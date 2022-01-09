10 удивительных фактов об океане, в реальность которых сложно поверить

Факты об океане, в реальность которых сложно поверить.

1. Белая морская пена

Откуда белизна?

2. Выбрасывание китов на берег

Ките и дельфины, выбросившиеся на берег.

3. Красный прилив

Красный прилив - жуткое зрелище.

4. Бор

Аномальная волна.

5. Биолюминесценция

Горящее море.

6. Бимини-роуд

Бимини-роуд: кто же строил эту дорогу?

7. Японская Атлантида

Японская Атлантида Йонагуни.

8. Дымящееся Черное море

Дымящееся Черное море.

9. Звук Джулия

Звук Джулия: айсберг или что?

10. Аномалия Балтийского моря

Что же на дне морском?