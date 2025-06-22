Одежда из переработанных бутылок и другие передовые концепты, демонстрирующие одежду будущего уже се

Сегодня тенденции по разумному потреблению и экологическим проектам проникают почти по все сферы жизни. Производство одежды исключением не является: в последние годы появляется всё больше новых концептов, которые уже в ближайшее время могут стать совершенной нормой. А в недалёком будущем человечество и вовсе может перейти на экологичную одежду и сократить переработку вещей до минимума, если найдёт способы внедрить новые тренды в индустрии.
Это может показаться странным, но даже переход фэшн-индустрии в цифровое пространство также является своего рода защитным механизмом для природы. Возьмём, к примеру, довольно популярный ныне тренд в виде виртуальных примерочных. Возможность посмотреть, как будут сидеть вещи, не выходя из дома, позволяет не тратиться на дорогу в магазин. К тому же, так отпадёт необходимость заказывать несколько размеров, чтобы выбрать подходящий, и доставке не придётся возвращать товары назад. Всё это снижает количество производимого людьми углекислого газа.
Виртуальная примерочная - уже давно реальность. /Фото: fcti.bseu.by
Впрочем, стационарные магазины также могут похвастаться технологиями будущего - прежде всего, так называемыми умными зеркалами, способными показать клиенту готовый лук без необходимости переодеваться. Ещё более интересный тренд - это цифровой гардероб. Разработчики активно развивают и используют способности искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность демонстрировать в онлайн-встречах человека в виртуальной одежде, которая будет безукоризненно сидеть по фигуре. В реальной жизни одежды потребуется меньше, а значит - меньше будет отходов.
Другим направлением, которое характеризует одежду будущего, являются умные вещи, наделённые новыми функциями. Самые популярные варианты - охлаждение либо обогрев своего владельца. Кроме того, одежду учат изменять оттенок, а также мониторить данные о физическом благополучии владельца или показатели по его спортивным достижениям, что делает её похожей на смарт-часы. Сегодня, к примеру, уже продаются носки будущего, способные сослужить хорошую службу любителям побегать: по информации редакции novate.ru, они отслеживают состояние мышц и стоп во время бега.
Носки компании Sensoria Smart Socks помогают мониторить состояние бегуна. /Фото: digitaltrends.com
К производству одежды у экологов тоже немало вопросов: прежде всего, проблема кроется в традиционных типах изготовления, где используются экологически грязные источники энергии. Бренды уже призывают переходить на возобновляемые технологии, чтобы снизить выбросы углекислого газа в земную атмосферу. Другая задача - это переход к новым, более экологичным типам выращивания хлопка, так как классические способы очень вредят окружающей среде. Однако настоящим испытанием уже сегодня является проблема недостаточной переработки одежды.
Производство одежды также требует модернизации. /Фото: chinatoday.ru
Люди ежегодно выбрасывают сотни миллионов тонн старых вещей и другого текстиля, а на переработку, по данным редакции novate.ru, уходить только 1% от всего этого огромного объёма. Поэтому учёные со всего мира предлагают самые разные концепции, к примеру, технологию по разложению старой ткани на молекулы, чтобы из неё можно было сделать новую одежду. Куда более простой способ предлагают некоторые бренды - они призывают приносить в их магазины изношенные вещи на переработку, а взамен клиент получит скидки на новые. Главное - привить эту полезную привычку в больших масштабах.
В сети H&M давно предлагают принести старую одежду для переработки. /Фото: recyclemag.ru
Не менее интересной является тенденция по созданию вещей их отходов, которые ранее для этого не предназначались. Ярким примером является одежда для занятий спортом, которую уже научились производить из полиэстера, ранее бывшего пластиковыми бутылками. Некоторые модельеры просто внедряют на первый взгляд переработанный мусор в свои коллекции, создав из них полноценные вещи.
Компания по производству спортивной одежды Patagonia - первый известный бренд, перешедший на ткань из переработанных пластиковых бутылок. /Фото: prweek.com
Настоящим прорывом считается заменитель кожи из натурального материала, например, грибов - из такой экологической кожи уже сумки шьют - а также кактуса, водорослей или кожуры от яблок. И это сегодня все подобные проекты считаются чем-то уникальным, но если постараться, они станут повседневностью, да ещё и планету спасут.
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