Лайфхаки для жизни и облегчения быта

Лайфхаки нужны абсолютно каждому человеку! С ними жизнь становится проще, а проблемы решаются быстрее. Какие-то хитрости помогают облегчить быть, другие решают ежедневные проблемы, с которыми так или иначе сталкиваются все.

Представляем 10 нетривиальных лайфхаков, которые стоит знать и применять! Забирайте себе, сохраняйте и пользуйтесь ежедневно.

Хранение перчаток

Мытье окон

Хранение мокрого зонта

Хранение фломастеров, карандашей и ручек

Хранение из бобины от скотча

Хранение овощей

Лайфхак со скотчем

Хитрость с дозатором

Заточка ножниц

Хранение открытого крема

После того как закончили уборку, не кладите перчатки в раковину — они будут долго сохнуть. Прикрепите самоклеящиеся крючки на стену, а между ними — резинку. Теперь перчатки удобно повесить на сушку!Вручную тряпкой не всегда получается очистить окна без разводов. Закрепите салфетку из микрофибры на швабру, разбрызгайте стеклоочиститель и верните стеклам блеск на раз-два!Мокрый зонт не получится сложить в сумку, даже если предварительно поместить его в чехол. Поступите следующим образом: у небольшой бутылки обрежьте горлышко, заклейте край малярным скотчем. Теперь у вас есть «футляр» для мокрого зонта, который можно спокойно положить в сумку!Для этого не нужно покупать ничего! Возьмите небольшую пластиковую бутылку, обрежьте горлышко. Обрезанную бутылку приложите к утюгу, включённому на минимальную температуру, и подождите, пока острый край не сгладится. Вот так легко и быстро получился стакан!Не спешите выбрасывать бобину от скотча! Вырежьте картон, приклейте, чтобы получилось дно. Из второго картонного круга + джута сделайте крышку. Декорируйте бобину, по желанию, кружевом. Получилась маленькая корзинка!Возьмите несколько 5 л пластиковых бутылок. Вырежьте в них окошко, заклейте край малярным скотчем. Сделайте отверстия в бутылке паяльником или горячим гвоздем. Теперь хранить овощи гораздо удобнее и практичнее!Чтобы не потерять край скотча, не нужно загибать его. Просто приклейте к краю шпильку для волос!Если нужно перенести какое-либо средство в дозаторе в сумке, то просто зафиксируйте на нём прищепку. И тогда он ни за что не разольется!Вручную заточить ножницы не так-то просто. Возьмите кусок фольги, сложите в несколько раз и порежьте на мелкие кусочки. Ножницы станут намного острее!В таком виде крем дольше прослужит, а также его можно перенести в сумке! Просто натяните плёнку между баночкой и крышкой.Берите интересные и нетривиальные лайфхаки выше на заметку! Уверены, они выручат во многих бытовых проблемах.