Домик для колодца: функции, виды, как сделать своими руками

Домик для колодца должен завершать строительство этой масштабной конструкции.

Его можно сделать своими руками или приобрести готовый вариант, который, к великому сожалению хозяев загородных домов, стоит немалых средств.

В связи с этим для большинства людей будет полезна информация о том, как сделать домик для колодца своими руками, не затрачивая больших финансов.

Великолепный домик для колодца в старинном стиле

Красивый домик для колодца

Домик для колодца в восточном стиле

Деревянный домик для колодца

Функции домика

Перед тем как построить домик для колодца своими руками, важно понять его предназначение. Главной его функцией является защита воды в колодце от воздействия загрязнений и прямого солнечного света. Насекомые, мусор, пыль, осадки, химикаты или избыточное тепло могут сделать воду непригодной для использования, а крыша домика позволяет не допустить этого. Также правильное обустройство домика позволит защитить воду от замерзания зимой.

Главной функцией домика колодца является защита воды от воздействия загрязнений и прямого солнечного света

Домик для колодца можно украсить вьющимися растениями

Домик предохраняет животных и детей от несчастных случаев, которые могут происходить с открытыми колодцами.

В этом смысле такие конструкции можно рассматривать в качестве защитных сооружений.

Домик для колодца с основанием из кирпича

Гармоничное сочетание колодца и стиля загородного дома

Домик для колодца также выполняет и декоративную функцию

Еще одной функцией домика считается украшение сада. Если оформить его, ориентируясь на остальные объекты загородного участка, можно добиться создания целостной композиции. Такая гармония внешнего окружения всегда способствует появлению внутренней гармонии, что благоприятно сказывается на здоровье человека.

Колодец послужит прекрасным украшением сада

Домик для колодца с резьбой по дереву

Красивый домик для колодца с крышей в форме конуса

Варианты конструкций

Существует несколько вариантов конструкций домика для колодца. Зависит их форма от изначальной конструкции колодца и используемых материалов. По форме можно разделить все домики на несколько типов:

Самый простой в строительстве – домик-крыша, который представлен только треугольной в сечении двускатной крышей.

Красивый домик для колодца придаст изюминку оригинальности и стиля вашему загородному участку

Более сложными для строительства являются домики в полном смысле слова, которые имеют вид четырехугольного сруба и оформленной крыши. В варианте, когда колодец сделан не из бревен, а из бетонных колец, основание может иметь круглую форму.

Домик для колодца в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши

Домик для колодца с резными декоративными элементами

Оригинальными постройками на участке могут стать домики-беседки, когда конструкция является открытой, а не полностью закрытой. В таком варианте крыша держится на двух высоких стойках. В этом случае дверца оформляется в самом основании, а не в крыше, как у предыдущих вариантов. Основание у такой беседки может быть абсолютно разной формы: красиво смотрится и обычное круглое кольцо, и сруб с квадратным основанием, и домик на колодец восьмигранный.

Домик для колодца открытого типа

Домик колодца с основанием в виде сруба

Красивый домик для колодца, украшенный цветами

Даже типичные срубы для домиков могут выглядеть абсолютно по-разному благодаря разным по форме крышам. Они могут быть как двускатные (симметричные или несимметричные), так и в виде пирамиды с разным количеством граней или в виде конуса.

Домик для колодца с двускатной крышей

Крыша в восточном стиле смотрится очень стильно

Эффектный домик для колодца с крышей в виде шестигранной пирамиды

От выбранной конфигурации будет зависеть чертеж домика для колодца, а также его дальнейшее возведение. Размеры домика для колодца всегда должны соответствовать самой конструкции колодца: ряду бетонных колец или бревенчатому сооружению. Слишком маленькая крыша не защитит воду в колодце от попадания пыли, мусора и других ненужных вещей, а слишком большая конструкция может сделать неудобным использование колодца.

Если оформить домик для колодца, ориентируясь на остальные объекты загородного участка, можно добиться создания целостной композиции

Размеры домика для колодца всегда должны соответствовать самой конструкции колодца

Домик для колодца в старинном стиле

В качестве материалов для домиков рассматриваются разные варианты:

Самым популярным материалом является дерево, из которого выполняют и основание, и крышу. Используют не только доски и брус, но и бревна, из которых получаются колодцы под старину. В дереве ценятся, прежде всего, экологичность материала, его доступность, красота и долговечность.

Домик для колодца из дерева ценится экологичностью материала, доступность, красотой и долговечностью

Самым популярным материалом для колодцев является дерево

Красивый деревянный домик для колодца с резными элементами

В некоторых случаях применяют камень для оформления основания. Он может быть натуральным или декоративным, причем крыша в таких домиках обычно делается из черепицы. Постройки приобретают вид средневековых и особенно хорошо сочетаются с другими аналогично оформленными зданиями на участке.

