Какой была реклама конца XIX – начала ХХ века

В конце XIX века в повседневную жизнь людей стала пробираться реклама. В то время к навязчивым объявлениям многие еще не привыкли, и они вызывали неподдельный интерес, а карточки с продукцией и вовсе стали объектом коллекционирования.
Этот мужчина употребляет сельтерскую воду в течение 30 лет и еще ни разу не болел.
Сто лет назад невольным коллекционером рекламы мог стать практически каждый. Многие люди из среднего и высшего класса собирали так называемые «товарные карточки». Эти картонки с рисунками часто прилагались к купленным вещам, особенно к продуктам. Для оформления коллекции даже выпускались специальные альбомы, и коллекционеры обменивались недостающими экземплярами.
Если выпечку делать из муки Sea Foam, то сон будет хорошим, а пищеварение – в полном порядке.
Что общего между маленькими детьми и пивом? Здоровье!
Современным исследователям известны более 6500 карточек различных товаров. Многие из них приписывают рекламируемым продуктам полезные и даже целебные свойства. Завлекательные лозунги утверждают, что можно даже лечить болезни и пьянство. А реклама корневого пива Hires Root Beer обещает, что оно «очищает кровь».
Карточка, обещающая посетителю хорошо проведенное время, а также блюда из моллюсков в ресторане Downer Landing.
«Роскошь в открытом море» в рекламе пива Pabst.
Объявления викторианской эпохи не ограничивалась обещанием здоровья.
Знаменитый художник Рембрандт рекламирует муку.
Людям викторианский эпохи также нравилось искусство, поэтому авторы рекламных объявлений аккуратно заимствовали у художников, поэтов и писателей элементы их произведений. Вот почему потрет Рембрандта, умершего в 1669 году, украсил торговую карточку муки Enterprise.
Реклама томатного супа Хайнца.
Реклама напитка Coca-Cola, 1890-е годы.
Высокой популярности торговых карточек способствовала технологическая новинка: цветная печать. Выходящие на тот момент журналы, даже самые дорогие, были черно-белые, реже двухцветные. Именно поэтому цветные приложения в виде карточек и получили распространение. По иронии судьбы, торговые карточки вышли из моды, когда журналы начали сами печатать цветные рекламные объявления.
Эссенция из овса доктора Бакленда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии