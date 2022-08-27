Красивые и высокие грядки для огорода

Высокие грядки неспроста полюбились многим дачникам: они более тёплые, лучше защищены от вредителей, смотрятся аккуратно и опрятно.

А если наполнить её питательной смесью, то такая грядка — рай для овощных культур! Сделать подобные грядки не составляет особой сложности. Можно использовать старенькие доски.







Доски могут быть любого размера, но чтобы набрать хорошую высоту, придётся прикрепить несколько досок в ряд. В углу закрепите доски к бруску на саморезы.







И добавьте второй ряд досок, если необходимо. Теперь грядку можно перевернуть, чтобы спрятать шляпки брусков в землю.







Останется лишь наполнить грядку ветками, листьями, скошенной травой, компостом (навозом), немного торфом и хорошей землёй.







Подробнее о том, как сделать высокие грядки из досок, смотрите в видео ниже:



