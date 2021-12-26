18 нестандартных, но эффективных способов использования перекиси водорода в быту

Полезные способы использования перекиси водорода.
Перекись водорода очень полезная субстанция, использующаяся в самых разных, практических и не очень целях. Сегодня же речь пойдет о самых нестандартных, примечательных и быть может даже забавных способах использования этого вещества. Берет рецепты на заметку, того гляди - пригодятся.
1. Грибковые болезни комнатных растений
Борьба с грибком на растениях.
Грибковые заболевания на комнатных растениях - это достаточно распространенная неприятность, справится с которой бывает непросто. Избавиться от проблемы можно с помощью перекиси водорода, которую следует добавлять в воду для полива.
2. Пестициды в овощах и фруктах
Борьба с пестицидами.
Перед употреблением ранних овощей и фруктов, рекомендуется их замачивать в тазу с водой и 60-мл перекиси водорода на 30 минут. По истечению времени, промойте продукты водой. Такая хитрость позволит избавиться от пестицидов, которые могут здорово навредить человеческому организму.
3. Чистка пластиковых контейнеров
Чистка и удаления запахов из пластиковых контейнеров.
Пластиковые контейнеры с крышками прекрасно подходят для хранения и транспортировки еды. Однако, пластик имеет свойство впитывать запахи и со временем контейнеры становятся непригодными к использованию. Избавиться от запаха поможет регулярная обработка пластиковых контейнеров перекисью водорода.
4. Дезинфекция разделочных досок
Уход и дезинфекция разделочных досок.
Деревянные разделочные доски быстро впитывают запахи и являются благоприятной средой для размножения бактерий. Избежать неприятностей со здоровьем и продлить жизнь доскам поможет регулярный уход и дезинфекция с помощью простого средства, для приготовления которого нужно смешать воду и перекись в пропорциях 1:1. Полученным раствором следует обрабатывать разделочные доски после каждого контакта с мясом или рыбой.
5. Чистка аквариумов
Чистка клеток и аквариумов.
Перекись водорода - это безопасное средство, которое поможет справиться с водорослями, растущими на стенках аквариума. С помощью шприца, медленно влейте 60 мл перекиси (на 250 литров воды), стараясь попасть на водоросли. Кроме того, перекись водорода можно использовать для чистки и дезинфекции клеток грызунов и попугайчиков.
6. Отбеливание зубов
Средство для отбеливания зубов.
Отбеливание зубов перекисью водорода, считается самым эффективным и щадящим средством для домашнего использования. Просто полощите рот раствором из воды и перекиси водорода в пропорциях 1:1 в течении минуты после каждой чистки зубов. Завершить процедуру следует полосканием ротовой полости обычной водой. Результат отбеливания станет заметным примерно через неделю, а длительность курса не должен превышать две недели.
7. Очищение тела от шлаков
Детокс-ванна с перекисью.
Используйте перекись водорода для очистки тела и организма от шлаков и токсинов. Для этого добавьте в ванну с теплой или горячей водой два стакана перекиси водорода. Принимайте ванну в течении 30 минут после чего хорошо ополоснитесь под душем.
8. Ванночка для ног
Ванночка от натоптышей и мозолей.
Заполните таз теплой водой с добавлением 1/2 стакана перекиси, опустите ноги и посидите 15 минут. Такая процедура поможет смягчить кожу ступней, избавится от натоптышей, предотвратить появление грибка и ускорить заживление ранок и мозолей.
9. Борьба с желтизной
Средство от желтых пятен.
Вернуть белизну пожелтевшим скатертям и постельному белью поможет перекись водорода. Просто обработайте проблемные участки перекисью, после чего постирайте, как обычно.
10. Уход за зубной щеткой
Дезинфекция зубной щетки.
Щетина зубной щетки является благотворной средой для размножения бактерий, уничтожить которых способна перекись водорода. Просто замочите свою щетку в стакане с перекисью, оставьте на 30 минут, после чего тщательно ополосните водой.
11. Чистка холодильника
Средство для чистки холодильника.
Перекись водорода прекрасно справляется с микробами, которые являются распространенной причиной появления неприятных запахов, поэтому ее можно использовать в качестве эффективного средства для мытья холодильника. Просто смешайте небольшое количество перекиси с водой и протирайте полученным раствором полки и стенки холодильника.
12. Налет и ржавчина
Средство для устранения налета и ржавчины.
Перекись водорода - это эффективное и достаточно бюджетное средство для чистки сантехники от налета и ржавчины. Просто обработайте проблемные участки небольшим количеством перекиси, оставьте на некоторое время, после чего ополосните проточной водой.
13. Удобрение для комнатных растений
Удобрение для комнатных растений.
Добавьте немного перекиси в воду для полива, чтобы улучшить состояние корневой системы и стимулировать рост комнатных растений. Таким же раствором можно опрыскивать листья комнатных цветов, чтобы сохранить их здоровыми, насыщенными и свежими.
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14. Свежесть листьев салата
Освежить увядшие листья салата.
Подвявшие листья салата можно реанимировать, сбрызнув их раствором из половины стакана воды и столовой ложки перекиси.
15. Свежесть дыхания
Ополаскиватель для рта.
Раз в неделю в течении 30-ти секунд полощите рот перекисью водорода. Такая процедура уничтожит микробы и бактерии, вызывающие неприятный запах, а также поможет навсегда забыть о ранках и язвах в полости рта.
16. Отбеливание ногтей
Средство для укрепления и отбеливания ногтей.
Укрепить и отбелить ногти помогут ванночки с добавлением перекиси водорода. Проделывайте процедуру раз в неделю и вскоре вы заметите, насколько улучшилось состояние ногтевых пластин.
17. Осветление волос
Осветление темных корней.
Перекись водорода - известное средство для осветления волос, которое вопреки стереотипам, является более щадящим, чем химические осветлители. Просто нанесите перекись на отросшие корни, оставьте на 30 минут, после чего смойте шампунем.
18. Грибок в ванной
Средство от грибка и плесени в ванне.
Перекись водорода поможет справится с грибком и плесенью на стенах ванной комнаты. Просто обработайте ею пораженные участки, оставьте на 20-30 минут, после чего потрите жесткой щеткой и ополосните водой.
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