Адская смесь сюжетов и стилей на суперплоских картинах японского художника

«Тан Тан Бо Блюёт», 2002 год. Автор: Takashi Murakami.

«Остров Мёртвых», 2014 год. Автор: Takashi Murakami.

«Тан Тан Бо Говорит», 2014 год. Автор: Takashi Murakami.

«Автопортрет художника в стрессе», 2012 год. Автор: Takashi Murakami.

«Оммаж Фрэнсису Бэкону», правая часть диптиха, 2016 год. Автор: Takashi Murakami.

«Оммаж Фрэнсису Бэкону», левая часть диптиха, 2016 год. Автор: Takashi Murakami.

«727-272», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.

«Я могу переступить время, и в моём сердце зарождается Вселенная», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.

«Вселенная в глазе сердца», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.

«Лишённый четырёх конечностей, вопреки всему освобождает сердце», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.

Такаси Мураками со своим творением