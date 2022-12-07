10 самых знаменитых экранных бикини

Лето – время загорать и купаться. А где купание, там и купальники-бикини, которые за последние полвека стали униформой женщин на пляже. Проникли они в кино, подарив зрителям немало незабываемых эротичных моментов. Купальники каких героинь прославились больше всего? Мы вспомнили десять самых знаменитых экранных бикини.
Бикини Дейзи Дьюк – «Придурки из Хаззарда» (2005)
Мы в России никогда не видели американский сериал начала 1980-х «Придурки из Хаззарда», и потому его вышедший в 2005 году одноименный киноремейк не вызвал у нас никакого ажиотажа. Однако в этом фильме все же были сцены, которые невозможно было проигнорировать. Почти все они были связаны с Дейзи Дьюк – кузиной двух главных героев, которая с готовностью раздевается до розового бикини, чтобы помочь своим родственникам в войне с полицией. Самая памятная из этих сцен – момент, когда Дейзи заходит в полицейский участок, обнажается и с легкостью «выпытывает» у ошарашенного копа нужную ей информацию. Отличное использование главных достоинств поп-звезды Джессики Симпсон, которая в «Придурках» дебютировала как актриса!
Бикини Лары Крофт – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» (2003)
На постерах своего второго кинофильма расхитительница гробниц Лара Крофт была в обтягивающем гидрокостюме. Бесспорно, соблазнительное зрелище, но все же не настолько эффектное, как те кадры из самого начала фильма, на которых исполнительница главной роли Анджелина Джоли предстает в «тактическом бикини» с креплениями для инструментов. Кстати, очень хорошая идея. Когда женщина так роскошно выглядит, как Джоли в 2002 году, ей нужно держать поблизости гаечный ключ, чтобы можно было врезать особенно приставучим ухажерам…
Бикини Кэрол Маркус – «Стартрек: Возмездие» (2013)
Снимая вторую серию своего цикла «Стартрек», Дж. Дж. Абрамс надеялся, что подарит фанатам много тем для обсуждения. Однако он вряд ли предполагал, что самым обсуждаемым моментом фильма станет секундный фрагмент, в котором Кэрол Маркус в исполнении Элис Ив, переодеваясь, раздевается до бикини. У зрителей не было претензий к шикарному телу актрисы и к ее стильному черному нижнему белью, но многие сочли, что в этом эротическом моменте нет никакой сюжетной необходимости и что он включен в картину лишь для того, чтобы потешить фантазию мужчин в кинозале. Обсуждение достигло такого накала, что создатели фильма даже вынуждены были извиниться перед публикой. Интересно, что сцена с бикини в предшествующей ленте «Звездный путь», где в кадре раздевалась Зои Салдана, не вызвала никакого ажиотажа.
Бикини Мэдисон Ли – «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (2003)
Вторая серия «Ангелов Чарли» была довольно слабой лентой, и это предоставило прессе право сосредоточиться не на обсуждении сюжета, трюков и шуток «Только вперед», а на сплетничании о том, как молодо и свежо в фильме выглядит 40-летняя Деми Мур, сыгравшая главную злодейку ленты. Сцена на пляже в полупрозрачном черном бикини предоставила зрителям возможность во всех деталях рассмотреть тело звезды, вернувшейся на экран после прокатных неудач «Стриптиза» и «Солдата Джейн» в 1996 и 1997 годах. Триумфальное возвращение у Мур не получилось, но ее тело тогда многих впечатлило.
Бикини Сантанико Пандемониум – «От заката до рассвета» (1996)
Следуя давней голливудской традиции, мексиканская звезда Сальма Хайек при изображении стриптизерши в хоррор-боевике Роберта Родригеса разделась до бикини и не пошла дальше. Для стриптизерши это минус, но зрители никогда не жаловались. Во-первых, Хайек со змеей на плечах и без полного обнажения выглядела упоительно сексапильно. А во-вторых, ее героиня танцевала перед публикой не ради чаевых, а ради крови посетителей. Ведь в стрип-клубе Titty Twister работали исключительно вампиры, и Сантанико Пандемониум была одной из них.
Бикини Линды Барретт – «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» (1982)
Экранизация книги Кэмерона Кроу – одна из немногих молодежных секс-комедий 1980-х, поставленных женщиной. Но «женский взгляд» ничуть не помешал Эми Хекерлинг поставить, возможно, самую эротическую сцену, связанную с бикини, в фильмах того времени. Мы имеем в виду знаменитый эпизод, в котором главный герой Брэд представляет, как красотка Линда в исполнении Фиби Кейтс медленно вылезает из бассейна в кроваво-красном бикини… и расстегивает его! Немало видеокассет с фильмом было затерто на этом месте из-за постоянной перемотки на начало фрагмента.
Бикини Лоаны – «Миллион лет до нашей эры» (1966)
Главной технической «фишкой» приключенческой ленты Джона Чеффи были динозавры и прочие реальные и вымышленные доисторические монстры, изображенные с помощью спецэффектов знаменитого аниматора Рэя Харрихаузена. Однако сейчас, полвека спустя, эту картину обычно вспоминают из-за мехового бикини главной героини в исполнении Ракель Уэлч. Впрочем, и в 1996 году Лоана была самой большой фигурой на постере фильма. Продюсеры понимали, что динозавры – это хорошо, а полуголая красотка – куда лучше!
Бикини Анны Сергеевны – «Бриллиантовая рука» (1968)
В советском кино многое было возможно при правильной подаче. Трудно представить, например, чтобы персонаж мало-мальски серьезной советской картины зашел в западный стриптиз-клуб и вместе со зрителями насладился зрелищем. А вот для ироничной фарсовой комедии Леонид Гайдай смог снять стриптиз в исполнении Светланы Светличной, позднее сыгравшей Габи в «Семнадцати мгновениях весны». Но, конечно, даже в таком кино надо было подчеркнуть, что «тлетворные западные развлечения» для советского человека ничем хорошим не заканчиваются.
Бикини Хани Райдер – «Доктор Ноу» (1962)
Бикини было впервые представлено публике на модном показе в Париже в 1946 году (кстати, в этом году у купальника юбилей!), но, разумеется, массовое ношение столь откровенного наряда началось много позже. Ключевой вехой в истории бикини стало его появление в первом фильме о Джеймсе Бонде, где белый купальник носила эффектная главная героиня в исполнении Урсулы Андресс. После премьеры ленты продажи бикини взлетели до небес, и пляжи всего западного мира заметно изменились. Вот как важно вовремя сексапильно выйти из воды!
Бикини принцессы Леи – «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)
Когда режиссер Джордж Лукас снимал первую серию «Звездных войн», он не хотел следовать низкопробным жанровым штампам и изображать главную героиню как прежде всего сексуальный объект. Поэтому принцесса Лея носила сугубо консервативные наряды. В конце концов актрисе Кэрри Фишер это надоело, и перед съемками третьей ленты она попросила Лукаса о более женственном и откровенном костюме. К ее сожалению, Лукас перевыполнил просьбу и заставил Фишер в начале фильма щеголять в металлическом бикини, которое для участников съемок делало звезду почти голой (зрители видели далеко не все, что можно было разглядеть, стоя рядом с Фишер). Этот наряд причинил звезде немало расстройства, но зато в итоге родился один из самых ярких образов в истории фантастического кино.
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