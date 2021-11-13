17 замечательных идей дизайна и организации пространства на маленькой кухне

Обустройство маленькой кухни сопряжено с немалым количеством проблем. Нехватка свободного пространства может наложить вето на некоторые желания владельца. Для того чтобы все стало возможным, необходимо подойти к оборудованию небольшой кухни с правильной стороны. Как это лучше сделать, смотрим на примерах собранных в нашем материале.

1. Вместительный шкаф

Автономный кухонный шкаф.

Полноценная кухня с рабочей поверхностью, множеством полочек, подставкой для посуды и разнообразными шкафчиками в одном единственном шкафу.

2. Рабочая поверхность

Оригинальная рабочая поверхность.

Обустраивая маленькую кухню, в первую очередь следует думать про удобство и функциональные свойства мебели. Двухуровневая рабочая поверхность отлично впишется в скромное пространство. На верхнем уровне можно разместить мелкую бытовую технику, а нижний - использовать для приготовления еды и семейных обедов.

3. Кухонный островок

Нестандартный кухонный островок.

Популярный нынче кухонный уголок совершенно не вписывается в интерьер маленькой кухни. Однако, его функции может взять на себя узкий деревянный стол, оборудованный полкой для хранения посуды и кухонной утвари.

4. Фартук

Организация рабочего пространства на кухне.

Главное правило маленькой кухни - порядок и удобство. Кухонные инструменты удобней всего хранить непосредственно возле печки. Длинный рейлинг, проходящий над фартуком прекрасно подойдет для хранения лопаток, шумовок, половника, венчиков и даже небольших сковородок.

5. Под потолком

Полка под потолком.

Не стоит пренебрегать даже небольшим свободным пространством. Например, открытая полка под потолком прекрасно подойдет для хранения продовольственных запасов или редко используемой посуды.

6. Доска пегборд

Хранение кухонной утвари на пегборде.







Разместите на кухне пегборд. В отличии от навесных шкафчиков, доска пегборд совсем не загромождает пространство и подходит для хранения любых вещей.

7. Угловое пространство

Организация пространства в углу.

Обычно, пустующее и глухое пространство в углу можно заполнить, поставив там встроенную печку и вытяжку. Такая идея позволит значительно сэкономить место на кухне.

8. Встроенные шкафчики

Кухонная стена со встроенными шкафчиками.

Банки, кастрюльки, сковородки, посуда, бытовая химия - вот далеко не полный арсенал кухонных принадлежностей хорошей хозяйки и все это требуется где-то разместить. Для этого, как нельзя кстати, подойдет стена со встроенными шкафчиками.

9. Рейлинг

Хранение кастрюль и сковородок.







Подвешенные кастрюли, сковородки и котелки – это удобно, стильно и экономит пространство.

10. Выдвижные конструкции

Выдвижная рабочая поверхность.

Функциональная кухонная мебель с выдвижной столешницей значительно увеличит возможности даже самой маленькой кухни. Дополнительную поверхность можно использовать, как обеденный стол, барную стойку или место для готовки.

11. Открытый шкаф

Открытые шкафчики и полки.

Для маленькой кухни лучше подойдут открытые шкафы и полки. Используйте их для хранения столовой посуды, чашек и специй.

12. Библиотека

Мини-библиотека.

Повесьте на кухне простенькую книжную полку, чтобы нужные рецепты всегда были под рукой. К тому же, яркие обложки книг станут актуальным украшением стены.

13. Магнитная доска

Хранение круп.

Магнитная доска для удобного и красивого хранения круп и макаронных изделий.

14. Нестандартный столик

Компактный столик.

Компактный столик нестандартной формы - находка для маленькой кухни.

15. Мобильный шкафчик

Мобильный шкафчик.

Владельцам маленьких кухонь стоит обратить внимание на мобильные шкафчики, которые можно легко перемещать по кухне для собственного удобства.

16. Поднос

Хранение на подносах и подставках.

Беспорядок - главный враг любой кухни. Чтобы избежать хаоса, храните специи, чашки, столовые приборы на различных подносах и подставках, таким образом, обеспечивая свое место каждой вещи.

17. Сплошная поверхность

Кухонный гарнитур.

Правильно подобранный кухонный гарнитур способен избавить от необходимости покупки дополнительной мебели и существенно сэкономить пространство.