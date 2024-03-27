«Сапог для народа»: как в СССР появились кирзовые сапоги

Кирзовый сапог – это действительно выдающийся предмет одежды. Один из тех редких случаев, когда слова «сапог для народа» прозвучат в самом положительном ключе. Простые, надежные и вполне себе удобные кирзовые сапоги прослужили верой и правдой в Красной и Советской Армии не один славный год.
Сначала были обмотки. /Фото: yaplakal.com.
Сапоги и ботинки в армии между собой боролись долгое время. В Первую мировую войну в этом споре была поставлена окончательная точка. Стало понятно, что сапог намного лучше и удобнее армейского ботинка. Само собой, к началу войны большинство армий и близко не успело обеспечить своих солдат достойной «кирзой», а потому очень часто к ботинку просто делалась обмотка почти до колена – это была «вынужденная» имитация того самого высокого сапога. Солдаты британской армии, например, пройдут в ботинках и обмотках две мировые войны. В России большинство солдат носило все те же обмотки с ботинками.
Кризовый сапог прекрасен всем. /Фото: krsk.au.ru.
Согласно архивам Политехнического музея, изобретением кирзы – материала, из которого делают эти самые сапоги (а также куртки для военных), был российский изобретатель Михаил Михайлович Поморцев, который проводил эксперименты по замене каучука в одежде. Первый образец кирзы был получен еще в 1904 году. Испытания нового материала прошли в 1905 году, более того он был одобрен командованием русской армии. За три года до смерти, в 1913-м, Михаил Поморцев получил за новый материал государственную премию.
Первые делом сапог пошел в войска. /Фото: waralbum.ru.
Несмотря на то, что материал оказался очень хорошим и был одобрен в войсках, проект по его внедрению лег на полку сначала из-за Первой мировой войны, затем из-за двух революций, а следом из-за гражданской войны. Почти 20 лет о разработке Поморцева не вспоминали, пока не настал 1934 год. Уже советские ученые Сергей Лебедев и Борис Бызов продолжили работу Поморцева. В сотрудничестве с химиком Иваном Плотниковым они нашли новый способ производства кирзы, еще более дешевый и эффективный.
Интересный факт: за большой вклад в налаживание массового производства кирзовых сапог Иван Плотников был удостоен Сталинской премии.
К концу войны была очень популярная обувь. /Фото: waralbum.ru.
Производство кирзовых сапог было налажено Кирове. В первую очередь новая обувь стала поступать в войска. Простая, дешевая и при этом надежная. Существует легенда о том, что военные старой закалки были не очень довольны тем, что «кирза не дышит». Тем не менее, уже к концу войны в кирзовые сапоги было обуто более 10 млн советских военнослужащих. После войны сапог получил буквально вторую жизнь. В условиях острой нехватки в том числе обуви, их стало массово носить и гражданское население.
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