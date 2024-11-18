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21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак

Большинство из нас в качестве завтрака в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой, за исключением тех, кто более тщательно следит за чистотой своего питания и на первый приём пищи употребляет кашу. А что если бы мы предложили вам 21 идею приготовления вкуснейших тостов на завтрак, которые зададут нужный тон вашему дню и подзарядят вас до самого обеда?

Тогда то вы точно забудете про привычные скучные бутерброды!




21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







1. Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зёрна граната + оливковое масло

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







2. Малина + ежевика + базилик + лёгкий сливочный сыр

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







3. Мускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сыр

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







4. Банан + арахисовое масло + семена чиа

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







5. Тонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое масло

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







6. Тушёная фасоль + соус сальса + кориандр + жареное яйцо

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







7. Клубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская соль

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







8. Ломтики ананаса + творог + кешью

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







9. Поджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сыр

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







10. Сушеный инжир + сыр рикотта + кунжут

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







11. Ломтики манго + моцарелла + сок лайма + морская соль

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







12. Пюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сок

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







13. Ломтики груши + сыр рикотта + мед

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







14. Хумус + измельченный грецкий орех + зёрна граната

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







15. Пюре из нута + помидор + жареное яйцо

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







16. Нарезанный финик + сыр фета + миндаль

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







17. Нарезанные сливы + арахисовая паста + семена льна

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







18. Яблоко + мед + голубой сыр

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







19. Соус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базилик

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







20. Кимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжут

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария







21. Копченый лосось + огурец + лёгкий сливочный сыр + зелёный лук

21 вариант приготовления необычных тостов на завтрак завтрак, кулинария






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