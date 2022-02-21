Ироничные французские скетчи на тему жизни и искусства

Неожиданный поворот. Санта Клаус в новогоднюю ночь. Автор: Pez.
Ирония, сарказм и отменное чувство юмора – главный козырь в руках француза Пьера-Ив Риво (Pierre-Yves Riveau), известного в Интернете под псевдонимом Pez. Обладая нетривиальным взглядом на жизнь, он рисует забавные скетчи, совмещая в них фантазии, страхи, красоту и отвращение на грани прошлого и будущего. Также, среди его работ есть оригинальные интерпретации на шедевры мировой живописи, в которых Мона Лиза далеко не святая, как на картине Леонардо да Винчи, а всем известный «Крик» Мунка и вовсе прибывает в шоке от мужчины, распахнувшего перед ним плащ...
Вифлеемская звезда. Автор: Pez.
Надо улыбаться, чтоб живым казаться. Автор: Pez.
Фокусник. Автор: Pez.
На рыбалке. Автор: Pez.
Детишки. Автор: Pez.
Рабочий момент. Автор: Pez.
Лиза вышла покурить. Автор: Pez.
Море волнуется раз... Автор: Pez.
Волшебное дерево. Автор: Pez.
Всё гениальное просто. Автор: Pez.
Ограбление средь бела дня. Автор: Pez.
Вот так незадача... Автор: Pez.
Тот самый неловкий момент... Автор: Pez.
Овечка. Автор: Pez.
Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. Автор: Pez.
Спатите! Автор: Pez.
Цивилизация. Автор: Pez.
Приключения морячка Папая. Автор: Pez.
Бетти Буп. Автор: Pez.
Клуб Микки Мауса. Автор: Pez.
Эволюция. Автор: Pez.
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