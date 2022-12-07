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10 самых знаменитых экранных бикини

Лето – время загорать и купаться. А где купание, там и купальники-бикини, которые за последние полвека стали униформой женщин на пляже. Проникли они в кино, подарив зрителям немало незабываемых эротичных моментов. Купальники каких героинь прославились больше всего? Мы вспомнили десять самых знаменитых экранных бикини.

10 самых знаменитых экранных бикини

Бикини Дейзи Дьюк – «Придурки из Хаззарда» (2005)


10 самых знаменитых экранных бикини

Мы в России никогда не видели американский сериал начала 1980-х «Придурки из Хаззарда», и потому его вышедший в 2005 году одноименный киноремейк не вызвал у нас никакого ажиотажа. Однако в этом фильме все же были сцены, которые невозможно было проигнорировать. Почти все они были связаны с Дейзи Дьюк – кузиной двух главных героев, которая с готовностью раздевается до розового бикини, чтобы помочь своим родственникам в войне с полицией. Самая памятная из этих сцен – момент, когда Дейзи заходит в полицейский участок, обнажается и с легкостью «выпытывает» у ошарашенного копа нужную ей информацию. Отличное использование главных достоинств поп-звезды Джессики Симпсон, которая в «Придурках» дебютировала как актриса!

Бикини Лары Крофт – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» (2003)


10 самых знаменитых экранных бикини

На постерах своего второго кинофильма расхитительница гробниц Лара Крофт была в обтягивающем гидрокостюме. Бесспорно, соблазнительное зрелище, но все же не настолько эффектное, как те кадры из самого начала фильма, на которых исполнительница главной роли Анджелина Джоли предстает в «тактическом бикини» с креплениями для инструментов. Кстати, очень хорошая идея. Когда женщина так роскошно выглядит, как Джоли в 2002 году, ей нужно держать поблизости гаечный ключ, чтобы можно было врезать особенно приставучим ухажерам…

Бикини Кэрол Маркус – «Стартрек: Возмездие» (2013)


10 самых знаменитых экранных бикини

Снимая вторую серию своего цикла «Стартрек», Дж. Дж. Абрамс надеялся, что подарит фанатам много тем для обсуждения. Однако он вряд ли предполагал, что самым обсуждаемым моментом фильма станет секундный фрагмент, в котором Кэрол Маркус в исполнении Элис Ив, переодеваясь, раздевается до бикини. У зрителей не было претензий к шикарному телу актрисы и к ее стильному черному нижнему белью, но многие сочли, что в этом эротическом моменте нет никакой сюжетной необходимости и что он включен в картину лишь для того, чтобы потешить фантазию мужчин в кинозале. Обсуждение достигло такого накала, что создатели фильма даже вынуждены были извиниться перед публикой. Интересно, что сцена с бикини в предшествующей ленте «Звездный путь», где в кадре раздевалась Зои Салдана, не вызвала никакого ажиотажа.

Бикини Мэдисон Ли – «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (2003)


10 самых знаменитых экранных бикини

Вторая серия «Ангелов Чарли» была довольно слабой лентой, и это предоставило прессе право сосредоточиться не на обсуждении сюжета, трюков и шуток «Только вперед», а на сплетничании о том, как молодо и свежо в фильме выглядит 40-летняя Деми Мур, сыгравшая главную злодейку ленты. Сцена на пляже в полупрозрачном черном бикини предоставила зрителям возможность во всех деталях рассмотреть тело звезды, вернувшейся на экран после прокатных неудач «Стриптиза» и «Солдата Джейн» в 1996 и 1997 годах. Триумфальное возвращение у Мур не получилось, но ее тело тогда многих впечатлило.

