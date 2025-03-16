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Самый эффективный способ очистки белых кроссовок

Таблетки для посудомоечной машины имеют идеальный химический состав для стирки белых вещей: носочков, кухонных полотенец и… кроссовок. Средство отстирывает, отбеливает, удаляет жир, выводит неприятные запахи и при этом не содержит агрессивного хлора – то, что нужно для возвращения первозданного вида летней обуви.



Самый эффективный способ очистки белых кроссовок

Понадобится

Сильно загрязненные вещи нуждаются в предварительном замачивании, поэтому работа будет проходить в два этапа: замачивание и стирка.

Для замачивания потребуется:

таблетка моющего средства – 1 шт.;

теплая вода – 4 л;

таз.

Самый эффективный способ очистки белых кроссовок

В разных источниках указано разное количество таблеток из расчета на литр воды. Для особо сильно загрязненных вещей рекомендуют использовать одну таблетку на литр жидкости, но при умеренных загрязнениях это расточительно, т.к. для замачивания кроссовок при таком расчете потребуется не менее трех таблеток.

Стираем белые кроссовки и носки

1. Помыть подошву кроссовок с помощью щетки и моющего средства, чтобы удалить поверхностную грязь.


2. Раскрошить таблетку, чтобы она быстрее растворилась, залить ее горячей водой и размешать до полного растворения средства. Разбавить прохладной водой, чтобы температура готового раствора была не более 40 градусов.

Самый эффективный способ очистки белых кроссовок3.

Опустить кроссовки в таз, полностью погрузив в жидкость все текстильные элементы (верхнюю часть обуви, стельки, шнурки). Сюда же можно положить грязные белые носки. Если кроссовки всплывают – прижать их прессом.

Самый эффективный способ очистки белых кроссовокСамый эффективный способ очистки белых кроссовокСамый эффективный способ очистки белых кроссовокСамый эффективный способ очистки белых кроссовок4.

Выдержать вещи в растворе несколько часов. Для экономии времени кроссовки удобнее замачивать либо с вечера, а утром постирать, либо перед уходом на работу.

Самый эффективный способ очистки белых кроссовок5.

Переложить кроссовки и носки из таза в бак стиральной машины. Налить туда же моющее средство, обычно используемое для стирки. Если вода для замачивания не очень грязная, то и ее залить в машинку через отсек для стирального порошка.

6. Запустить щадящий режим стирки при минимальной температуре и с минимальным количеством оборотов при отжиме. Функцию сушки рекомендуется не использовать.

7. Высушить кроссовки и носочки.

Самый эффективный способ очистки белых кроссовок

Кроссовки отлично отстирались. Носочки не стали идеально белыми, но с учетом отсутствия этапа застирывайся их руками тоже выглядят неплохо. По эффективности стирка при помощи таблеток эконом-класса для посудомойки сравнима со стиркой дорогим порошком.
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