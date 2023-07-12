Как быстро избавиться от мух, комаров и других насекомых

Надоедливые мухи, комары и другие насекомые — нежеланные гости в доме. Специальные липкие ленты недостаточно эффективны от насекомых, а бегать по дому с мухобойкой — не самое веселое занятие.

Чтобы быстро избавиться от насекомых и сделать так, чтобы они обходили дом стороной, можно использовать этот простой и бюджетный лайфхак.







Все, что нужно — высыпать на раскаленную сковороду гроздь сушеной гвоздики и прогреть пряность до появления небольшого дымка.





Пересыпьте горячую гвоздику в емкость и поставьте на окно.







Сильный аромат гвоздики отпугнет мух, пчел, комаров и других мошек.

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