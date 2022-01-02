15 самых неожиданных привычек и зависимостей, которые могут настигнуть каждого

Cамые неожиданные привычки и зависимости, которые могут настигнуть каждого.
Сегодня медики утверждают, что зависимость от чего бы то не было – психическое расстройство. Причём современный человек может стать зависимым от чего угодно и на самым разнообразным причинам. Но это вовсе не означает, что люди с зависимости «ненормальные». Ведь на самом деле у каждого человека есть свои причуды.
1. Вампиризм
Странная зависимость: вампиризм.
Женщина по имени Джулия Кейплс из Пенсильвании пьет человеческую кровь каждый день в течение последних 30 лет... до 4 литров в месяц. Зачем? Она утверждает, что пристрастилась к крови, которая заставляет ее «чувствовать себя живой» и «оставаться красивой». С одной стороны, это «нездорово»... С другой, у Джулии явно не будет анемии.
2. Шопоголизм
Странная зависимость: шопоголизм.
Эта зависимость на самом деле имеет даже медицинское обоснование и называется «ониомания». Хотя большинство хихикают над шопоголиками, на самом деле эти люди не контролируют себя и могут влезть в огромные долги, только чтобы приобрести очередную «классную штучку».
3. Нездоровая тяга к здоровью
Странная зависимость: шейпинг/тренировки.
Хотя это, вероятно, не самая худшая «зависимость» из данного перечня, тем не менее, это зависимость.. и она имеет свои последствия. Люди продолжают тренироваться, несмотря на травмы, полную «одержимость» тем, сколько калорий употребляется каждый день, относительно нагрузок и т. д. Подобные «зависимые от упражнений» часто тратят более 2-3 часов в день на тренировки.
4. Солярий/пляж
Странная зависимость: солярий/пляж.
Это относится к тем, кто ходит на пляж или посещает солярий более восьми-десяти раз в месяц. При этом мало, кто задумывается, чем чреват перебор с ультрафиолетом. Во-первых, это рак кожи. Во-вторых, кожа может через некоторое время выглядеть так, будто человеку 75 лет, а не 40.
5. Уринотерапия
Странная зависимость: уринотерапия.
50-летняя женщина Кэрри (она предпочитает оставаться анонимной) пьет свою собственную мочу. Она также промывает ей глаза, пазухи носа и чистит мочой зубы. Кэрри утверждает, что моча на вкус как вода, и не собирается отказываться от своей привычки.
6. Игромания
Странная зависимость: игромания.
На самом деле, зависимость от игр реальна. Обычно игромания характеризуется компульсивной игрой (как правило, в онлайн ролевые игры) в ущерб своей личной и профессиональной жизни. Те, кто пристрастился к играм, часто начинают отдаляться от реальности и реальных отношений, сосредотачиваясь на онлайн-отношениях и достижениях в играх.
7. Пирсинг
Странная зависимость: пирсинг.
Да, люди могут стать зависимыми от всех видов модификаций тела, а не только пластической хирургии. Татуировки также подпадают под эту классификацию. Некоторые и вовсе идут на то, что «модифицируют» буквально каждый сантиметр своего тела. .
8. Пикацизм
Странная зависимость: пикацизм.
Поедание мыла является одной из форм пикацизма (стремления к поеданию несъедобных предметов). На самом деле, это очень плохо для организма. Хотя мыло и не убьет человека, оно почти гарантированно вызовет диарею, а употребление стирального порошка даже иногда вызывало смертельный исход.
9. Онлайн игры
Странная зависимость: онлайн игры.
Пристрастие к азартным играм довольно хорошо известно, но азартные игры в Интернете, в частности, могут быть очень увлекательными. Это может вызвать все те же проблемы, что и обычная игромания (разорение, проблемы в семье или разрыв отношений, а также проблемы с социализацией). Некоторые эксперты даже утверждают, что онлайн азартные игры еще более затягивают, чем традиционные азартные игры.
10. «Боль отказа»
Странная зависимость: «Боль отказа».
В подобное трудно поверить, но люди могут стать зависимыми от боли отказа в романтических отношениях. Подобное состояние на самом деле было изучено, и сканирование мозга показало, что это чем-то похоже на зависимость от кокаина. Так что люди, которые «безумно влюблены», но рвут отношения каждую неделю, могут просто иметь психическое заболевание.
11. Бодибилдинг
Странная зависимость: бодибилдинг.
«Бодибилдинговая наркомания» рассматривается как отдельная зависимость от физических упражнений, хотя она очень похожа на ситуацию с людьми, которые стараются добиться «идеального» телосложения, и с теми, кто «зависим» от пластической хирургии.
12. Heavy Metal
Странная зависимость: Heavy Metal.
Швед по имени Роджер Таллгрен настолько пристрастился к музыке в стиле Heavy Metal, что и он слушает ее в течение большей части его жизни. Ему даже диагностировали инвалидность и Таллгрен получает пособие по безработице от правительства, поскольку он способен работать только неполный рабочий день.
13. Пластическая хирургия
Странная зависимость: хластическая хирургия.
Это расстройство выражается в том, что человек постоянно недоволен своим телом и стремится изменить его размеры и формы, чтобы добиться воображаемого «идеала». Многие кинозвезды, которые делают пластические операции, кажутся более «нормальными», чем те люди, которые становятся зависимыми от них и делают их постоянно, одну за другой.
14. Трудоголизм
Странная зависимость: трудоголизм.
В то время как хорошая рабочая этика является здоровым явлением, некоторые люди становятся буквально одержимыми работой и теряют какой-либо баланс между работой и жизнью. В итоге, они просто работают больше времени, чем это необходимо, просто потому, что это дает им чувство удовлетворения, а также «приносят в жертву» другие аспекты жизни.
15. Соцсети
Странная зависимость: соцсети.
Это не совсем вина людей. Социальные медиа были разработаны специально для того, чтобы люди проводили в них как можно больше времени. Но зачастую некоторые в буквальном смысле испытывают эмоциональный и психологический стресс, пытаясь выйти из соцсети, не посмотрев очередную фотографию котика или не проверив, не написали ли что-то знакомые. Зависимость от соцсетей может стать большой проблемой в жизни человека, затронув как личные отношения, так и работу.
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