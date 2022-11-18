Пища, которая предотвращает появление морщин

До определенного момента мы живем текущим днем и рады каждому новому достижению. А вот когда замечаем первые мелкие морщины и седые волосы, у нас возникает определенная негативная рефлексия. Действительно ли мы уже стареем? Нет смысла скрывать, что в определенном возрасте наш метаболизм просто замедляется, а кожа не успевает с производством коллагена и эластина. Самый главный враг упругой кожи — время, но неправильно было бы перекладывать все на ее старение.



Вредное воздействие солнечных лучей, алкоголь, а иногда и сигареты, приводят к тому, что организм в борьбе со свободными радикалами становится беспомощным. Существует, к счастью, по крайней мере, один способ, чтобы его поддержать. Речь идет, конечно, о диете. То, что мы едим, влияет на упругость кожи, ее тонус и способность защищать себя от внешних воздействий. Предлагаем вам продукты, богатые антиоксидантами, которые могут значительно задержать появление будущих морщин.



Семена черного кунжута

Авокадо

Семена тыквы

Рыба

Пища, богатая селеном

Бобовые

Помидоры

Овощи и фрукты, богатые витаминами C и E