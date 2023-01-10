Почему профессия манекенщиц в СССР была непрестижной, а Мужья красавиц с подиумов это скрывали

Интересно, как со временем меняются приоритеты. Если сегодня чуть ли не каждая вторая девушка мечтает стать моделью, то в Советском Союзе профессия манекенщиц считалась одной из самых непочетных. И даже в комедии «Бриллиантовая рука» для персонажа Андрея Миронова вовсе неслучайно был выбран образ парня, гуляющего по подиуму – таким создатели фильма хотела лишний раз подчеркнуть моральное падение героя. Так почему же демонстраторам одежды (а именно так называли тогда представителей этой профессии) было столь пренебрежительное отношение?
Дом моделей на Кузнецком мосту
Показ в Доме моделей
В 1944 году, когда СССР уже шел к победе, жизнь в стране начала постепенно налаживаться. Тогда же и был открыт Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком мосту. Его первой звездой стала Валентина Яшина, которая устроилась манекенщицей после того, как осталась одна с ребенком на руках. Девушке удалось покорить сердца многих высокопоставленных мужчин, в том числе и за рубежом, и выходить на подиум аж до 65 лет. Но эта модель, скорее, стала исключением из правил.
Ведь тех, кто трудился в Доме моделей не принято было называть по именам. Хотя именно здесь начинали свой творческий путь никому тогда неизвестные Вячеслав Зайцев, Вера Аралова и Александр Игманд. Хотя имена создателей коллекций тогда не принято было называть, а все, что демонстрировалось, считалось результатом коллективной работы.
Советские манекенщицы
Однако несмотря на то, что в кузнице моды создавались выкройки одежды, проводились показы и шились новые модели, простым людям подобные коллекции были не по карману, ведь предназначены они были чаще всего для советской элиты. Говорят, что Леонид Брежнев одевался только у Александра Игманда. Он же и шил элегантные костюмы для главного человека в советской культуре – Екатерине Фурцевой.
Удивительно, но именно Дом моделей иностранцы считали чуть ли не главной достопримечательностью столицы. Попасть на показ, кстати, можно было, заплатив 5 рублей. Для зарубежных гостей эта сумма была смешной, для советских граждан – большой. Неудивительно, что вскоре «злачное» место обросло слухами и домыслами.
Рабочие низшего разряда
Професссия манекенщиц не пользовалась почетом
Но больше всех, наверное, было обидно самим манекенщицам. Впрочем, такой профессии тогда не существовало, а в трудовой книжке значилась запись «демонстратор одежды». Девушки, дефилирующие на подиуме, получали заработную плату наравне с рабочими самого низшего разряда – примерно 70 рублей. Однако за съемки для журналов можно было получить 100 рублей, однако в СССР долгое время издания предпочитали рисованных моделей. Поэтому представляете, какая конкуренция была между девушками, желающими украсить обложки советского глянца?
Долгое время советские журналы моды предпочитали рисованных моделей
Получается, что, по сути, единственным занятием демонстраторов одежды было хождение по подиуму. Причем демонстрировали они не эксклюзивные вещи, а те, которые должны были производиться массово. Дефилировали девушки и в нижнем белье, но на закрытых показах, предназначенных для работников швейных фабрик.
Так как манекенщицы демонстрировали одежду для «обычных» женщин, то и пресловутых 90-60-90 тогда не было. Поэтому размерный ряд моделей варьировался от 44 до 48 размеров. Не существовало и возрастного ценза. Как мы уже писали выше, Валя Яшина выходила на подиум аж до 65 лет, а средний возраст ее коллег был 30-40 лет.
Рабочий день демонстраторов одежды длился до 10 часов, но сверхурочных им не платили. Запись в трудовой книжке тоже значилась, поэтому стаж шел, но у моделей не было профсоюзов и прочих объединений, которые имели «нормальные» организации.
Однако несмотря на то, что на подиуме девушки представляли одежду для элиты, даже самые простые экспонаты приобрести они не могли – зарплата не позволяла. А традиции дарить моделям одежду тогда не было. И даже во время зарубежных показов манекенщицам строго запрещалось принимать какие-либо подарки. Если отказаться от презента не представлялось возможным, то нужно было его передать кураторам. Единственное, что могли оставить себе советские модели – это косметика.
