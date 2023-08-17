Благодаря этому секрету вы навсегда забудете о мозолях от новой обуви

Покупка новой обуви часто сопровождается не только радостью от обновки, но и болью от появления мозолей.







Использование пластыря — не лучшая идея, так как часто его видно под обувью, что выглядит непрезентабельно. Более того, нередко пластырь сворачивается, что приводит к еще большим неудобствам.







К счастью, есть способ забыть о мозолях раз и навсегда.







Все что нужно сделать — натереть обувь внутри обычным кусковым мылом, уделяя особое внимание зоне пятки и носка. Проводить эту простую процедуру рекомендуется перед каждой ноской, пока обувь хорошо не разносится.





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