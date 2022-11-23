Как правильно соединить медный и алюминиевый провод без негативных последствий

Соединять между собой алюминиевые и медные провода категорически запрещено методом традиционной скрутки по причине того, что подобное технологическое решение приводит к нагреву и последующему разрушению контакта. В самом печальном случае может произойти пожар. Возникает вопрос: как же так сделать?
Используем клеммные коробки. /Фото: odstroy.ru.
Как уже было отмечено выше, использовать скрутку проводов категорически запрещено. Такой вид соединения медных и алюминиевых проводов является прямым нарушением действующих правил ПУЭ. Два материала по-разному греются, из-за чего происходят колебания температуры, которые в свою очередь становятся причиной окисления, разрушения контакта между проводниками и возгорания.
Хороший способ. /Фото: uk-parkovaya.ru.
Существует три основных и наиболее доступных широкому кругу хозяев способа соединения двух проводов. Первая два способа достаточно похожи, хотя подразумевают использование разных средств. В первую очередь речь идет об использовании специальной клеммной колодки с винтовым или клеммной колодки с пружинным захватом. Главное, подключить провода к правильно стороне. Во вторую очередь речь идет об использовании специализированных гильз из «нейтрального» материала.
Нужно сделать вот так. /Фото: ledsshop.ru.
Третий способ соединения медных и алюминиевых проводников является самым экзотическим, но в то же время и наиболее доступным для широкого круга граждан. Речь идет о создании резьбового соединения из болта, гайки и нескольких шайб. Смысл данного способа в том, чтобы соединить провода «нейтральный» болт, сделав между проводниками из конфликтующих материалов прокладки из таких же «нейтральных» шайб. После сборки вся конструкция закрепляется гайкой.
В целом это выглядит вот так. /Фото: m.fishki.net.
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