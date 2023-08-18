Кто и для чего построил сенсационный дом-панцирь в пустыне и что находится внутри

С нами не соскучишься!





Этот дом



Этот дом , расположенный на склоне скалистого холма в калифорнийской пустыне, возле национального парка Джошуа-Три, непросто причислить к какому-то определенному архитектурному стилю. Он напоминает панцирь броненосца или раковины, поставленные одна на другую. Коттедж идеально вписан в окружающую пустынно-скалистую местность и невероятно экологичен. Такие здания принято называть органической архитектурой. Предлагаем узнать подробнее об уникальном здании и посмотреть, что у него внутри. Кстати, внутри – невероятно!















Дом-панцирь.

Вход в дом-панцирь.

Под бетонными пластинами расположены не менее оригинальные комнаты.

«Самое важное – это клиенты»

Архитектор и его детище.

Часовня в Японии.

Дом-панцирь вечером выглядит потрясающе.

Из дома открывается вид на невероятные пейзажи.

Органика в архитектуре выглядит так.

Дом-панцирь снаружи и внутри.

Внутренние интерьеры

Дом-панцирь и ограда-кость.

Войдя в этот дом, попадаешь в фантастическую пещеру.

Дизайн Вургина.

Стол-многоножка.

Оригинальный дизайн с использованием камня.

Архитектор и дизайнер создали шедевр.

В доме-панцире много света и много фантастических изгибов.

А ещё в этом месте удивительные закаты.