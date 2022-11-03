7 небанальных блюд из кабачков, которые домочадцы оценят по достоинству

Кабачок – один из относительно недорогих ингредиентов, из которого можно приготовить огромное множество блюд – от икры до второго и даже пирогов. Для этого мы подготовили семерку небанальных рецептов, которые помогут приготовить кабачки в этом году.
1. Печеные с фаршем
Кабачки с фаршем. \ Фото: bing.com.
Когда хочется разнообразия, в особенности попробовать какую-то новую закуску на быструю руку – используйте этот рецепт, для которого подойдет абсолютно любой вид фарша, который есть под рукой.
Ингредиенты:
• Кабачки – 4 шт;
• Мука – 4 ст.л;
• Фарш – 650 г;
• Лук – 2 шт;
• Сыр – 450 г;
• Масло растительное;
• Соль, перец.
Кабачки с фаршем, запечённые в духовке. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• С луковиц удалить шелуху, мелко накрошить кубиками;
• Сыр предварительно натереть на средней тёрке;
• Фарш соединить с луком;
• Ввести соль, перец, тщательно вымесить;
• Кабачки предварительно вымыть;
• Снять шкурку;
• Нарезать кольцами, толщиной примерно два-два с половиной сантиметра;
• Внутренности аккуратно удалить ложкой, оставляя «донышко»;
• Обвалять в муке;
• Обжарить на сковородке до образования корочки;
• Духовку поставить на нагрев до 180 градусов;
• На противне раскатать фольгу;
• Выложить кабачки;
• В центр выложить начинку;
• Сдобрить сверху сыром;
• Отправить на сорок минут;
• Подавать горячими.
2. Пирог с орехами
Кабачковый пирог. \ Фото: i.ytimg.com.
А этот рецепт отлично подходит в качестве полезного основного блюда или даже десерта, который придется по душе даже маленьким детям. А наличие пряностей и трав делает его идеальным блюдом, близким к французской кухне.
Ингредиенты:
• Мука – 205 г;
• Кабачки мелкие – 3 шт;
• Сыр мягкий – 40 г;
• Лук – 1 шт;
• Вино белое сухое – 6,5 ст.л;
• Масло из оливок – 6,5 ст.л;
• Орегано сухой – 2 ч.л;
• Орехи – 45 г;
• Травы (тимьян, розмарин и другие) – половинка пучка;
• Соль, перец.
Пирог из кабачков. \ Фото: qcwacountrykitchens.com.au.
Способ приготовления:
• В муку засыпать соль, а также сухой орегано;
• Влить вино и половину оливкового масла;
• Тщательно вымесить тесто, после чего скатать его в шар и оставить на двадцать минут;
• Лук очистить и мелко-мелко накрошить;
• Обжарить на остатках масла из оливок;
• Кабачки вымыть тщательно;
• Произвольно нарезать, лучше всего – кубиком;
• Добавить к луку;
• Сдобрить солью и перцем, перемешать;
• Жарить до румяности кабачков, тщательно помешивая лопаткой;
• Тесто раскатить, присыпав стол мукой;
• Фольгой покрыть противень;
• Переложить туда тесто;
• В центре сделать ножом четыре продольных линии примерно до середины;
• Выложить начинку, при этом стараясь не задевать место с линиями;
• Посыпать сыром и орешками;
• Сдобрить накрошенными травами;
• Накрыть тестом из сердцевины, после чего завернуть линиями по разрезу;
• Отправить на полчаса в духовку при 180 градусах.
3. Икра
Кабачковая икра. \ Фото: i.pinimg.com.
Наверняка каждый помнит вкус кабачковой икры из детства, который ни с чем не спутать. Кроме того, это полезное и низкокалорийное блюдо содержит массу витаминов и минералов, и подходит в качестве намазки на хлеб, галеты и не только.
Ингредиенты:
• Кабачки – 2,5 кг;
• Морковка – 1 кг;
• Лук – 1 кг;
• Паста томатная – 2,5 ст.л;
• Соль, сахар;
• Кислота лимонная;
• Масло растительное.
Икра из кабачков. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Для приготовления лучше подбирать молодые кабачки с тонкой шкуркой;
• Предварительно их промыть;
• Нарезать кружками;
• Обжарить на масле до лёгкой румяности;
• Морковку промыть и очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• С лука удалить шелуху, нарезать кубиком;
• Обжарить вместе с морковью до мягкости;
• Пересыпать овощи в блендер;
• Измельчить до состояния пюре;
• Ввести соль, сахар и томатную пасту;
• Засыпать кислоту лимонную (около одной чайной ложки);
• Снова перебить;
• Пересыпать в кастрюлю;
• Отправить на мелкий огонь;
• Дать закипеть и медленно томить в течение двадцати минут;
• Переложить в заранее простерилизованные банки и закрыть крышками.
