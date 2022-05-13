20 гравюр, на которых изображена Москва, какой она была 200 лет назад до большого пожара

Москва конца XIX века.

1. Вид на Москву с балкона Кремлёвского дворца

Вид на Москву в сторону Москворецкого моста. Гравюра Ф . Лорие , 1797 год.

2. Вид Замоскворечья из Кремля

Фрагмент. Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1797 год.

3. Вид Москвы с балкона Императорского дворца

Вид Москвы, снятый по правую сторону.

4. Москворецкий мост

Вид на Москву, 1797 год.

5. Вид с Императорского дворца

Гравюра Ф. Лорие, 1797 год.

6. Вид в сторону Каменного моста

Стаффаж иной, 1797 год.

7. Вид с балкона Кремлёвского дворца в сторону Москворецкого моста

Гравюра Ф. Лорие, 1797 год.

8. Вид Красной площади

Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1795 год. Гравюра Ф.Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1795 год.

9. Вид Ледяных гор в Москве во время сырной недели

Вид ледяных гор на Неглинной во время Масленицы.

10. Вид Моховой и дома Пашкова в Москве

Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1798 год.

11. Вид Каменного моста и его окрестностей

Вид Каменного моста в Москве с деревянного мостика, что у наугольной башни, 1796 год.

12. Кремлёвское строение и его окрестности

Вид Кремля с Москворецкой набережной, 1795 год.

13. Вид Яузского моста

В верхней части, левее от центра - дом с ротондой на крыше - дворец Строгановых - Суровщикова - Тутолмина на Гончарной улице .

14. Вид Яузского моста

Фрагмент, 1798 год.

15. Вид Серебрянических бань и их окрестностей в Москве

Гравюра Ф. Лорие, 1799 год.

16. Серебрянические бани

Ж. Делабарт. 1790-е гг.

17. Вид Подновинского предместья

Гравюра Гуттенберга и Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1795 год.

18. Вид с балкона Останкинского дворца

Гравюра Д. С. Лафона по рисунку Ж. Делабарта, 1790-е гг.

19. Вид Спасских ворот и окрестностей

Спасские ворота и окрестности от Ивановской площади в Кремле на Архиерейский дом, Спасскую башню и церковь Николая Гостунского , 1795 год.

20. Вид с балкона Останкинского дворца

Фрагмент. Гравюра Д. С. Лафона, 1790-е гг.