Самые провальные дизайнерские решения

Принято верить, что дизайнеры призваны делать нашу жизнь прекрасней и комфортней. Но смотря на дизайн некоторых вещей, невольно задумываешься о том, в каком психологическом состоянии был дизайнер, создавая это творение.







Наверняка вы тоже часто встречали вещи, которые поражали своей оригинальностью. Только исключительно в плохом смысле.

1. Делу время, а часы не столь важны!

2. Самый провальный дизайн бутылок для воды!

3. Боль в мизинце!

4. Это точно не мрамор!

5. Ламы милые, говорили они!

В нашей сегодняшней статье мы расскажем о предметах, дизайн которых пугает, а порой и наносит вред своему владельцу.Стрелки и цифры на часах точно лишние!Видимо именно так думали некоторые дизайнеры часов. Собственно, зачем им еще и время показывать, когда можно обойтись и без этой функции? Действительно, и чего мы придираемся. Подумаешь часы без стрелок. Всего-то!Но оказалось, что другие дизайнеры – видимо их родственные души, пошли еще дальше. Они решили, что часы без стрелок – для слабаков, и выпустили часы без цифр. Вот где настоящий креатив. Видимо эти два вида часов следует приобретать в комплекте, в надежде всё же узнать, который сейчас час.А это точно питьевая вода?Сложно придумать менее ужасный дизайн для бутылок с питьевой водой. Кто-то всерьез считает, что такие бутылки будут заказывать? Интересно, что ни у кого из целой компании, не возникло никаких вопросов за все время производства.То есть они решили, что такая веселая желтая бутылка – это отличный вариант. А с чем будет ассоциироваться такая жидкость, видимо решили не думать. Самый ужасный дизайн. Так точно не стоит делать!Берегите ваши ноги!В погоне за оригинальностью, многие уж слишком сильно перегибают палку. Порой это становится просто опасно для здоровья. Именно о таком случае, мы хотим рассказать. Ведь спальня – это место отдыха и релакса. Там нет места для внезапной боли и каждодневных травм.Но дизайнеры видимо мыслят как-то иначе. Потому что по-другому невозможно объяснить тот факт, что они пускают в производство кровати с таким дизайном ножек. Это же просто убийство ваших мизинчиков. Такое нужно запретить и как можно скорее!Самый неудачный дизайн раковины!Иногда в погоне за модой, дизайнеры идут на слишком смелые эксперименты. Безусловно, мрамор всегда будет в моде. Но если уж вы взялись его подделывать, хотя бы потратьте немного времени на изучение рисунка. Иначе рискуете попасть вот в такую неприятную ситуацию, как на фото.Мы не будем акцентировать внимание на том, на что на самом деле похож этот рисунок. Но для уборной – это однозначно плохой выбор. Эти раковины просто хочется помыть и желательно дважды. Так что жить с таким дизайном – решительно невозможно.Лама может причинить боль!Почему-то именно в посуде дизайнеры идут во все тяжкие. Конечно же, есть множество просто удивительных дизайнов посуды. Как и множество просто ужасающих и отвратительных. Но есть и такие серые кардиналы как милая кружка с ламой.