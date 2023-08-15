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Как быстро удалить пень на участке

Удалите пенёк на участке быстро, без особых проблем! Ничего не нужно корчевать и засыпать селитрой. Воспользуйтесь советом бывалого садовода и избавьтесь от пня легко и просто!

Как быстро удалить пень на участке

Для начала пенёк нужно хорошенько помыть, например, из шланга. Затем максимально близко к земле отпилить остатки дерева.

Как быстро удалить пень на участке

Засыпать солью, чтобы не пробивалась поросль.

Как быстро удалить пень на участке

И сверху засыпать землёй. Остатки пня и корни перегниют, а соль не даст поросли пробиться!

Как быстро удалить пень на участке
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Пеньучасток

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