Домики для колодцев из камня особенно хорошо сочетаются с другими аналогично оформленными зданиями на участке

Камень для колодцев может быть натуральным и искусственным

Колодцы из камня приобретают средневековый вид

Некоторые хозяева колодцев предпочитают использовать оцинкованную сталь для создания домика. Выполняются такие постройки довольно просто, но не всегда радуют своим внешним видом. Также следует учитывать, что домик на колодец оцинкованный без дополнительного утепления не сможет защитить воду от промерзания.

Колодец — это не только место для хранения воды, но и великолепное украшение участка

Домик для колодца с основанием из кирпича прослужит очень долго

Домик для колодца с основанием из бетонных колец

Любой колодец достоин украшения в виде резных элементов на деревянных изделиях, керамических скульптур на каменных постройках или интересного рисунка на оцинкованных сооружениях.

Домик для колодца в стиле рустика

Домик для колодца с оформлением под старину

Инструкция по созданию домика

Когда принято решение строить своими руками простой домик для колодца, пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:

Каркас конструкции. Его начинают возводить после измерения диаметра колодца из бетонных колец – это станет расстоянием между сторонами каркаса. Если колодец прямоугольный или квадратный, домик будет являться продолжением стенок. Из бруса сечением 80*100 мм делают раму-основание. Если домик возводится от земли, а не от верхнего кольца, то необходимо сделать две одинаковые рамы-основания, которые скрепляются между собой с помощью 4 стоек из бруса. Лучше использовать гвозди длиной не менее 100 мм, чтобы они прочно скрепляли между собой все детали конструкции. Из центра верхней рамы-основания возводят две стойки из бруса, высота которых станет высотой домика. Далее устанавливают стропила из бруса, обрезая торцы брусков под углом 45° и делая вырезы в тех местах, где стропила будут соединяться с верхней рамой-основанием. Для прочности крыши устанавливают ригели и укосины. В каркасе обязательно нужно предусмотреть дверцу, причем она может быть и на боковых стенках крыши (если в колодце не предусмотрен ворот), и на самих скатах. Для дверцы необходимо установить два бруса параллельно стропилам и два бруса горизонтально.

Постройка домика для колодца

Домик для колодца с деревянным шестигранным основанием

Деревянный домик для колодца будет прекрасно смотреться на дачном участке

Обшивка основания. Если помимо самой крыши в конструкции домика присутствует основание, необходимо обшить его досками, что легко сделать благодаря уже установленному каркасу. Далее такими же досками обшиваются боковые треугольные поверхности крыши.

Колодец достоин украшения в виде резных элементов на деревянных изделиях

Отделку основания домика колодца можно выполнить декоративным камнем

Ворот из бревна. Ворот в колодце необходим для поднятия ведра с водой. Его выполняют из бревна, с которого предварительно снимают кору, после чего шлифуется поверхность. Длина бревна должна быть на 30-40 мм меньше расстояния между стойками. Это необходимо для того, чтобы ворот при прокручивании не цеплялся за боковые стенки. В центре торца ворота (бревна) с каждой стороны высверливаются отверстия диаметром около 20 мм. В боковых стенках высверливаются такие же отверстия. Чтобы деревянные части конструкции не соприкасались с металлическими прутьями, на которых потом будет держаться ворот, необходимо установить металлические пластины и втулки. Далее один прут вставляют в стенку с левой стороны, устанавливая ворот, и один – с правой, причем с правой стороны прут нужно согнуть зигзагом для удобства использования. После этого на ворот можно прикреплять цепь с ведром.

Ворот из бревна

Прекрасный колодец с основанием из камня и черепичной крышей

Гармоничное сочетание домика для колодца с другими архитектурными постройками

Создание крыши. На имеющийся каркас крепят обрешетку крыши с интервалом 130-150 мм между элементами. Далее крышу покрывают рубероидом для должной гидроизоляции. Для обшивки используют любой кровельный материал: шифер, профлист, черепицу и т.д. Угловые соединения прикрывают ветровыми досками.

Колодец с черепичной крышей

Для крыши колодца может использоваться различный материал

Крепление дверцы. Согласно подготовленным чертежам изготавливают дверь из досок. Для этого формируется щит из досок, который сверху и снизу скреплен брусками. Для большей жесткости еще один брусок скрепляет доски по диагонали. Крепится дверь обычно на рояльных петлях, одна часть которых крепится к раме, а другая – к самой двери. Чтобы вода во время дождя не попадала в отверстия между дверями и стенами, можно предусмотреть лист резины, который навешивают над дверцей.

Домик для колодца с дверцей

Дверца для колодца не только защищает воду от загрязнения, но и служит мерой безопастности

Окончание работ связано с декором конструкции. Декоративная составляющая домика для колодца зависит только от желания и возможностей хозяев.

Домик для колодца — видео

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