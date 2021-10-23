Монстры, демоны и кошмары на картинах самых неоднозначных современных художников

Картины самых неординарных художников.
Все знают жутковатые картины Караваджо и Эдварда Мунка. Но стоит сказать, что художники современной эпохи могут составить достойную конкуренцию этим полотнам, поскольку они создают произведения искусства, от которых действительно мурашки по коже. Эти картины одновременно прекрасны и ужасны.
1. Дадо
«Большая ферма». Дадо.
Начнем этот список с югослава Дадо (1933-2010). На первый взгляд, его работы часто могут показаться банальными или даже приятными из-за подбора цветовой гаммы. Вместо черных или красных оттенков, которые выбирает большинство художников, рисующих «ужастики», Дадо предпочитал пастельные оттенки. Но если присмотреться к таким картинам, как «Большая ферма» (1963, на фото) или «Футболист» (1964), несложно увидеть, насколько болезненные и гротескные существа изображены на них.
На их лицах написаны боль и страдания, на телах видны опухоли и отростки, да и сами тела неправильной формы. На самом деле, пастельные оттенки только придают таким картинам как «Большая ферма» еще большей жути, из-за того, что они редко используются в подобных сюжетах.
2. Кит Томпсон
Монстры Кита Томпсона.
Кит Томпсон - скорее коммерческий художник, чем человек, пишущий «ради красоты». Он занимается дизайном монстров для таких проектов, как «Тихоокеанский рубеж» Гильермо Дель Торо и «Левиафан» Скотта Вестерфилда. Его работы выполнены в технике, которую скорее ожидаешь на картах «Magic: The Gathering», а не на картинах в музее. Стоит посмотреть на картину «Тварь из Припяти», на которой изображен страшно уродливый монстр, состоящий из частей различных животных, чтобы получить прекрасное представление о технике Кита Томпсона.
Предысторией картины является то, что такой монстр и подобные ему существа являются результатом воздействия радиации от Чернобыльской катастрофы. Что любопытно, Фонд SCP (сообщество творческого описания сверхъестественных существ) сделал «Тварь из Припяти» своим талисманом, назвав его «SCP-682».
3. Дзюндзи Ито
Одна из картин Дзюндзи Ито.
Что касается коммерческих художников, создающих действительно ужасные работы, особенно стоит выделить мангу Дзюндзи Ито. Она примечательна не просто гротескными монстрами, а тем, как художник тшательно прорисовывает каждое пятнышко и морщинку на них. Это пугает людей гораздо больше, чем просто изображение жуткого монстра. Например, в своей манге «Загадка Амигарского ущелья» Ито нарисовал людей, снимающих одежду и забирающихся в скальные отверстия в форме человека, которые выглядят странно и жутковато.
А в серии манги «Узумаки» («Спираль») он описал одержимость мужчины спиралями... вначале это смотрится смехотворно, но довольно быстро становится страшно, еще до того, как навязчивая идея превращает человека в нечто бесчеловечное, но живое. Работы Ито отличаются от обычных японских манг-ужасов тем, что он рисует своих «нормальных» персонажей необычно реалистичными и даже симпатичными. Это действительно помогает его чудовищам сильно выделяться на их фоне.
4. Здислав Бексиньский
Здислав Бексиньский: «Я не могу представить разумного определения живописи».
Когда художник заявляет: «Я не могу представить разумного определения живописи», он явно не рисует просто котят. Этот польский художник, родившийся в 1929 году, десятилетиями создавал кошмарные образы в жанре фантастического реализма, вплоть до своей ужасной смерти в 2005 году (Бексиньскому нанесли 17 ножевых ранений). Его самый плодотворный период, во время которого художник создавал очень подробные и детализированные картины (сам Здислав называл их «фотографиями своей мечты»), пришелся на 1960-е - 1980-е годы.
Хотя сам Бексиньский утверждал, что значение картин «не волновало его», некоторые из его полотен явно что-то символизируют. Например, рассмотрим картину 1985 года «Тролльфоргаток». Бексиньский вырос в стране, опустошенной Второй мировой войной. Легко представить существ, изображенных на ней, олицетворением польских граждан, а голову - символом некого беспощадного органа власти. Но сам художник утверждал, что ничего подобного не имел в виду.
5. Уэйн Барлоу
Уэйн Барлоу - художник, который нарисовал ад.