Так почему же демонстраторы одежды были не в почете?
Никита Михалков с женой Татьяной
В народе манекенщиц не любили и презрительно называли «вешалками». По мнению советских граждан, женщины, проявляющие повышенный интерес к моде, являлись распущенными людьми с низкой социальной ответственностью. Ведь что должна делать жительница СССР? Правильно, трудиться, а не ходить туда-сюда в красивой одежде. Эту мысль поддерживал и журнал «Работница», которые периодически публиковал обличительные очерки на демонстраторов одежды. Поэтому неудивительно, что мужья манекенщиц старались скрыть то, кем на самом деле работали их жены.
И даже известный Никита Михалков, супруга которого Татьяна до брака ходила именно по подиуму, долгое время говорил, что его избранница была переводчиком.
Подвергался критике и повышенный интерес в Дому моделей со стороны иностранных гостей. Они с удовольствием ходили на показы и даже могли ухаживать за приглянувшимися девушками. Однако за советскими моделями практически круглосуточно следил КГБ, а во время зарубежных поездок им не разрешалось даже выходить на улицу.
Лека Миронова за строптивость поплатилась карьерой
Однако и высокопоставленные советские чиновники были не прочь провести время с красивыми манекенщицами. Последним же приходилось или встречаться с ними (если повезет, можно было обзавестись постоянным покровителем), или же жертвовать карьерой. Так, одна из успешных моделей того времени Лека Миронова рассказывала, что однажды ее привезли к одному из партийных боссов для того, чтобы устроить фотосессию в стиле Playboy.
Девушка отказалась в этом участвовать, устроила погром и убежала. Естественно, после этого манекенщица оказалась во всевозможных «черных списках» и оказалась без работы. К тому же она считалась «невыездной» из-за своих дворянских корней.
Драматичные судьбы советских манекенщиц
Валентина Яшина
Несмотря на народную любовь и тотальный контроль со стороны властей некоторые манекенщицы сумели сделать успешные карьеры. Правда, большинство из них заплатили слишком большую цену за успех.
Несмотря на то, что Валентина Яшина, как мы уже писали, завершила свою модельную карьеру лишь в 65 лет, назвать счастливыми последние годы ее жизни сложно. Несмотря на то, что от мужа ей досталось большое наследство, умерла она в бедности и одиночестве. По самой распространенной версии, одну из первых манекенщиц Советского Союза оставили ни с чем сын и внук. Последние свои дни она провела на даче, где вынуждена была жить, оставшись без квартиры. По официальной версии, смерть наступила от сердечного приступа. Но близкие женщины уверены, что руку к ее кончине приложили родные люди.
"Русская Софи Лорен
Не менее драматичной оказалась судьбы Регины Збарской. В биографии «советской Софи Лорен» было много темных пятен: ведь то, что она говорила свободно на трех иностранных языках, ездила за границу одна без сопровождения уже тогда вызывало подозрение. Говорили, что она работала на КГБ, но доказательств этому до сих пор нет.
Первый муж манекенщицы, художник Лев Збарской эмигрировал из страны, оставив ее. А роман с югославским журналистом обернулся международным скандалом: мужчина написал книгу «100 ночей с Региной Збарской», где описал эротические сцены и утверждал, что она работала на советскую разведку. Бывшая звезда лечилась в психиатрической больнице, предприняла несколько попыток самоубийства и вернулась в Дом моделей лишь в качестве уборщицы. В 1987 году Регина выпила большую дозу снотворного – на этот раз спасти ее не удалось.
Та самая скандальная фотосессия Галины Миловской
Галина Миловская стала первой советской манекенщицей, которая снялась для знаменитого Vogue. Но фотографии, где девушка позировала на фоне Кремля, вызвали много вопросов у советского руководства: модель в брюках в непристойной позе сидела спиной к символу страны. Галя попала в немилость, лишившись работы. В начале 70-х она эмигрировала из страны, поселилась в Америке, в первое время работала по профессии, но затем сменила род деятельности, став документалисткой.
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