистку машинки понадобится всего 2 шт. Отправьте их в машинку и выставите самую высокую температуру, запустите пустой барабан и цикл стирки. Таблетки для чистки зубных протезов убивают микробы и бактерии, а также устраняют известковый налёт!





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