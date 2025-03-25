Самые провальные дизайнерские решения

Принято верить, что дизайнеры призваны делать нашу жизнь прекрасней и комфортней. Но смотря на дизайн некоторых вещей, невольно задумываешься о том, в каком психологическом состоянии был дизайнер, создавая это творение.
Наверняка вы тоже часто встречали вещи, которые поражали своей оригинальностью. Только исключительно в плохом смысле.
1. Делу время, а часы не столь важны!
Стрелки и цифры на часах точно лишние!
Видимо именно так думали некоторые дизайнеры часов. Собственно, зачем им еще и время показывать, когда можно обойтись и без этой функции? Действительно, и чего мы придираемся. Подумаешь часы без стрелок. Всего-то!
Но оказалось, что другие дизайнеры – видимо их родственные души, пошли еще дальше. Они решили, что часы без стрелок – для слабаков, и выпустили часы без цифр. Вот где настоящий креатив. Видимо эти два вида часов следует приобретать в комплекте, в надежде всё же узнать, который сейчас час.
2. Самый провальный дизайн бутылок для воды!
А это точно питьевая вода?
Сложно придумать менее ужасный дизайн для бутылок с питьевой водой. Кто-то всерьез считает, что такие бутылки будут заказывать? Интересно, что ни у кого из целой компании, не возникло никаких вопросов за все время производства.
То есть они решили, что такая веселая желтая бутылка – это отличный вариант. А с чем будет ассоциироваться такая жидкость, видимо решили не думать. Самый ужасный дизайн. Так точно не стоит делать!
3. Боль в мизинце!
Берегите ваши ноги!
В погоне за оригинальностью, многие уж слишком сильно перегибают палку. Порой это становится просто опасно для здоровья. Именно о таком случае, мы хотим рассказать. Ведь спальня – это место отдыха и релакса. Там нет места для внезапной боли и каждодневных травм.
Но дизайнеры видимо мыслят как-то иначе. Потому что по-другому невозможно объяснить тот факт, что они пускают в производство кровати с таким дизайном ножек. Это же просто убийство ваших мизинчиков. Такое нужно запретить и как можно скорее!
4. Это точно не мрамор!
Самый неудачный дизайн раковины!
Иногда в погоне за модой, дизайнеры идут на слишком смелые эксперименты. Безусловно, мрамор всегда будет в моде. Но если уж вы взялись его подделывать, хотя бы потратьте немного времени на изучение рисунка. Иначе рискуете попасть вот в такую неприятную ситуацию, как на фото.
Мы не будем акцентировать внимание на том, на что на самом деле похож этот рисунок. Но для уборной – это однозначно плохой выбор. Эти раковины просто хочется помыть и желательно дважды. Так что жить с таким дизайном – решительно невозможно.
5. Ламы милые, говорили они!
Лама может причинить боль!
Почему-то именно в посуде дизайнеры идут во все тяжкие. Конечно же, есть множество просто удивительных дизайнов посуды. Как и множество просто ужасающих и отвратительных. Но есть и такие серые кардиналы как милая кружка с ламой.
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