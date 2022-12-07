10 самых знаменитых экранных бикини

Лето – время загорать и купаться. А где купание, там и купальники-бикини, которые за последние полвека стали униформой женщин на пляже. Проникли они в кино, подарив зрителям немало незабываемых эротичных моментов. Купальники каких героинь прославились больше всего? Мы вспомнили десять самых знаменитых экранных бикини.









Бикини Дейзи Дьюк – «Придурки из Хаззарда» (2005)

Бикини Лары Крофт – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» (2003)

Бикини Кэрол Маркус – «Стартрек: Возмездие» (2013)

Бикини Мэдисон Ли – «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (2003)

Бикини Сантанико Пандемониум – «От заката до рассвета» (1996)

Бикини Линды Барретт – «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» (1982)

Бикини Лоаны – «Миллион лет до нашей эры» (1966)

Бикини Анны Сергеевны – «Бриллиантовая рука» (1968)

Бикини Хани Райдер – «Доктор Ноу» (1962)

Бикини принцессы Леи – «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)