Бикини Сантанико Пандемониум – «От заката до рассвета» (1996)


10 самых знаменитых экранных бикини

Следуя давней голливудской традиции, мексиканская звезда Сальма Хайек при изображении стриптизерши в хоррор-боевике Роберта Родригеса разделась до бикини и не пошла дальше. Для стриптизерши это минус, но зрители никогда не жаловались. Во-первых, Хайек со змеей на плечах и без полного обнажения выглядела упоительно сексапильно. А во-вторых, ее героиня танцевала перед публикой не ради чаевых, а ради крови посетителей. Ведь в стрип-клубе Titty Twister работали исключительно вампиры, и Сантанико Пандемониум была одной из них.

Бикини Линды Барретт – «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» (1982)


10 самых знаменитых экранных бикини

Экранизация книги Кэмерона Кроу – одна из немногих молодежных секс-комедий 1980-х, поставленных женщиной. Но «женский взгляд» ничуть не помешал Эми Хекерлинг поставить, возможно, самую эротическую сцену, связанную с бикини, в фильмах того времени. Мы имеем в виду знаменитый эпизод, в котором главный герой Брэд представляет, как красотка Линда в исполнении Фиби Кейтс медленно вылезает из бассейна в кроваво-красном бикини… и расстегивает его! Немало видеокассет с фильмом было затерто на этом месте из-за постоянной перемотки на начало фрагмента.

Бикини Лоаны – «Миллион лет до нашей эры» (1966)


10 самых знаменитых экранных бикини

Главной технической «фишкой» приключенческой ленты Джона Чеффи были динозавры и прочие реальные и вымышленные доисторические монстры, изображенные с помощью спецэффектов знаменитого аниматора Рэя Харрихаузена. Однако сейчас, полвека спустя, эту картину обычно вспоминают из-за мехового бикини главной героини в исполнении Ракель Уэлч. Впрочем, и в 1996 году Лоана была самой большой фигурой на постере фильма. Продюсеры понимали, что динозавры – это хорошо, а полуголая красотка – куда лучше!

Бикини Анны Сергеевны – «Бриллиантовая рука» (1968)


10 самых знаменитых экранных бикини

В советском кино многое было возможно при правильной подаче. Трудно представить, например, чтобы персонаж мало-мальски серьезной советской картины зашел в западный стриптиз-клуб и вместе со зрителями насладился зрелищем. А вот для ироничной фарсовой комедии Леонид Гайдай смог снять стриптиз в исполнении Светланы Светличной, позднее сыгравшей Габи в «Семнадцати мгновениях весны». Но, конечно, даже в таком кино надо было подчеркнуть, что «тлетворные западные развлечения» для советского человека ничем хорошим не заканчиваются.

Бикини Хани Райдер – «Доктор Ноу» (1962)


10 самых знаменитых экранных бикини

Бикини было впервые представлено публике на модном показе в Париже в 1946 году (кстати, в этом году у купальника юбилей!), но, разумеется, массовое ношение столь откровенного наряда началось много позже. Ключевой вехой в истории бикини стало его появление в первом фильме о Джеймсе Бонде, где белый купальник носила эффектная главная героиня в исполнении Урсулы Андресс. После премьеры ленты продажи бикини взлетели до небес, и пляжи всего западного мира заметно изменились. Вот как важно вовремя сексапильно выйти из воды!

Бикини принцессы Леи – «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)


10 самых знаменитых экранных бикини

Когда режиссер Джордж Лукас снимал первую серию «Звездных войн», он не хотел следовать низкопробным жанровым штампам и изображать главную героиню как прежде всего сексуальный объект. Поэтому принцесса Лея носила сугубо консервативные наряды. В конце концов актрисе Кэрри Фишер это надоело, и перед съемками третьей ленты она попросила Лукаса о более женственном и откровенном костюме. К ее сожалению, Лукас перевыполнил просьбу и заставил Фишер в начале фильма щеголять в металлическом бикини, которое для участников съемок делало звезду почти голой (зрители видели далеко не все, что можно было разглядеть, стоя рядом с Фишер). Этот наряд причинил звезде немало расстройства, но зато в итоге родился один из самых ярких образов в истории фантастического кино.

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