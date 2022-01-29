Адская смесь сюжетов и стилей на суперплоских картинах японского художника

«Тан Тан Бо Блюёт», 2002 год. Автор: Takashi Murakami.
Творчество современного японского художника Такаси Мураками (Takashi Murakami) выбивая почву из-под ног, вызывает культурный шок и недоумение, в попытках понять суть изображений и переварить увиденное. Его работы напоминают смесь различных стилей и направлений: путанных, сложных, пугающих, но при этом интересных, притягательных и ни при каких обстоятельствах, не поддающихся логике. Вот такая вот своеобразная адская смесь, состоящая из тонких намёков на сексуальные комплексы, уродство и человеческое невежество.
О том, что же на самом деле подтолкнуло художника к созданию столь непростых работ можно спорить бесконечно долго. Но как бы там ни было, а его достаточно жуткие и маниакально-депрессивные картины пользуются огромной популярностью среди ценителей подобного искусства. Ко всему прочему, Мураками - единственный современный японский художник, чьи полотна выставлялись в Версале, а это уже о чём-то, да и говорит. Быть может, не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Или же наоборот – весь этот тёмный сюрреализм, проливает истинный свет на то, что происходит вокруг. И от этого становит ещё больше не по себе. Ведь осознание действительности, мало кого оставит равнодушным.
«Остров Мёртвых», 2014 год. Автор: Takashi Murakami.
«Тан Тан Бо Говорит», 2014 год. Автор: Takashi Murakami.
«Автопортрет художника в стрессе», 2012 год. Автор: Takashi Murakami.
«Оммаж Фрэнсису Бэкону», правая часть диптиха, 2016 год. Автор: Takashi Murakami.
«Оммаж Фрэнсису Бэкону», левая часть диптиха, 2016 год. Автор: Takashi Murakami.
«727-272», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.
«Я могу переступить время, и в моём сердце зарождается Вселенная», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.
«Вселенная в глазе сердца», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.
«Лишённый четырёх конечностей, вопреки всему освобождает сердце», 2007 год. Автор: Takashi Murakami.
Такаси Мураками со своим творением.
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