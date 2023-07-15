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Нежные ленивые вареники

Именно такие ленивые вареники хочется готовить и есть круглый год! Они нравятся всем за счёт своей нежной творожной текстуры. Совершенно не забитые мукой, такие бюджетные, быстрые и невероятно вкусные ленивые вареники под силу и начинающей хозяйке!

Нежные ленивые вареники


Ингредиенты:


творог 5 % или 9 % — 500 гр.;

щепотка соли; сахар — 75 гр. (3 ст. л.);

яйцо — 1 шт.;

мука пшеничная — 120 гр. (или 5 ст. л. с горкой + 50 гр. для присыпки).Творог должен быть рассыпчатым и максимально сухим. Если ваш творог влажноват, откиньте его на сито на какое-то время, чтобы из него вышла лишняя сыворотка — тогда не нужно будет добавлять много муки. К творогу отправьте сахар, щепотку соли и яйцо. Можно потолкать всю массу толкушкой для картошки, а можно перебить погружным блендером, если вы не любите крупинки творога.

Нежные ленивые вареники

Всыпьте ровно 120 гр. (5 ст. л. с горкой) просеянной муки и замесите мягкое тесто. Слишком много муки досыпать не нужно, иначе вареники будут забитыми, твёрдыми, а вкуса творога почти не будет.

Нежные ленивые вареники

Разделите тесто на две части, каждую скатайте в длинный тонкий жгут и нарежьте на кусочки.

Нежные ленивые вареники

В кипящую, подсоленную воду отправьте ленивые вареники. После того, как они всплывут, варите ещё 3-4 минуты.

Нежные ленивые вареники

Готовые творожные вареники вкуснее всего есть со сметаной
, сливочным маслом и вареньем. Именно в таком виде ленивые вареники ничуть не уступают обычным!
Нежные ленивые вареники
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