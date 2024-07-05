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С нами не соскучишься!

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Лайфхаки для жизни и облегчения быта

Лайфхаки нужны абсолютно каждому человеку! С ними жизнь становится проще, а проблемы решаются быстрее. Какие-то хитрости помогают облегчить быть, другие решают ежедневные проблемы, с которыми так или иначе сталкиваются все.
Представляем 10 нетривиальных лайфхаков, которые стоит знать и применять! Забирайте себе, сохраняйте и пользуйтесь ежедневно.




Хранение перчаток



После того как закончили уборку, не кладите перчатки в раковину — они будут долго сохнуть. Прикрепите самоклеящиеся крючки на стену, а между ними — резинку. Теперь перчатки удобно повесить на сушку!


Мытье окон



Вручную тряпкой не всегда получается очистить окна без разводов. Закрепите салфетку из микрофибры на швабру, разбрызгайте стеклоочиститель и верните стеклам блеск на раз-два!


Хранение мокрого зонта



Мокрый зонт не получится сложить в сумку, даже если предварительно поместить его в чехол. Поступите следующим образом: у небольшой бутылки обрежьте горлышко, заклейте край малярным скотчем. Теперь у вас есть «футляр» для мокрого зонта, который можно спокойно положить в сумку!


Хранение фломастеров, карандашей и ручек



Для этого не нужно покупать ничего! Возьмите небольшую пластиковую бутылку, обрежьте горлышко. Обрезанную бутылку приложите к утюгу, включённому на минимальную температуру, и подождите, пока острый край не сгладится. Вот так легко и быстро получился стакан!


Хранение из бобины от скотча



Не спешите выбрасывать бобину от скотча! Вырежьте картон, приклейте, чтобы получилось дно. Из второго картонного круга + джута сделайте крышку. Декорируйте бобину, по желанию, кружевом. Получилась маленькая корзинка!


Хранение овощей



Возьмите несколько 5 л пластиковых бутылок. Вырежьте в них окошко, заклейте край малярным скотчем. Сделайте отверстия в бутылке паяльником или горячим гвоздем. Теперь хранить овощи гораздо удобнее и практичнее!


Лайфхак со скотчем



Чтобы не потерять край скотча, не нужно загибать его. Просто приклейте к краю шпильку для волос!


Хитрость с дозатором



Если нужно перенести какое-либо средство в дозаторе в сумке, то просто зафиксируйте на нём прищепку. И тогда он ни за что не разольется!


Заточка ножниц



Вручную заточить ножницы не так-то просто. Возьмите кусок фольги, сложите в несколько раз и порежьте на мелкие кусочки. Ножницы станут намного острее!


Хранение открытого крема



В таком виде крем дольше прослужит, а также его можно перенести в сумке! Просто натяните плёнку между баночкой и крышкой.



Берите интересные и нетривиальные лайфхаки выше на заметку! Уверены, они выручат во многих бытовых проблемах.
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