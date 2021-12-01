12 книг на английском для тех, кто только начинает
Чтобы уметь объясниться на английском, достаточно 1000 слов; чтобы вести более-менее содержательную беседу — 10000 слов. Но по-настоящему почувствовать и понять язык можно только читая художественную литературу.
Тут тоже с ходу не подступишься — начинать стоит с книг, написанных простым языком, без лингвистических экспериментов.
12 книг на английском языке для тех, кто только начинает читать в оригинале.
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«Театр» Сомерсет Моэм / «Theatre» Somerset Maugham
Умная и тонкая книга о внезапном романе популярной театральной актрисы с юношей — ровесником ее сына. Простота языка здесь того сорта, когда она гениальна, а не от скудости словарного запаса. Сюжет и характеры увлекают настолько, что хочется читать, не останавливаясь, пока не дочитаешь до последней страницы.
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«Трое в лодке, не считая собаки» Джером К. Джером / «Three Men in a Boat» Jerome K. Jerome
Веселая книга о путешествии трех джентльменов и фокстерьера Монморанси по Темзе. Книгу достаточно просто читать на английском. Заодно можно поучиться чисто английскому юмору в оригинале и поучиться с хорошим настроением.
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Рассказы Рэя Брэдбери /
The Stories of Ray Bradbury
Рэй Брэдбери — один из мастеров короткого рассказа, умеющий нагнетать на невероятно маленьком хронометраже. Не успеешь чай допить, а все уже случилось. Очень удобно: один рассказ — один урок. В текстах много диалогов, что, как известно, украшает книгу.
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«Книга джунглей» Редьярд Киплинг /
«The Jungle Book» Rudyard Kipling
С этой книгой будет проще, так как с большинством историй Киплинга мы знакомы с детства. В основном по сюжетам о диком мальчике Маугли. Поэтому привыкнуть к чтению на английском будет легче. Книга покоряет сильными характерами, колоритными пейзажами и романтикой старых легенд.
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«Рассказы» О. Генри /
«Best Short Stories» O. Henry
О. Генри со своими короткими историями, как раз на один вечер, очень удобен для занятия английским. Коротки не только рассказы, но и предложения, которыми они написаны. Приятным «бонусом» идут оптимизм, побеждающий неприятности жизни, остроумие и неожиданные концовки.
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«Автостопом по галактике» Дуглас Адамс / «Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» Douglas Adams
Веселые герои, много юмора и приключений, так что забудешь в словарь заглядывать, чтобы побольше прочитать. Ну и книжек в серии несколько, так что хватит надолго.
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«Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд / «The Picture of Dorian Gray» Oscar Wilde
Жутковатая, но поучительная история Дориана Грея хорошо мотивирует на чтение. И все-таки гораздо важнее язык Уайльда — емкий, афористичный и понятный читателю без консультирования со специалистами по переводу.
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«Колыбель для кошки» Курт Воннегут / «Cat’s Cradle» Kurt Vonnegut
Роман написан маленькими главами, так что удобно читать порциями. Не очень веселая история рассказана остроумно и живо. Меткие замечания хочется цитировать направо и налево. Но есть несколько авторских неологизмов, с которыми придется смириться.
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«По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй / «For Whom the Bell Tolls» Ernest Hemingway
История американца, который приехал в Испанию, охваченную гражданской войной. Хемингуэй из тех авторов, которые избегали гигантских сложных предложений, что начинающим читателям по-английски очень на руку.
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Серия о Пуаро Агаты Кристи / «Hercule Poirot» Agatha Christie
Можно начать с рассказов, а продолжить романами. Невозмутимый, проницательный сыщик обеспечит увлекательность чтения, а талант писательницы — четкое, понятное построение фраз. Желательно, конечно, при этом выбирать те романы, которые вы еще не читали, — для сохранения интриги.
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«Мизери» Стивен Кинг / «Misery» Stephen King
Роман не предназначен для людей с тонкой душевной организацией. Сюжет при этом не лишен своеобразного изящества — примерно как медведь в весеннем лесу. Зато «завернуто» это в удобные для чтения предложения и интересные мысли.
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«Собака Баскервиллей» Конан Дойл / «The Hound of the Baskervilles» Arthur Conan Doyle
Сюжет, конечно, всем прекрасно известен. Зато интересно, как же любимые приключения Шерлока Холмса звучат в оригинале. Плюс, как любой детективщик, сэр Артур не очень заморачивался языковыми экспериментами.
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