4. Фаршированные с рисом
Фаршированные кабачки. \ Фото: myllynparas.fi.
Для того, чтобы вкусно и сытно покушать, не обязательно покупать и готовить мясо. Попробуйте оригинальный рецепт фаршированных кабачков с помощью риса и сыра, который приятно удивит даже мясоедов.
Ингредиенты:
• Кабачки мелкие – 2 шт;
• Рис – 1 ст.л;
• Фета – 75 г;
• Базилик – пучок;
• Масло из оливок – 3,5 ст.л;
• Соль, перец.
Кабачки с начинкой. \ Фото: blog.tudogostoso.com.br.
Способ приготовления:
• Рис промыть и отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• После слить воду и переложить на сковородку;
• Влить одну ложку масла из оливок;
• Обжарить до легкой румяности;
• Добавить сыр;
• Промыть и нашинковать базилик;
• Засыпать следом;
• Перемешать и томить несколько минут;
• Кабачки промыть;
• Обрезать с двух сторон кончики;
• Разделить ножом вдоль;
• Удалить ложкой семечки и немного мякоти;
• Форму предварительно смазать маслом;
• Выложить на дно кабачковые лодочки;
• Распределить начинку;
• Сбрызнуть сверху маслом;
• Печь около получаса при температуре в 180 градусов.
5. Кускус с овощами
Кускус с овощами. \ Фото: missbroccoli.com.
Традиционное для таких стран, как Ливия и Тунис, блюдо точно порадует любую хозяйку, а ещё – домочадцев, привыкших к стандартной гречке и рису.
Ингредиенты:
• Кускус – 255 г;
• Кабачки – 4 шт;
• Спаржа – средний по размеру пучок;
• Перец болгарский – 4 шт;
• Базилик и кинза – по пучку;
• Лук зеленый – половинка пучка;
• Масло из оливок – 3,5 ст.л;
• Уксус винный – 1,2 ст.л;
• Соль, перец.
Кускус с кабачками. \ Фото: nl.dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Кускус залить кипятком;
• Накрыть и оставить до разбухания крупы;
• Овощи вымыть;
• Перец с кабачками нарезать полосочками;
• Обжарить на сковородке;
• Ввести спаржу;
• Томить до румяности овощей;
• Слить воду с кускуса;
• Засыпать овощи;
• Тщательно перемешать;
• Промыть и нашинковать зелень;
• Всыпать следом;
• Размешать;
• Масло соединить с уксусом и специями;
• Залить крупу и подавать к столу.
6. Запеканка с фрикадельками
Кабачковая запеканка. \ Фото: viddana.com.
Хотите отыскать сытное блюдо для всей семьи, которое понравится и мясоедам, и любителям овощей? Тогда вооружайтесь этим рецептом, который порадует ценителей фрикаделек и кабачков!
Ингредиенты:
• Кабачки средние по размеру – 2 шт;
• Фарш – 505 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сыр моцарелла – 205 г;
• Орехи – половинка стакана;
• Зелень (кинза, мята) – средний пучок;
• Тмин размолотый – 1,2 ч.л;
• Чеснок – зубочек;
• Масло из оливок;
• Соль, перец.
Запеканка из кабачков. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• В фарш добавить яйцо;
• Промыть и нашинковать зелень;
• Засыпать следом;
• Ввести тмин, а также соль с перцем;
• Тщательно вымесить до однородности;
• Руками сформировать небольшие фрикадельки;
• Кабачки промыть;
• Нарезать кружочком;
• Моцареллу тоже разделить на кусочки;
• Форму предварительно смазать маслом;
• Выкладывать слоями: кабачок, сыр, фрикадельки;
• Сдобрить маслом и посыпать орешками;
• Печь около сорока минут при температуре в 180 градусов.
7. Печеные под сыром
Кабачки под сыром. \ Фото: pinterest.com.
А для ценителей простых и быстрых рецептов – кабачки, которые можно запечь не только в духовке, но и пожарить на гриле, а ещё – на огне во время пикника, используя минимум необходимого.
Ингредиенты:
• Кабачки – 5 шт;
• Сыр твердый – 205 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Сок лимона – 1,2 ч.л;
• Масло из оливок – 2,5 ст.л;
• Соль, перец.
Кабачки, запечённые с сыром. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно разогреть до 180 градусов;
• Кабачки промыть;
• Разделить на половинки;
• Чеснок очистить и измельчить;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• На противень положить бумагу;
• Сверху выложить кабачки, выдерживая небольшое расстояние;
• Сдобрить оливковым маслом;
• Распределить чеснок и притрусить сыром;
• Посыпать солью и перцем;
• Отправить на пятнадцать минут в духовку до золотистости сыра.
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