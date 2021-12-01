12 книг на английском для тех, кто только начинает



«Театр» Сомерсет Моэм / «Theatre» Somerset Maugham

Умная и тонкая книга о внезапном романе популярной театральной актрисы с юношей — ровесником ее сына. Простота языка здесь того сорта, когда она гениальна, а не от скудости словарного запаса. Сюжет и характеры увлекают настолько, что хочется читать, не останавливаясь, пока не дочитаешь до последней страницы.