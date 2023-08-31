Золото, соль и ислам: Неизвестная история великой африканской империи и народа Кумби-Салех

Древний народ и могущественная империя

Древний Кумби-Салех, оживлённый торговый центр.

Кумби-Салех, важнейший центр Ганской империи, на карте.

Диобе, правитель города Бакель колониальной эпохи сонинке, со своими советниками.

Империя Гана пришла к власти в основном за счёт торговли золотом, слоновой костью, солью, а также медью и железом.

Родина соли и золота

Кумби-Салех.

Ислам захватывает позиции

Великая мечеть Дженне 13-го века, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является прекрасным примером сахелианского архитектурного стиля, преобладающего в районе Кумби-Салех в Западной Африке.

Падение и загадочное исчезновение Кумби-Салеха

Сухопутные маршруты сменили морские.

Сегодняшнее наследие великой империи древности