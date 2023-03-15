Золотая эра американских домов на колесах: мечта или безысходность

Уже в 30-е годы прошлого века в Америке начали массово выпускать обустроенные трейлеры и кемперы . | Фото: main-designyoutrust.netdna-ssl.com/ fishki.net.

Так выглядели основные модели прицепа с домом на колесах до середины прошлого века. | Фото: travelask.ru/ bigpicture.ru.

Поездка на отдых с собственным домом на колесах стал модным трендов уже в 30-е годы. | Фото: travelask.ru/ bigpicture.ru.

До начала Второй мировой войны дома на колесах использовались лишь во время путешествий и отдыха. | Фото: main-designyoutrust.netdna-ssl.com.

Старые фото обустройства трейлер-парков в 60-х гг. прошлого века. | Фото: travelask.ru/ fishki.net.

Возле каждого трейлера отдыхающие старались организовать зону отдыха, газоны и клумбы. | Фото: fishki.net/ bigpicture.ru.

В послевоенное время трейлер-парки из зон отдыха стали превращаться в местожительство бедных слоев населения. | Фото: eventindustrynews.com/ thesun.co.uk.

Так выглядело большинство трейлерных парков до середины прошлого века. | Фото: fishki.net/ bigpicture.ru.

Прицепы с домами на колесах стали настоящим бедствием для крупных городов. | Фото: domvdorogu.ru/ st2.depositphotos.com.

В Соединенных Штатах все больше людей именно таким способом решает жилищный вопрос. | Фото: twitter.com.

Мечта о свободной и прекрасной жизни в реальности не очень привлекательна. | Фото: otvet.mail.ru/ glav.su.

Все правила жизни и передвижения в трейлерных поселках устанавливает администрация под руководством владельца земельного участка. | Фото: news.myseldon.com/ ats-malinovka.ru.

Трейлеры хороши лишь во время путешествий, а вот постоянно в них жить – это перебор. | Фото: riafan.ru.

Реальная жизнь американских трудяг, которые не могут позволить себе традиционное жилье. | Фото: youtube.com/ © АМЕРИКА Наизнанку.