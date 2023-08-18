Кто и для чего построил сенсационный дом-панцирь в пустыне и что находится внутри

Этот дом, расположенный на склоне скалистого холма в калифорнийской пустыне, возле национального парка Джошуа-Три, непросто причислить к какому-то определенному архитектурному стилю. Он напоминает панцирь броненосца или раковины, поставленные одна на другую. Коттедж идеально вписан в окружающую пустынно-скалистую местность и невероятно экологичен. Такие здания принято называть органической архитектурой. Предлагаем узнать подробнее об уникальном здании и посмотреть, что у него внутри. Кстати, внутри – невероятно!
Проект The Desert House (дословно – «дом в пустыне») разработал архитектор Кендрик Бэнгс Келлог. Внешне форма дома выглядит безупречно, сложен он из монолитно-бетонных плит, и визуально это отлично сочетается с окружающей пустынной и в то же время живописной местностью. Словно огромные листья или гигантские пластины, эти плиты «покрывают» всё, что находится внутри «панциря».
Дом-панцирь.
А началось всё с того, что американская художница Бев Дулиттл и её супруг познакомились с проектами мастера органической архитектуры Келлога, и чета пришла в восторг от их эстетики и оригинальности. Выбрав для строительства столь живописную площадку, они попросили мастера разработать для них такой же уникальный дом, предоставив ему в этом плане полный карт-бланш и доверившись его вкусу и профессионализму. Дом строили 10 лет, проект был готов в начале нулевых и сразу обратил на себя всеобщее внимание.
Вход в дом-панцирь.
Под бетонными пластинами расположены не менее оригинальные комнаты.
«Самое важное – это клиенты»
Тут стоит сказать несколько слов об архитекторе. Кендрик Бэнгс Келлог родился еще в 1934-м, и он был одним из первопроходцев в американской органической архитектуре. Каждый его проект в этом направлении восхищает.
Архитектор и его детище.
Помимо частных домов (Lotus House, Wingsweep, Onion House и так далее), он проектировал и общественные здания. Чего только стоят, свадебная часовня Хосино в Японии (Каруидзава) или например, дом Йен в США (Ла-Хойя, Калифорния)!
Часовня в Японии.
Про работу архитектора Бэнгс как-то сказал так: «Чтобы реализовать по-настоящему креативную архитектуру, нужен клиент, который обладает видением и воображением, позволяющими максимально эффективно использовать любой объект. Идеальные заказчики – это те, кто предоставляет архитектору свободу действий, чтобы в итоге получить то, о чем они и не подозревали. Они готовы рискнуть быть уникальными».
Дом-панцирь вечером выглядит потрясающе.
Из дома открывается вид на невероятные пейзажи.
У Бев Дулиттл и её мужа было всё: и смелость, и доверие к архитектору, и желание получить «то, о чем они не подозревали», но, главное – деньги на реализацию столь дорогостоящего проекта от мастера с мировым именем.
Органика в архитектуре выглядит так.
Общая площадь дома-панциря – чуть больше 430 кв. метров. Материалы, выбранные для проекта – монолитный бетон, сталь, медь и стекло. Плюс – использованы естественные поверхности открытых скал. Идеально вписываясь в окружающий ландшафт, спроектированное Келлогом здание выглядит одновременно и доисторически, и футуристически.
Дом сразу стал сенсацией и ярким событием в архитектуре, так что с выбором специалиста заказчики точно не прогадали. Кстати, через некоторое время после постройки супруги продали дом за 3 миллиона долларов.
Дом-панцирь снаружи и внутри.
Внутренние интерьеры
Справедливости ради стоит отметить и заслугу ещё одного талантливого человека. Выполняя заказ, Келлог пригласил в помощь своего верного коллегу и единомышленника – дизайнера Джона Вургина. Именно он спроектировал необычный «доисторический» интерьер для дома-панциря, в том числе и забор, которым обнесен дом. Это ограждение выглядит как кость какой-нибудь гигантской доисторической рыбы и выполнено из железобетонных прутьев.
Дом-панцирь и ограда-кость.
Войдя в этот дом, попадаешь в фантастическую пещеру.
Интерьеры, созданные Вургином для Келлога, переносят во времена динозавров или пещерных людей. Но в то же время они выглядят стильно, современно и органично.
Дизайн Вургина.
Все линии изогнуты, пещерные стены не похожи одна на другую, есть много необычных предметов и деталей – например, стол в виде куска скалы, зонт из множества кусочков стекла и оригинальный стол в гостиной, напоминающий многоножку, бронзовая ванна и так далее.
Стол-многоножка.
Очень интересно, что некоторые природные скальные выступы в этом доме служат не только стенами, но и становятся мебелью. Так, например, в комнате для прекрасно обыграны каменные глыбы.
Оригинальный дизайн с использованием камня.
Архитектор и дизайнер создали шедевр.
Дизайнер сделал оригинальными и соответствующими стилю даже светильники. Они имеют такие же округлые и волнистые формы и отлично вписываются в интерьер, где фактически нет прямых линий и всё подчинено идее органики.
В доме-панцире много света и много фантастических изгибов.
А ещё в этом месте удивительные закаты.
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