Золотая эра американских домов на колесах: мечта или безысходность

Когда мы слышим о трейлерных парках или поселках, сразу же понимаем, о какой стране идет речь. В Америке непреодолимая любовь к жизни на колесах началась еще в первой половине прошлого века, и уже к его середине в стране вспыхнул настоящий бум. Повальное увлечение домами на колесах в разные периоды истории оправдывались особыми обстоятельствами и не всегда они были реализацией американской мечты о свободной и счастливой жизни.
Уже в 30-е годы прошлого века в Америке начали массово выпускать обустроенные трейлеры и кемперы. | Фото: main-designyoutrust.netdna-ssl.com/ fishki.net.
Так выглядели основные модели прицепа с домом на колесах до середины прошлого века. | Фото: travelask.ru/ bigpicture.ru.
Благодаря американцам весь мир узнал о том, что можно в трейлерах не только перебиться пару-тройку ночей во время путешествий, но и жить многие годы. На данный момент в Соединенных Штатах в домах на колесах постоянно проживает около 20 млн человек. Эта огромная цифра еще раз доказывает, что на протяжении 90 лет такой вид жилья очень востребован, хотя не для всех он является мечтой о счастливой и свободной жизни.
Поездка на отдых с собственным домом на колесах стал модным трендов уже в 30-е годы. | Фото: travelask.ru/ bigpicture.ru.
С чего все началось: Изначально трейлерные парки имели статус кемпингов, куда съезжался народ, который предпочитал отдых в палатках или домах на колесах на свежем воздухе. Подобные стоянки появились еще в 1870 -х г., правда тогда еще передвигались на лошадях, которые и тянули повозку с домом. С появлением автомобилей любители такого отдыха не собирались отказывать себе в удовольствии путешествовать, поэтому продолжали съезжаться в те же парки. Увидев такую тенденцию, американские предприниматели начали выпускать мини-домики на колесах, которые мы привыкли видеть сейчас. Уже в 1926 году американцы среднего достатка могли позволить купить себе автомобиль и благоустроенный трейлер.
До начала Второй мировой войны дома на колесах использовались лишь во время путешествий и отдыха. | Фото: main-designyoutrust.netdna-ssl.com.
Поскольку внутри крошечного дома не было ни воды, ни электричества, то площадки стали оборудовать точками подключения к электропитанию, общими местами для приготовления еды и общественными туалетами. Этим занимались владельцы земельных участков, которые стали зарабатывать немалые деньги на предоставлении парковочного места и всех благ, ведь как известно, в Америке ничейной земли нет.
Старые фото обустройства трейлер-парков в 60-х гг. прошлого века. | Фото: travelask.ru/ fishki.net.
Буквально за 5 лет трейлерное движение набрало огромные обороты, ведь народ смекнул, что в таких домах можно жить, если нет возможности приобрести полноценное жилье или платить арендную плату. И если вначале трейлерные парки заполнялись только временными посетителями из обеспеченных слоев населения, то со временем они превратились в местожительство тех, кто не мог купить дом. Многие утверждают, что в наше время в некоторых поселках не стоит не только парковаться, но и даже случайно забрести, потому что есть очень опасные поселения с сомнительной репутацией.
Возле каждого трейлера отдыхающие старались организовать зону отдыха, газоны и клумбы. | Фото: fishki.net/ bigpicture.ru.
Но это случилось несколько позже, а в довоенный период владельцы в оформлении своих крох изощрялись, как могли. Интерьер оформлялся в зависимости от финансовых возможностей и пристрастий самого хозяина. Иногда встречались поистине роскошные апартаменты с кожаной мебелью, бархатной обивкой поверхностей, с изысканными декором дорогой фарфоровой посудой.
В послевоенное время трейлер-парки из зон отдыха стали превращаться в местожительство бедных слоев населения. | Фото: eventindustrynews.com/ thesun.co.uk.
Такое благоденствие продлилось недолго, и с началом Второй мировой войны в более скромные домики начали заселять рабочих военных заводов и обслуживающий персонал, ведь строить традиционное жилье не было ни времени, ни средств. Плюс ко всему с кризисом многие стали продавать свои прицепы с благоустроенными домами на колесах за сущие копейки, поэтому большинство людей, перебивающихся случайными заработками, смогли обрести мобильную крышу над головой. А это было огромным преимуществом, ведь так можно было перебраться в большие города, где работы всегда больше и зарплата намного выше.
