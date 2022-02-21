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Ленивый способ посева томатов, обеспечивающий отличный результат

Уникальный, предельно легкий и супербыстрый способ посева семян томатов для последующей пикировки поражает своей простотой. Для посева понадобится от силы 2-3 минуты.
Еще одно преимущество — возможность выбрать для пикировки самые мощные растения, ведь при таком способе все растение вплоть до корня находится на виду.
Ленивый способ посева томатов, обеспечивающий отличный результат
В прозрачный контейнер помещаем свернутое в несколько раз бумажное полотенце, туалетную бумагу или салфетки. Увлажняем бумагу настолько, чтобы вода проступала через нее при надавливании, но не стояла сверху сплошным слоем.
Ленивый способ посева томатов, обеспечивающий отличный результат
В хаотичном порядке раскладываем по поверхности семена, а затем накрываем крышкой и убираем в темное место. Плотность посадки здесь не имеет значения. Через 1-2 дня помещаем под лампу. При достаточном количестве света проклюнувшаяся рассада не будет вытягиваться.
Ленивый способ посева томатов, обеспечивающий отличный результат
После того как рассада готова к пикировке, остается только рассадить ее по стаканчикам. Извлекается из лотка она безо всяких усилий, так как бумага находится в размякшем состоянии.
Ленивый способ посева томатов, обеспечивающий отличный результат
Пересаживать сеянцы в грунт можно по-разному. Не исключено заглубление стебля почти до начала семядольных листочков. В таком случае на стеблях томатов просто образуются дополнительные корни. Особо актуально это в тех случаях, когда рассада все-таки вытянулась.

Полив только что  пересаженных растений лучше осуществлять при помощи грушки. Что касается подкормок, то вводить их можно как непосредственно в грунт, так и вместе с водой.
Ленивый способ посева томатов, обеспечивающий отличный результат
Более подробно об экспресс-методе посева семян томатов в видео ниже:

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Томатыпосев
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