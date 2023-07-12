Надоедливые мухи, комары и другие насекомые — нежеланные гости в доме. Специальные липкие ленты недостаточно эффективны от насекомых, а бегать по дому с мухобойкой — не самое веселое занятие.
Чтобы быстро избавиться от насекомых и сделать так, чтобы они обходили дом стороной, можно использовать этот простой и бюджетный лайфхак.
Все, что нужно — высыпать на раскаленную сковороду гроздь сушеной гвоздики и прогреть пряность до появления небольшого дымка.
Пересыпьте горячую гвоздику в емкость и поставьте на окно.
Сильный аромат гвоздики отпугнет мух, пчел, комаров и других мошек.
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Как быстро избавиться от мух, комаров и других насекомых
Надоедливые мухи, комары и другие насекомые — нежеланные гости в доме. Специальные липкие ленты недостаточно эффективны от насекомых, а бегать по дому с мухобойкой — не самое веселое занятие.
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