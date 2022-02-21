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Ироничные французские скетчи на тему жизни и искусства


Неожиданный поворот. Санта Клаус в новогоднюю ночь. Автор: Pez.

Неожиданный поворот. Санта Клаус в новогоднюю ночь. Автор: Pez.

Ирония, сарказм и отменное чувство юмора – главный козырь в руках француза Пьера-Ив Риво (Pierre-Yves Riveau), известного в Интернете под псевдонимом Pez. Обладая нетривиальным взглядом на жизнь, он рисует забавные скетчи, совмещая в них фантазии, страхи, красоту и отвращение на грани прошлого и будущего. Также, среди его работ есть оригинальные интерпретации на шедевры мировой живописи, в которых Мона Лиза далеко не святая, как на картине Леонардо да Винчи, а всем известный «Крик» Мунка и вовсе прибывает в шоке от мужчины, распахнувшего перед ним плащ...

Вифлеемская звезда. Автор: Pez.

Вифлеемская звезда. Автор: Pez.


Надо улыбаться, чтоб живым казаться. Автор: Pez.

Надо улыбаться, чтоб живым казаться. Автор: Pez.

 
Фокусник. Автор: Pez.

Фокусник. Автор: Pez.

 
На рыбалке. Автор: Pez.

На рыбалке. Автор: Pez.

 
Детишки. Автор: Pez.

Детишки. Автор: Pez.

 
Рабочий момент. Автор: Pez.

Рабочий момент. Автор: Pez.

 
Лиза вышла покурить. Автор: Pez.

Лиза вышла покурить. Автор: Pez.

 
Море волнуется раз... Автор: Pez.

Море волнуется раз... Автор: Pez.

 
Волшебное дерево. Автор: Pez.

Волшебное дерево. Автор: Pez.

 
Всё гениальное просто. Автор: Pez.

Всё гениальное просто. Автор: Pez.

 
Ограбление средь бела дня. Автор: Pez.

Ограбление средь бела дня. Автор: Pez.

 
Вот так незадача... Автор: Pez.

Вот так незадача... Автор: Pez.

 
Тот самый неловкий момент... Автор: Pez.

Тот самый неловкий момент... Автор: Pez.

 
Овечка. Автор: Pez.

Овечка. Автор: Pez.

 
Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. Автор: Pez.

Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. Автор: Pez.

 
Спатите! Автор: Pez.

Спатите! Автор: Pez.

 
Цивилизация. Автор: Pez.

Цивилизация. Автор: Pez.

 
Приключения морячка Папая. Автор: Pez.

Приключения морячка Папая.
Автор: Pez.

 
Бетти Буп. Автор: Pez.

Бетти Буп. Автор: Pez.

 
Клуб Микки Мауса. Автор: Pez.

Клуб Микки Мауса. Автор: Pez.

 
Эволюция. Автор: Pez.

Эволюция. Автор: Pez.

 

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Ироничные французские скетчи на тему жизни и искусства

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