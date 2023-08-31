Золото, соль и ислам: Неизвестная история великой африканской империи и народа Кумби-Салех

Некогда город Кумби-Салех, который находится на территории современной Мавритании, был одним из важнейших экономических центров Западной Африки. Пик его расцвета пришёлся на 9 век. В богатейшей столице великой империи древности, Ганы, кипела жизнь, процветала торговля и активно добывались полезные ископаемые. Так почему же его жители внезапно покинули его в 14 веке? Обнаруженные артефакты в руинах Кумби-Салеха дали историкам представление о его богатом и трагическом прошлом...
Древний народ и могущественная империя
Кумби-Салех можно назвать одним из огромнейших городов своего времени. Этот город, безусловно, является увлекательнейшим местом для археологических раскопок во всей Африке. Археологи трудятся здесь уже более столетия, но пока восстановлена лишь треть всей территории. В основе истории великого города древности лежит народ сонинке. Это была невероятно динамичная и предприимчивая этническая группа, которая создала одну из самых могущественных империй своего времени — империю Гана.
Древний Кумби-Салех, оживлённый торговый центр.
Кумби-Салех был основан народом сонинке в 4 веке нашей эры. Люди здесь славились своими великолепными навыками ведения сельского хозяйства. Они построили обширную сеть торговых путей, которые связывали между собой оживлённые рынки Африки и Средиземноморья. Эти маршруты обеспечивали империю возможностями торговать золотом, солью, слоновой костью и другими ценными товарами, что сделало государство невероятно богатым. Кумби-Салех был эпицентром торговой и политической жизни империи Гана.
Кумби-Салех, важнейший центр Ганской империи, на карте.
Сюда со всех концов континента съезжались учёные, купцы и просто искатели приключений. Привлекал их всех не только блеск богатства, но и то, насколько город был развит. Его великолепно спланированные улицы, потрясающе сложная архитектура и разумная политическая система сделали Кумби-Салех подлинным культурным и религиозным котлом, где присутствовали представители совершенно разных народов.
Сонинке сыграли ключевую роль в подъёме и падении Ганской империи. Их наследие до сих пор можно увидеть в Западной Африке. Современные Мали и Сенегал, среди других стран, являются домом для значительной части остатков великого древнего народа, которые продолжают сохранять свои культурные традиции и наследие.
Диобе, правитель города Бакель колониальной эпохи сонинке, со своими советниками.
Империя Гана пришла к власти в основном за счёт торговли золотом, слоновой костью, солью, а также медью и железом.
Родина соли и золота
Валютой Кумби-Салеха всегда было золото. Ганская империя владела им в избытке. Добывалось оно в основном на территории современной Ганы и привозилось в город для продажи арабским и берберийским торговцам. Они везли его через всю Сахару в страны Средиземноморья, распространяя слухи о сокровищнице под названием Кумби-Салех.
Ещё одним популярным товаром, превратившим великий город древности в центр торговли, была соль. Это место находилось недалеко от соляных копей Тагаза на территории современного Мали. Это были крупнейшие и наиболее важные соляные шахты в Западной Африке. Туареги добывали соль и перевозили её в Кумби-Салех, где обменивали на золото, ткани и другие товары.
Однако экономика империи была гораздо больше, чем просто добыча полезных ископаемых и торговля. Город также был центром сельского хозяйства, где фермеры выращивали такие культуры, как просо, сорго и рис. Расположенный на окраине региона Сахель, Кумби-Салех имел плодородную почву и надёжное водоснабжение, что делало его идеальным местом для ведения сельского хозяйства. Здешние фермеры торговали своим урожаем с другими регионами Западной Африки, создавая динамичную экономику, которая помогала поддерживать население города.
Кумби-Салех.
Кумби-Салех был поистине городом богатства и процветания, чему способствовало его расположение в центре транссахарской торговой сети, контроль над золотом и солью, а также процветающее сельское хозяйство.
Ислам захватывает позиции
Изначально Кумби-Салех не был мусульманским государством. Он стал тем самым плавильным котлом исламского влияния, которое оставило неизгладимый след в истории региона. Эту религию принесли сюда берберийские и арабские торговцы. Она прижилась и начала распространяться по всей империи Гана. Многие правители приняли её как свою собственную. К 11 веку ислам стал доминирующей религией в Кумби-Салехе и других крупных городах империи.
Сюда стекались все величайшие умы мусульманского мира, привлекая всё больше народа. В 9 веке была возведена Великая мечеть, которая стала центром религиозной жизни города. Это был также образовательный центр, где работали выдающиеся мусульманские учёные и учителя. Мечеть стала важным местом паломничества и привлекала мусульман со всей Западной Африки и за её пределами. Также были построены несколько медресе (школ), библиотек и религиозных центров, которые помогали распространять исламские знания и культуру по всему региону. Эти учреждения были свидетельством богатства, власти и культурного влияния империи и сыграли ключевую роль в формировании развития ислама в Западной Африке.
Великая мечеть Дженне 13-го века, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является прекрасным примером сахелианского архитектурного стиля, преобладающего в районе Кумби-Салех в Западной Африке.
Падение и загадочное исчезновение Кумби-Салеха
У историков по сей день нет однозначного ответа на вопрос о том, почему был заброшен Кумби-Салех. Учёные выдвинули несколько версий. Одна из них объясняет всё сильной многолетней засухой, которая привела регион к экологической катастрофе. Согласно другой, в империю вторглись полчища Альморавидов, завоевали город, навязав свою волю и навсегда изменив регион.
Скорее всего, всё было немного сложней и заброшенности поспособствовала совокупность нескольких факторов. Упадок транссахарских торговых путей, также сыграл роль в том, что Кумби-Салех был заброшен. По мере того как торговля переместилась на прибрежные маршруты, экономика Западной Африки изменилась навсегда. Значение города как торгового центра постепенно уменьшалось, что в конечном итоге привело к его запустению.
Сухопутные маршруты сменили морские.
Решающий удар нанесли Альморавиды, вторгшиеся в Кумби-Салех. Падение города стало трагическим результатом сочетания как внутренних, так и внешних факторов, включая политическую нестабильность, воздействие на окружающую среду, спад в торговле золотом и вторжение Альморавидов. Это был поворотный момент в истории Ганской империи, которая постепенно теряла контроль над Западной Африкой. Точная причина упадка могущественной империи древности до сих пор остаётся предметом споров среди историков.
Сегодняшнее наследие великой империи древности
Хотя Кумби-Салех и пал, история его далека от завершения. Сейчас он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут и сегодня продолжаются раскопки и постоянно находятся исторические артефакты. Они помогают воссоздавать представления о том, как была устроена экономическая, политическая и религиозная жизнь империи. Это даёт возможность восстановить полную картину некогда великой империи, которая пала, уступив нескольким трагическим факторам. Сегодня то, что осталось от Кумби-Салеха, служит напоминанием о богатом наследии империи. Путешественники и туристы могут увидеть остатки городских стен, многочисленные комплексы культовых сооружений, парки и даже систему водоснабжения, устройство которой до сих пор не выяснено.
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