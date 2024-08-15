С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Как и для чего др...
  • Ингерман Ланская
    режим , который начинает своё существование с бл.дства, долго не живёт и заканчивает тоже бл.дствомОбщество «Долой с...
  • Алекс Сэм
    Без деда Калашникова даже автомат Калашникова уже апгрейдить не могут. К самому калашу вопросов нет-вещь, что 7.62 ,...Нестандартный экс...

7 секретных рецептов с зубной пастой


Вот что можно делать с зубной пастой.

Вот что можно делать с зубной пастой.

Зубной пасте, той самой вязкой субстанции в тюбике, которая предназначена для очистки зубов заботящегося о своем здоровье человека, можно найти не одно, а сразу несколько невероятно полезных применений. Все они могут облегчить наш быт. О них, собственно, и пойдет речь в новом обзоре.

Использовать зубную пасту можно для самых разных дел. Кто мог подумать, что ее можно использовать так, как это делает автор нового видео. Приятного просмотра, наверняка приведенные здесь советы пригодятся и вам.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх