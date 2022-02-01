Советская сатира: 20 колких карикатур, которые высмеивали «стиляг»

Подборка карикатур высмеивающих молодежные субкультуры советского времени.

1. Взаимоотношение с обществом

Агит-плакат 1961 года раскрывающий сущность людей, которых называли «фарцовщики».

2. Модница и модник

Карикатура на советскую молодежь, желающую выделяться из обще серой массы людей.

3. Дама-стиляга

Яркая одежда была предметом насмешек.

4. Снегурочка в новом облике

Желание быть не такими как все приводило к высмеивающим карикатурам в адрес модников.

5. Ай да парень-паренек!

Советское общество клеймило позором все, что не соответствовало общепринятым нормам.

6. Когда хвастаешься новой вещью

Дерзкая манера поведения осуждалась обществом.

7. «Гламурные» девчата

Короткие юбки в советское время считались вызывающей одеждой .

8. Стильные подружки

С едким сарказмом карикатуристы высмеивали модные веяния, пришедшие с «загнивающего Запада».

9. Когда думаешь, что ты неотразим

Советские сатирические журналы подымали на смех эпатажную молодежь.

10. Молодо-зелено

Чрезмерное пристрастие молодежи к моде высмеивалось в карикатурах.

11. Пончо: привет из Южной Америки

Накидка, за ношение которой в СССР можно было попасть на страницы «Крокодила» .

12. Стиляги и модники – позор советской молодежи

Модные веяния, подражания иностранной культуре, высмеивались карикатуристами.

13. Устами младенца...

Движения хиппи советские карикатуристы всячески пытались представить в негативном свете.

14. Отцы и дети

Родители воспринимали увлечения своих детей специфическими субкультурами крайне негативно.

15. Проводник в «запретный мир»

Фарцовщики разными путями добывали товары западного производства и продавали их советским гражданам.

16. Особенности стиляжьего образа

Молодые люди так старались выделяться, что начинали напоминать клоунов.

17. Последний писк моды

Молодёжная мода с элементы хипповского стиля была причиной насмешек.

18. Золотая молодежь

Советская молодежь все чаще подражала американскому стилю жизни.

19. Битломан

Любовь к Битлз показывалась в уничижительно-насмешливой манере.

20. Жертва моды

Во все времена молодежь хотела выглядеть ярко и модно.

21. Подружки-хохотушки

Активные модники носили иностранные вещи стараясь подражать западной молодежи.

22. Обезьяны с двух сторон

Вот так советские карикатуристы изображали юных приверженцев западной морали.

23. «Белая ворона»

Советская мода 80-х годов с ее атрибутами и веяниями .