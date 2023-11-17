Вино для Ришелье да пиво для Ленина: Любимые алкогольные напитки великих людей

Несомненно, самым старым алкогольным напитком является вино, а вот самым популярным - водка. У каждого есть свои предпочтения и вкусовые пристрастия в этом вопросе. Одни любят крепкие спиртные напитки, другие более легкие. Известные личности употребляли спиртное для того, чтобы расслабиться или, наоборот, простимулировать себя к творчеству, неизменно выбирая спиртное, пришедшееся по душе.
Эрих Мария Ремарк
Эрих Мария Ремарк. / Фото: www.cameralabs.org
Ремарк в своей «Триумфальной арке» буквально поёт оду кальвадосу. Так как у его героя было много общего с самим писателем, кальвадос стали считать его любимым напитком. Однако сам Ремарк во время работы над экранизацией «Триумфальной арки» заметил, что существенное отличие между ним и Равиком как раз и состоит в том, что писатель терпеть не может кальвадос. Позже писатель подтвердил это в интервью, сказав, что вдохновило на романтическое описание кальвадоса его название.
Фрагмент интервью Ремарка. / Фото: www.strannik17.livejournal.com
Наряду с этим была реальная история, как в берлинском ресторане, где частенько бывал Ремарк, уже после его отъезда сам Геринг решил заказать вино, которое любил писатель. Однако ему отказали, мотивируя тем, что всё вино этого сорта Ремарк выпил до своего бегства из Германии.
Григорий Распутин
Восковые фигуры Феликса Юсупова и Григория Распутина. Юсуповский дворец на Мойке в Санкт-Петербурге. / Фото: www.wiki2.org
В отличие от представлений о старце, как о любителе водки, Григорий Распутин был поклонником «Мадеры». При этом заморские вина его не привлекали совсем, потому употреблял он «Мадеру», которая производилась в России и носила название «Сахра». При этом до беспамятства Распутин не напивался, сохраняя всегда контроль над собой.
Кардинал Ришелье
«Арман-Жан-Дюплесси, герцог де Ришелье, кардинал и государственный министр Франции», Бернхарда Брокер. / Фото: www.ulrich-menzel.de
Именно с лёгкой руки Ришелье во Франции стала развиваться культура питания и пития. Сам монсеньор следил за тем, как готовят его повара и лично изобрёл первый сложный гарнир. Кардинал являлся большим ценителем французских вин, отдавая предпочтение тем, что поставлялись к его столу из провинции Бордо.
Пётр I
Ассамблея при Петре I. / Фото: www.kp.ru
Великий русский царь славен не только своими военными победами и многочисленными реформами. Именно он учил бояр употреблять не только кофе и картошку с баклажанами, но и крепкие напитки. Сам же весьма любил пропустить чарочку-другую водочки, особо уважая «Гданьскую», оригинальный рецепт которой до наших дней не сохранился.
Владимир Ульянов
Владимир Ленин в Поронине, Польша. Август 1914 года. / Фото: www.photo-day.ru
Вождь мирового пролетариата являлся большим любителем пива, особое удовольствие получая, когда вместе с пенным напитком вкушал малосольную форель или же корюшку. При этом его любовь ограничивалась весьма скромными порциями, поэтому упрекнуть вождя в чрезмерном увлечении спиртным нельзя.
Иосиф Сталин
Иосиф Сталин. / Фото: www.videost.ru
Отец народов, как истинный представитель своей нации, предпочитал грузинские вина. Поначалу его любовь ограничивалась качественным домашним вином, но с годами на его столе прочно обосновались «Хванчкара» и «Киндзмараули». Начиналось застолье всегда с шампанское, а следовавшее за ним вино употреблялось в больших количествах.
Михаил Булгаков
Михаил Булгаков. / Фото: www.andersval.nl
Писатель был известен своей любовью к застольям, а собственный дом он считал лучшим трактиром в столице. Над входом его столовой висел плакат: «Водка – яд, сберкасса – друг». При этом стол ломился от еды и алкоголя, а водку он любил, разбавляя при употреблении её рижским бальзамом. Многие герои его знаменитых произведений пили именно водку, приготовленную по домашним рецептам: анисовую, кардамонную и другие.
Иоганн Вольфганг фон Гёте
Иоганн Вольфганг фон Гёте. Художник Иоган Джозеф Шмеллер. / Фото: www.art-prints-on-demand.com
Писателю довелось однажды отведать франконского вина из Баварии, и с тех пор он стал его самым рьяным поклонником. Ежегодные заказы франконского вина в дом Гёте составляли порядка 900 литров.
Сальвадор Дали
Сальвадор Дали со своим очередным шедевром. / Фото: www.insparkl.com
Великий художник был известным любителем розовой кавы – испанского игристого вина. Дали считал, что именно кава помогала ему открывать всё новые грани таланта, расчищая потоки его творческого сознания.
Винсент Ван Гог
Винсент Ван Гог. Автопортрет, 1888. / Фото: www.insparkl.com
Импрессионист слыл почитателем абсента, предпочитая полынную настойку всем другим алкогольным напиткам. При этом в своем пристрастии к абсенту он был не одинок, среди современников художника абсент был весьма популярен.
Эрнест Хемингуэй
Эрнест Хемингуэй. / Фото: www.artfulliving.com.tr
Писатель пил довольно неумеренно, при этом спектр его алкогольных пристрастий был очень широк. Он с одинаковым удовольствием мог употреблять вино, дайкири, мохито и вермут. Говорят, что предпочтение он всё же отдавал мохито, однако Хемингуэй создал и свой собственный коктейль, дав ему название одного из своих произведений «Смерть после полудня». Готовится он в бокале для шампанского, куда вливается для начала немного абсента, а затем дополняется ледяным брютом. При этом выпивается коктейль не сразу, а лишь после того, как помутнеет содержимое бокала.
Памятник Хемингуэю, перед которым ежедневно ставят коктейль. / Фото: www.escambray.cu
На Кубе в баре, куда писатель частенько наведывался, стоит памятник Хемингуэю, перед которым ежедневно ставят свежеприготовленный дайкири.
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