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Красивые и высокие грядки для огорода

Высокие грядки неспроста полюбились многим дачникам: они более тёплые, лучше защищены от вредителей, смотрятся аккуратно и опрятно.
А если наполнить её питательной смесью, то такая грядка — рай для овощных культур! Сделать подобные грядки не составляет особой сложности. Можно использовать старенькие доски.

Красивые и высокие грядки для огорода

Доски могут быть любого размера, но чтобы набрать хорошую высоту, придётся прикрепить несколько досок в ряд. В углу закрепите доски к бруску на саморезы.

Красивые и высокие грядки для огорода

И добавьте второй ряд досок, если необходимо. Теперь грядку можно перевернуть, чтобы спрятать шляпки брусков в землю.

Красивые и высокие грядки для огорода

Останется лишь наполнить грядку ветками, листьями, скошенной травой, компостом (навозом), немного торфом и хорошей землёй.

Красивые и высокие грядки для огорода

Подробнее о том, как сделать высокие грядки из досок, смотрите в видео ниже:


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