Тысячи художников пытались изобразить Ад, но Уэйну Барлоу это удалось сделать просто потрясающе. Искусство Барлоу можно было увидеть в ряде блокбастеров, таких, как «Аватар» Джеймса Кэмерона (где его работа заслужила личную похвалу режиссера), «Тихоокеанский рубеж», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гарри Поттер и Кубок Огня». Но его самой выдающейся работой, пожалуй, является сборник 1998 года «Инферно Барлоу». Х
удожник изобразил не просто камеры пыток и пустоши с демоническими лордами и их армиями. Мейнстримом является фраза: «Ад характеризуется полным безразличием к человеческим страданиям». Его демоны часто показывают любопытство в отношении человеческих душ, даже когда те полностью игнорируют боль, которую демоны причиняют им при изучении. Люди безразличны для демонов, чтобы являться объектами ненависти и пыток, скорее они выступают в роли средства для праздного развлечения. Неудивительно, что Гильермо дель Торо сказал об «Инферно Барлоу»: «Дьявол нашел своего архитектора».
6. Тецуя Исида
Тецуя Исида - один из самых спорных художников.
Любая из 180 работ Исиды вызывает крайне спорные комментарии. На его акриловых картинах люди часто превращаются в такие предметы, как упаковка, конвейерные ленты, писсуары и даже подушки против геморроя. Есть и более визуально приятные картины, изображающие дома людей, сливающиеся с природой, будто люди в них избегали повседневной скуки с помощью воображения. Тем не менее, подобные картины намного менее яркие, чем те, на которых работники ресторанов превращаются в манекены, перекачивающие пищу в клиентов, будто заправляющие автомобили на АЗС.
Каково бы ни было чье-либо мнение относительно понимания метафор художника, стиль его картин настолько странный, что неизменно вызывает чувство отвращения и страха. К сожалению, люди уже не увидят новых причудливых работ художника, поскольку в 2005 году, когда Исиде был всего 31 год, он попал под поезд (почти наверняка это было самоубийство). Все его работы настолько высоко ценятся, что любая из картин продается за сотни тысяч долларов.
7. Дариуш Завадский
«Гнездо». Дариуш Завадский.
Родившийся в 1958 году, Завадский продолжает традиции пугающего фантастического реализма Бексиньского. На самом деле, как бы в это ни трудно было сейчас поверить, учитывая прекрасные работы Дариуша, в детстве ему сказали, что из-за плохого глазомера он никогда не станет художником. Хотя, вполне может быть, что учитель просто хотел, чтобы мальчик перестал рисовать свои жуткие картинки.
В работах Завадского прослеживается определенный элемент стимпанка. Он часто рисует роботизированных существ с рабочими механизмами, видимыми под их искусственной кожей. К примеру на картине маслом «Гнездо» (2007 год) птицы ведут себя, как обычно, но они изображены при этом в странном, частично выпотрошенном виде.
8. Джошуа Хоффин
Джошуа Хоффин. «Шедевры Пикмана».
Родившийся в 1973 году в Эмпории, штат Канзас, Хоффин является фотографом, который объединяет традиционные сказки с детскими страхами таким образом, что первоначальные истории довольно трудно узнать. Хотя некоторые из его работ выглядят слишком постановочными и причудливыми, чтобы быть действительно страшными, есть и действительно пугающие примеры - например, его фотосессия «Шедевры Пикмана», созданная в дань уважения одному из персонажей писателя Говарда Лавкрафта, художника Пикмана. На фото 2008 года, на котором (как и на многих снимках Хоффина) изображена дочь фотографа Хлоя, показан контраст между розовой обстановкой в детской и тараканами.
9. Патриция Пиччинини
Эти странные скульптуры Пиччинини.
Скульптуры Пиччинини довольно сильно отличаются друг от друга: одни показывают странные искаженные мотоциклы и причудливые воздушные шары, такие как Skywhale. Но эта уроженка Сьерра-Леоне (ныне гражданка Австралии) в основном создает скульптуры, на которые неприятно смотреть даже на фотографиях, не говоря уже о том, чтобы любоваться им вблизи. На работе 2004 года «Неразлучные» показан жутковатый гуманоид, тесно прижавшийся сзади к ребенку и обнимающий его. Более всего тревожит элемент доверия и привязанности, будто невинность ребенка жестоко использовали ему во вред. По поводу работ Пиччинини ходит масса слухов, и художницу жестоко критикуют, но она продолжает создавать свои скульптуры из стекловолокна, силикона и волос.
10. Марк Пауэлл
Марк Пауэлл - художник, рисующий ужасы.
Работы австралийского художника Марка Пауэлла могут вызвать ужас у кого угодно. Его выставка 2012 года была посвящена «миниатюрным средам, в которых мнимые существа эволюционируют, потребляют, выделяют, размножаются и распадаются». Окружающая существ среда и их текстуры ужасающе реалистичны, а также художник для большей правдоподобности постарался точно подобрать язык тела фигур.
Естественно, пользователи Интернета не могли пройти мимо настолько неоднозначных произведений искусства. Вышеупомянутый Фонд SCP позаимствовал один из образов Марк Пауэлла и сделал его частью истории под названием «Плоть, которая ненавидит». В популярной короткой истории ужасов «Русский эксперимент сна» также был использован один из образов с диорам Пауэлла.
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