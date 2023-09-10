Гималаи. В поисках охотников за медом диких пчёл

Начинаю рассказ о Непале, где в районе Аннапурны наш небольшой фото-отряд прожил пять дней с охотниками за медом диких пчел, снимая их за работой.



Я прилетел в Непал на три дня раньше, чем было необходимо, и сразу из аэропорта отправился в Бхактапур – древний неварский город к востоку от Катманду, обладающий большим количеством интересных архитектурных памятников.









Это третий по величине город в долине Катманду, который долгое время являлся столицей королевства, начиная с правления династии Мала. Бхактапур является родоначальником традиционного искусства и архитектуры, ремесленных работ, богатой культуры и религиозных фестивалей.



Чтобы войти в центральную часть города, необходимо купить вот такой красивый билет. Цена на сегодня, если не ошибаюсь, 1500 рупий:







Забросил вещи в гостинцу и сразу на прогулку:







Бхактапур – город застывшего времени. Гуляя по его центральной части, создается такое впечатление, что попадаешь в машину времени и переносишься назад лет на 500:







Площадь Дурбар являет собой целый комплекс исторических зданий, буддистских и индуистских храмов, дворцов, дворов и улиц в центре старого города:







Первое, что бросается в глаза, это невероятная резьба по дереву и камню:















Это не последствия землетрясения, а всего лишь разбор старого дома:







Улицы исторической части города вымощены кирпичом и выглядят очень здорово:







Цирюльня:











Площадь Таумадхи, здесь расположено два самых важных храма города Нятапол и Бхайрав, а также стоит деревянная колесница в которой во время фестиваля Бискет возят статую Бхайравы (ужасающее воплощение Шивы):







Горожане и туристы отдыхающие на ступенях храма Ньятапола:







Вокруг площади есть несколько гестхаусов с ресторанами на крыше, хорошие съемочные точки где можно удачно сочетать съемку с обедом:







Детальки:











Компанию за обедом мне составил вот этот товарищ:







Храм Бхайрав:







Улочки:







Еще одна не плохая видовая точка – маленькое кафе на верхнем ярусе одной из пагод:







Симпатичный домик:







Самый выдающейся храма Непала – пяти ярусная деревянная пагода Ньятапола. Построенная в 1702 году, 30 метровая пагода является не только самым высоким храмом Непала, но и одним из лучших примеров традиционной храмовой архитектуры навар. Храм посвящён таинственной тантрической богине Сидхи Лакшми, чьё изображение скрыто внутри храма, и только жрецы могут лицезреть его:







Возвращаюсь на площадь Дурбар, где уже полным ходом идет подготовка в концерту который состоится вечером:







Памятник королю Бхупатиндру Малла:







Вернулся в отель, чтобы немного передохнуть, а ближе к вечеру поднялся на крушу в надежде на красивый свет:







Вид в сторону не туристических окраин города:







Вокруг города дымят трубы многочисленных кирпичных заводиков:











Рынок:











Красивого заката так и не случилось, потому я пошел на звуки музыки доносившиеся с площади Дурбар:







Коллектив выступал отлично, играя музыку на стыке этники и современной электронной музыки. Удалось пробраться «за кулисы» и сделать несколько снимков:











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