Так выглядело большинство трейлерных парков до середины прошлого века. | Фото: fishki.net/ bigpicture.ru.
Естественное, подобная миграция превратилась в настоящее бедствие для городов. Машины с трейлерами уже стали парковать где попало, вплоть до тротуаров и на обочинах улиц. Масштабность неприятных последствий испугал власти самых благополучных штатов, поэтому начали вводиться ограничения на парковку. Так, в Детройте, например, поставили даже знаки, которые ограничивали время парковки трейлеров 24 часами.
Прицепы с домами на колесах стали настоящим бедствием для крупных городов. | Фото: domvdorogu.ru/ st2.depositphotos.com.
И если вначале повальное увлечение было продиктовано модой и поднимало статусность владельцев, то уже после войны из-за дороговизны жилья и его аренды малоимущий народ массово начал обживать мини-дома на колесах, образовывая настоящие поселки с улицами и почтовыми ящиками. Владельцы земли взимали плату за участок, на котором располагался трейлер и организовывали установку колонок (со временем появилась полноценная канализации), туалетов и точек подключения электричества, а теперь уже и есть и серверные для подключения к сети интернет. Чтобы разнообразить жизнь, некоторые особо творческие жильцы обустраивают свой участок цветниками и оригинальными зонами отдыха, создавая видимость двора.
В Соединенных Штатах все больше людей именно таким способом решает жилищный вопрос. | Фото: twitter.com.
Несмотря на кажущуюся идиллию и полную свободу действий, последняя ограничивалась и до сих пор ограничивается хозяином земли. Любые внедрения, перепланировка или посадка дерева согласовывается с администрацией поселка, которая запросто может ввести комендантский час и наложить запрет на передвижения в ночное время, частенько запрещается держать домашних животных и создавать полноценное ограждение. Плюс ко всему, в таких местах процветает разбой и полный беспредел, когда фактической властью обладают преступные группировки.
Мечта о свободной и прекрасной жизни в реальности не очень привлекательна. | Фото: otvet.mail.ru/ glav.su.
Лучше обстоят дела в поселках для пожилых людей, которые решили продать недвижимость и поселиться в домике на колесах. Для них организовывают поселения пригодные для жизни людей с ограниченными возможностями, при этом они могут создавать клубы по интересам и даже библиотеки, в которых пенсионеры проводят свой досуг. Есть трейлер-парки и для разных сообществ, в них жизнь протекает более интересно, ведь у соседей общие темы для разговоров и одинаковое видение жизни, при этом в них существует запрет на въезд этнических банд, что положительно влияет на безопасность.
Все правила жизни и передвижения в трейлерных поселках устанавливает администрация под руководством владельца земельного участка. | Фото: news.myseldon.com/ ats-malinovka.ru.
Но и это еще не все минусы «райской» жизни на колесах. Мало того, что жилье совсем уж крошечное, да и развернуться, а порой выпрямиться в полный рост очень сложно, так и к ближайшему городу будет как минимум час езды на автомобиле, а это значит, что дорога на работу и с работы будет занимать 2 часа в день, если без пробок. Также не стоит забывать о том, что в Америке статусность определяется местом жительства, поэтому многие стараются не признаваться, где они обитают, ведь как бы красиво не мечталось о полной свободе, романтике, постоянной смене ландшафта за окном – все это быстро надоедает, начинает раздражать неустроенность быта и постоянная теснота.
Трейлеры хороши лишь во время путешествий, а вот постоянно в них жить – это перебор. | Фото: riafan.ru.
Реальная жизнь американских трудяг, которые не могут позволить себе традиционное жилье. | Фото: youtube.com/ © АМЕРИКА Наизнанку.
На вопрос почему в Америке, как ни в одной стране мира так увлечены переселением в крошечные дома (20 млн человек!), жительница одного трейлерного поселка сказала: «Любовь американцев к свободе и мобильности является чуть ли не национальной идеей. Хотя на самом деле мобильные дома никогда не бывают действительно мобильными, это просто самообман, психологический фактор, что вы можете взять и переехать в любое время, если вам перестанут нравиться условия вашей жизни. Да и дешевой такую жизнь тоже не назовешь, ведь приходится оплачивать за участок земли, на котором стоит трейлер, и все коммунальные платежи. Поэтому люди, которые могли позволить себе переехать, уже давно отказались от своих прицепов, выбрав для проживания традиционные типы пригородного жилья».
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