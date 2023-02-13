9000 жертв: Самые страшные морские катастрофы XX века

Если спросить среднестатистического человека о каких-то значимых и важных морских катастрофах, с вероятностью 99% вам назовут только «Титаник». Да, это было жуткое крушение. Но в истории были катастрофы гораздо крупнее и трагичнее. В этой статье мы расскажем лишь о некоторых из них.









«Монблан», 6 декабря 1917 года

«Ориа», 14 февраля 1944 года.

«Донья Пас», 25 декабря 1987 года

«Цзинь-Юань» и «Тайпин», 27 ноября 1949 года.

«Вильгельм Густлофф», 30 января 1945 год.

«Kiangya», 3 декабря 1948 года.