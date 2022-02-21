Ленивый способ посева томатов, обеспечивающий отличный результат

Уникальный, предельно легкий и супербыстрый способ посева семян томатов для последующей пикировки поражает своей простотой. Для посева понадобится от силы 2-3 минуты.

Еще одно преимущество — возможность выбрать для пикировки самые мощные растения, ведь при таком способе все растение вплоть до корня находится на виду.



В прозрачный контейнер помещаем свернутое в несколько раз бумажное полотенце, туалетную бумагу или салфетки. Увлажняем бумагу настолько, чтобы вода проступала через нее при надавливании, но не стояла сверху сплошным слоем.



В хаотичном порядке раскладываем по поверхности семена, а затем накрываем крышкой и убираем в темное место. Плотность посадки здесь не имеет значения. Через 1-2 дня помещаем под лампу. При достаточном количестве света проклюнувшаяся рассада не будет вытягиваться.



После того как рассада готова к пикировке, остается только рассадить ее по стаканчикам. Извлекается из лотка она безо всяких усилий, так как бумага находится в размякшем состоянии.



Пересаживать сеянцы в грунт можно по-разному. Не исключено заглубление стебля почти до начала семядольных листочков. В таком случае на стеблях томатов просто образуются дополнительные корни. Особо актуально это в тех случаях, когда рассада все-таки вытянулась.

Полив только что пересаженных растений лучше осуществлять при помощи грушки. Что касается подкормок, то вводить их можно как непосредственно в грунт, так и вместе с водой.Более подробно об экспресс-методе посева семян томатов в видео ниже: