Каким самым популярным киномифам о Древнем Риме верят современные люди: что правда, а что вымысел

Несомненно, эпоха Древнего Рима стала фундаментом для современного обустройства мира. О ее истории написано немало, и, как водится, некоторые вещи обросли мифами и некоторыми преувеличениями. В фильмах нам является облик настоящего римлянина и его жизнь как обобщенные знания. А что же было на самом деле: действительно они всегда ходили в тогах, гладиаторы шли на бой как на последнее сражение, а их поведение граждан было столь развратным? Об этом и других забытых фактах читайте в нашей статье.
Белоснежная тога - отнюдь не ежедневный наряд римлянина
Римляне. Источник фото: 4knigaman.ru
Благородный римский гражданин в представлении большинства наших современников - это мужчина, облаченный в белоснежное одеяние, живописно свисавшее складками с его тела. Действительно, до 6 века до нашей эры тога была излюбленной верхней одеждой как мужчин, так женщин и детей. Она спасала от холода, так как плотно облегала тело, по ночам ее можно было использовать в качестве одеяла. Одна в эпоху расцвета римской империи едва ли можно было увидеть на улицах Рима людей в таких накидках.
Тога становится статусным одеянием, которое мог позволить себе лишь избранный. Судите сами: этот большой кусок ткани элипсовидной формы, достигающий в ровной части 6 метров и более, можно было одеть лишь с помощью раба. Да и стоила белоснежная шерсть, из которой ткали тогу, достаточно дорого. К тому способ ношения тоги не позволял двигаться быстро - непременно приходилось ступать величаво и медлительно.
Впоследствии именно тога стала символом римского гражданства и обозначением социального статуса свободного гражданина: ее ношение выделяло его среди прочих «варваров», не имеющих представления об искусстве драпировки.
Гладиатор - не обязательно раб
Гладиаторы. Источник фото: palitka.com
Силу и мощь гладиаторов восхваляли, поэтому эта профессия была весьма популярна. Причем гладиатором мог стать не только раб. Конечно, для пленника, захваченного в ходе многочисленных войн Римской империи, это был шанс обрести свободу. А свободные граждане шли в эту опасную профессию ради славы и денег. Ведь гладиаторами восхищались и им подражали, а сам боец, успешно сражающийся на арене, мог за один бой получить столько денег, сколько за год службы.
К примеру, история сохранила имя великого гладиатора Спикула, которому император Нерон подарил дворец. Впрочем, и сами великие граждане Рима могли выйти на арену. Император Коммод тоже любил это развлечение римской знати и даже сам сражался перед зрителями, проведя 735 боев. А в 63 году нашей эры с императорского позволения на арену разрешалось выходить и женщинам.
Гладиаторский бой не всегда заканчивался смертью
Гладиаторский бой. Фото источник:palitka.com
Для усиления драматического эффекта режиссеры и писатели приучили нас к мысли, что каждый гладиаторский бой несомненно был последним для одного из участников. Однако на самом деле это не так. Лишь 10 процентов состязаний завершались смертельным исходом. Судите сами: содержать гладиаторскую школу, хорошо кормить и обучать воинов, предоставлять им лучшие военные доспехи - дорогое удовольствие. Поэтому потерять бойца означало понести существенные финансовые потери. Вместо смерти воспитанника гораздо эффектнее было придумать увлекательное шоу - необычный вид борьбы, не смертельное, но кровавое оружие или даже неординарного соперника-животное.
Впрочем, и тут сценарий боя был построен таким образом, чтоб в итоге победителем оказался человек. Бой могли завершить по просьбе побежденного, а знаменитый жест «большой палец вниз» показывался в исключительном случае - когда рана была действительно смертельной.
