7 ошибок при строительстве собственного дома, о которых чаще всего жалеют

1. Экономия на материалах

Не стоит экономить на материалах. /Фото: Pinterest.

2. «Специальные» комнаты

А нужна ли вам та самая гостиная? /Фото: pech.ru.

3. Высота потолков

Чем выше - тем лучше. /Фото: houzz.ru.

4. Отсутствие кухонной кладовки

Выделите комнату под кладовку. /Фото: mydecorative.com.

5. Отсутствие гардеробной

Не скупитесь на гардероб. /Фото: southlakeavenue.org.

6. Один туалет

Туалетов должно быть минимум два. /Фото: vashposelok.ru.

7. Неправильный размер

Слишком большой дом - плохо. /Фото: pinterest.com.