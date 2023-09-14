Как выглядит цвет бедра испуганной нимфы, Сюрприз дофина и другие колористические изыски прошлого

Если вы не художник, то имеете полное право думать, что на свете существует всего лишь семь цветов и не отличать «песочный» от «терракотового». Однако считается, что человеческий глаз способен выделить как минимум около 150 цветовых оттенков, а профессионалы могут различать до 15 тысяч цветов. В XVIII веке люди любили давать цветовым оттенкам замысловатые и очень оригинальные названия. Давайте научимся отличать некоторые из них, тем более, что они частенько встречаются в литературе.
Цвет бедра нимфы
В романтической живописи прошлых веков чрезвычайно популярны были мифологические сюжеты. На картинах, кроме пастушек, частенько появлялись и нимфы. Это был, пожалуй, единственный приличный способ украсить свой салон обнаженной натурой, так что к нему частенько прибегали. Поэтому для любителей прекрасного XVIII века оттенок Цвет бедра нимфы вызывал вполне определенные ассоциации с бледно-розовым цветом. Примерно тогда это название и вошло в обиход во Франции – «Сuisse de nymphe effrayee». Эстеты отличали еще чуть более насыщенный цвет Бедра испуганной нимфы. Считалось, что если прелестницу напугал волосатый фавн, то оттенок кожи станет ярче. Именно так в 1802 году назвал свой новый сорт роз французский селекционер Жан-Пьер Вибер.
Розы сорта Cuisse de nymphe еmue
У Льва Толстого мы встречаем упоминание этот цвета в романе-эпопее «Война и мир». Князь Ипполит появляется в салоне Анны Павловны Шерер «… в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayee, как он сам говорил, в чулках и башмаках.» Ильиф и Петров тоже не обошли такое оригинальное название оттенка в рассказе «Горю — и не сгораю»: «Кровать была застлана стеганным одеялом. Одеяло было атласное, розовое, цвета бедра испуганной нимфы.»
Однако наибольшую популярность и известность этот цвет приобрел в России при императоре Павле, когда именно такого оттенка сделали подкладку военного мундира. Так как качество офицерского и солдатского обмундирования существенно отличалось, в обиход вошла шутка о том, что у солдат испод мундира имеет цвет «ляжки напуганной Машки».
Цветной зоосад
Цвет влюбленной жабы (приглушенно-зеленый) – достаточно красивый оттенок, который приобрел такое поэтичное название. И, конечно, модники XVIII-XIX веков ни в коем случае не путали его со светлым серо-зеленым оттенком, который назывался Лягушка в обмороке.
Жирафье брюхо (или Жираф в изгнании) – светло-коричневый, с рыжеватым, оттенок стал самым популярным цветовым трендом 1827 года, после того как французскому королю Карлу X презентовали молодую самку жирафа. Новинка поселилась в Ботаническом саду, а в цвет ее шкурки нарядилась вся знать.
Раскрашенная гравюра XIX века «Жираф»
Цвет испуганной мыши (нежно-серый) – вероятно, имелось в виду, что бедный грызун должен бледнеть, испугавшись. Поэтому портные в старину обязательно отличали этот оттенок от просто Мышиного.
Если мрачный подтекст названий оттенков вас не смущает, то можете пошить себе наряд цвета Паука, замышляющего преступление или Последнего вздоха жако. По мнению парижских дам XVIII века, глаза популярной тогда салонной птицы при последнем издыхании становились именно такого рыжевато-желтого оттенка.
Ну и, конечно, постоянные спутники людей романтического века – блохи, тоже были увековечены в цветовой гамме. Нам, к счастью, сегодня сложно это себе представить, но 200-300 лет назад красно-коричневые оттенки Блошиное Брюшко, Блошиная спинка, а также цвета Задумчивая и Раздавленная блоха никого не удивляли.
Исторические личности и события «в цвете»
Почему-то богатое «цветовой наследие» оставил после себя знаменитый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. Оттенки Бисмарк больной, Бисмарк сердитый, Бисмарк сдержанный, Бисмарк блестящий, Бисмарк весёлый и Бисмарк-фуриозо («рассерженный») — коричневый с красный отливом, были популярны во время Первой мировой войны.
Цвет Наваринского дыму с пламенем
« - Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой нынче в Петербурге в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства.
- Давайте. О цене ни полслова. Штука упала сверху. Купец её развернул ещё с большим искусством, поймал другой конец развернул точно шелковую материю, поднёс её Чичикову так, что тот имел возможность не только рассмотреть её, но даже понюхать, сказавши только:
- Вот-с сукно-с! цвету наваринского дыму с пламенем». (Н.В. Гоголь "Мёртвые души")
Так в цветовой гамме отразилось важное для своего времени историческое событие – в 1827 году в Ионическом море произошло крупное морское сражение. Объединенные силы русской, английской и французской эскадр сожгли турецко-египетский флот, а темно-серый цвет сукна вошел в моду для пошива сюртуков. Не путать с оттенками Московский пожар и Базарного огня. Последний возник в конце XIX века в память о страшном пожаре на благотворительном базаре в Париже в мае 1897 года. Описывается как очень сложный комбинированный цвет - красно-огненный с примесью желто-синеватого.
Цвет Маркиза Помпадур
Этот оттенок розового должен ассоциироваться вовсе не с щечками знаменитой фаворитки короля Людовика XV, а с ее вкладом в развитие производства Франции. Она принимала активное участие в работе над созданием севрского фарфора. Особый цвет, полученный в результате многочисленных экспериментов, назван в ее честь - Rose Pompadour.
Мадам де Помпадур, портрет кисти Франсуа Буше
Еще исторические личности, давшие названия оттенкам – это Лорд Байрон, его именем назван цвет темно-каштановый, с рыжеватым оттенком, и Кардинал Роган. Оказавшись за решеткой в связи со знаменитым делом об «ожерелье королевы», высший сановник вызвал сочувствие французской знати, и в его честь в моду вошло сочетание желтого с красным, названное Кардинал на соломе.
Ну и, пожалуй, самое незабываемое историческое событие, произошедшее с французской королевой Марией Антуанеттой, дало название цвету Сюрприз дофина. Счастливая королева продемонстрировала придворным пеленки новорожденного наследника после того, как тот, совершенно не по протоколу, запачкал их. Восхищенные знатные модники на следующий же день вырядились в одежду такого цвета. У нас он больше известен как цвет Детской неожиданности.
Мария Антуанетта с наследником
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