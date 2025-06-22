Одежда из переработанных бутылок и другие передовые концепты, демонстрирующие одежду будущего уже се

Виртуальная примерочная - уже давно реальность. /Фото: fcti.bseu.by

В магазинах ряда брендов клиентам помогают умные зеркала./Фото: shoppingschool.ru

Носки компании Sensoria Smart Socks помогают мониторить состояние бегуна. /Фото: digitaltrends.com

Производство одежды также требует модернизации. /Фото: chinatoday.ru

В сети H&M давно предлагают принести старую одежду для переработки. /Фото: recyclemag.ru

Компания по производству спортивной одежды Patagonia - первый известный бренд, перешедший на ткань из переработанных пластиковых бутылок. /Фото: prweek.com