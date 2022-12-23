Бодипозитив: любовь к себе или самообман?

Наверняка, многие слышали о таком популярном движении, как бодипозитив. Его участники хотят донести людям то, что их тело прекрасно, в каком виде оно бы не было. Явление бодипозитива вперемешку с феминизмом призывает женщин забыть о косметике, тренажерных залах и средствах личной гигиены. Но правильно ли это на самом деле?









Что стоит за пропагандой любви к себе? Искреннее стремление повысить самооценку или нежелание работать? Давайте разбираться!



Истинное предназначение

Почему это вызывает отвращение?

Общество и бодипозитив