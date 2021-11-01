«Десятка» бюджетных автомобилей, о которых не получится сказать и слова плохого

Отличные бюджетные автомобили.
Сегодня на рынке присутствует много автомобилей самых разных марок и моделей. И в каждой ценовой категории есть автомобили, которые по праву можно назвать лучшими. В этом обзоре самые достойные из бюджетных образцов текущего года, которые можно смело брать.
1. Renault Logan
Отличный автомобиль.
Пускай назвать дизайн экстерьера Renault Logan сильной стороной машины сложно. Куда важнее то, что автомобиль отличается надежностью и отличной проходимостью на сложных участках. Последнее возможно благодаря свойствам подвески и дорожному просвету в 155 мм. Салон Renault Logan достоит высоких похвал - он просторный и сидеть в нем комфортно.
2. Lada Vesta
радуют и отечественные модели.
Главным плюсом этой модели является ее вместительный салон. Сидеть в нем можно действительно с комфортом, что является редкостью для отечественных авто. Автомобиль уверенно ведет себя на дороге и отлично маневрирует. Таким образом Lada Vesta прекрасно подходит для езды в больших городах.
3. Renault Duster
Хороший выбор.
Для своей ценовой категории Renault Duster может похвастаться действительно «неубиваемой» подвеской. Именно за эту особенность машину и любят в первую очередь те, кому уже довелось посидеть за ее штурвалом. Брать для «скачек по камням» машину все-таки не стоит, однако на отечественных дорогах она зарекомендовала себя прекрасно.
4. Peugeot 301
Такую машину можно смело брать.
Если нужен бюджетный автомобиль с низким расходом топлива, то в первую очередь нужно присмотреться вот к этой модели. Peugeot 301 может похвастаться и неплохим дизайном кузова и салона. Последний достаточно удобный как для водителя, так и для пассажиров.
5. Skoda Fabia
Отличный чешский автомобиль.
Автомобиль известной чешской компании тоже достоин упоминания. Большинство автомобилистов хвалит Skoda Fabia в первую очередь за низкий расход топлива, традиционно присущий автомобилям марки с самыми разными двигателями. Компактные габариты авто, в этом случае, также стоит отнести к достоинствам.
6. Kia Rio
Один из лидеров рынка.
На сегодняшний день именно Kia Rio занимает одну из лидирующих строчек в продажах бюджетных автомобилей. Быстрый, проворный и невероятно удобный автомобиль. Еще одно достоинство – высокий уровень безопасности салона авто. Благодаря высокому клиренсу машина также уверенно чувствует себя и вне дорог.
7. Hyundai Creta
Можно только хвалить.
Данный автомобиль хвалят в первую очередь за выдающий на фоне конкурентов полный привод, а также фактически идеальный для кроссовера салон. У Hyundai Creta отличная подвеска, которая позволяет авто прекрасно вести себя даже на самых сложных участках дороги и опасных поворотах.
8. Chevrolet Aveo
Высокое качество сборки.
Низкий расход топлива, отличные скоростные характеристики на фоне абсолютного большинства бюджетных моделей, вместительный багажник. Что еще нужно от бюджетного автомобиля, кроме простоты обслуживания и общей надежности? По совокупности факторов Chevrolet Aveo можно считать едва ли не идеальной машиной.
9. Volkswagen Polo
Поло неплохая машина.
Машину стоит похвалить за высокий показатель эргономики салона, в особенности – водительского места. Огромное количество регулируемых параметров и функций сделают любую поездку удобной и приятной. Внутри Volkswagen Polo чувствуешь себя почти также удобно, как дома на диване.
10. Hyundai Solaris
Одна из лучших машин в своем сегменте.
Машина, которая с завидной регулярностью попадает во всевозможные позитивные рейтинги. Два года назад данная модель смогла стать самой продаваемой в России. Если этого еще недостаточно, то стоит упомянуть о том, что именно Hyundai Solaris постоянно хвалят за высокую надежность и неприхотливость.
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