Римляне не приковывали рабов к военным галерам
Галера. Фото источник: rukolibri.ru
При слове «галера» наша память выдает грустную картину покрытых потом гребцов, ноги которых прикованы к судну. Отчасти это было так - с 16-17 века, когда значение боевой роли галер стала снижаться, на весла могли сажать военнопленных и заключенных. Однако во времена Римской империи команда морских судов была таким же воинским отрядом, как и легионеры. Судите сами: от слаженной работы весел - главной движущей силы корабля - зависел успех битвы. Маневренность обеспечивали отлично подготовленные бойцы, которые лично были заинтересованы в успехе морской операции.
Более того: их оснащали еще и оружием, так как в случае взятия на абордаж и гребцы участвовали в битве. Впрочем, потенциально на работу веслами могли взять и рабов, обещая в случае успеха военного похода освободить их.
Конь императора Калигулы не был консулом
Статуя Калигулы на коне. Фото источник: tumblr.com
Современники императора Калигулы составили весьма нелестные воспоминания о годах его правления. Мол, был он жестоким диктатором, издавал странные законы, постоянно пировал и устраивал оргии, а нежно привязан был лишь к своему коню Инцитату. Действительно, император провел несколько непопулярных реформ, постоянно конфликтовал с сенатом, одновременно вел завоевательные войны и масштабное строительство. Прославился он также и своими зрелищными мероприятиями. Однако негативный образ императора многими современными историка не поддерживается: при жизни Калигула пережил множество заговоров, поэтому весьма вероятно, что сведения из письменных источников частично клевета.
Как и история с обещанием сделать своего коня сенатором. То, что действительно император был способен принимать неожиданные решения, а на пирах мог кормить любимца зерном из золотой чаши - это факт. Также как и его фраза о высоком государственном титуле, который может быть дарован коню. Однако, по мнению современных исследователей, эта фраза была вырвана из контекста всей речи Калигулы. По их мнению, император роскошной жизнью своего коня лишь подчеркивал жадность и стяжательство сенаторов, а угроза была лишь шуточной игрой слов, свойственной римлянам того времени.
Например, это могло выглядеть так: словосочетание «конь Инцитат» (буквально «быстрый конь») созвучно имени консула-суффекта Азиния Целера (звучит как «быстрый осел»). В любом случае такой план так и не был воплощен в жизнь: ежегодно сам император становился консулом, а правил он лишь немногим больше четырех лет.
Римские статуи блистали радугой красок
Статуи Древнего Рима. Фото источник: fb.ru
Посещая музеи и выставки, в большинстве своем мы видим изваяния белого цвета. Действительно, статуи, выполненные в Древнем Риме, изготавливались из мрамора. Современные средства исследования позволили изучить находки древности, и ученых ждало неожиданное открытие. Оказалось, что поверхность материала содержит микрочастицы краски, которая покрывала скульптуры. Римские мастера раскрашивали свои произведения, украшали их драгоценными камнями, чтоб придать более живой вид. Однако естественные красители за тысячелетия разрушились, и теперь перед нашими взорами предстают совершенно белые фигуры.
Римляне были благочестивыми людьми
Древние римляне. Источник фото: my.mail.ru
Кто из нас не слыхал о несомненном разврате и оргиях, издевательстве над рабами и сексуальных извращениях, которыми изобиловало римское общество. Между тем летописцы античности ни слова не говорят о подобных вещах. Конечно, можно предположить, что в любом обществе найдутся развратные и жестокие люди, особенно когда вокруг окружает изобилие. Но основная история Рима - это благочестивые мораль и законы. К примеру, в те времена неприличным считалось предаваться плотским утехам полностью обнаженными. А один из законов запрещал это делать днем (запрет лишь не касался молодоженов).
Так кто же опорочил древних римлян перед потомками? Первые упоминания о развратном поведении, о Риме как о городе греха находятся в записях ранних христиан. Именно они выставляют римскую культуру с засильем богов, традицией обожествлением императоров как падшую. Ну а современные режиссеры дополнили эту картину пикантными подробностями - не так ли делается рейтинг?
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