Многолетники, которые лучше не сажать на своём участке

Для каждого садовода и любителя цветов на участке важной задачей является создания красивого и яркого сада, наполненного прекрасными цветами-моголетниками. Но, как известно, не все растения приручаются одинаково легко и также не все из них терпят рядом соседей.







Некоторые из цветов могут принести своим хозяевам больше разочарования чем радости, и все труды пойдут насмарку.

1. Махровые тюльпаны

2. Пионы

3. Очитки и седумы

4. Клематис

5. Чёрная роза

Как не ошибиться в выборе цветов для своих клумб и быть готовым к сложностям при выращивании казалось бы на первый взгляд безобидных растений?Все дачники мечтают о красивом садеЛюбой дачник обожает многолетник, с ним не нужно весной думать, где закупить семена и взойдут ли саженцы после. Они наиболее неприхотливы чем однолетники на протяжении сего сезона. Такие растения будут радовать глаз на протяжении многих лет, при этом не нуждаясь в каком-то особом уходе. Но не все многолетние цветы подходят для постоянного выращивания на даче, а некоторые могут стать настоящей головной болью для тех, кто решил засеять ими свои клумбы.В этом рейтинге есть как не самые распространённые растения, так и те, которые уже растут на грядках многих садоводов. Они не терпят рядом с собой других соседних растений, и растут плохо не потому, что не подходят для климата, а потому что для их выращивания требуются отдельные клумбы. И хотя многие цветы известны своим роскошным цветением, а также ароматом, от них всё же стоит отказаться, подобрав более подходящую и не менее красивую альтернативу.Махровые тюльпаныТакие яркие цветы безусловно будут украшением на любой клумбе, они необычные и могут подойти ко многим композициям. Однако их выращивание станет настоящим испытанием для любителей цветов, даже опытных. Кроме того, что луковицы самих махровых тюльпанов будут стоить очень дорого, их цена станет ещё менее оправданной, когда они наконец зацветут. К огромному сожалению речь тут идёт не о хотя бы нескольких неделях, они будут радовать глаз н более десяти дней и начнут осыпаться. И всё на что можно будет полюбоваться — это голые стебли. Также они менее устойчивы к заболеваниям по сравнению с обычными. Также они совершенно не стойки к холодам, и зимой просто промёрзнут. Им нужны очень специфичные условия для хорошего роста, хранения и посадки. Неправильный выбор места приведёт к тому, что цветы могут вообще не зацвести. Их придётся выкапывать каждый год и обязательно хранить в сухом и комфортном месте, а сажать не позже апреля.Нежные пионыКазалось бы, как в список нежелательных цветов могут попасть пионы, которые растут практически на каждом дачном участке, даже у тех, кто не особо увлекается цветами. И всё же эти растения требуют очень много времени для развития и роста, иногда до нескольких лет. А сам период их цветения по итогу окажется очень коротким, относительно всех затрат, которые будут для них сделаны. При дожде или граде их лепестки тут же опадут, они совершенно не стойкие. Пионы не любят пересадку и могут долго болеть после этого. А также они очень не любят соседей рядом с собой, это касается как деревьев, так и различных кустарников. Они привлекают множество вредителей, таких как муравьи и тля. Более того, они крайне чувствительны к погодным условиям, могут пострадать от различных грибковых заболеваний, а также нуждаются в очень хорошем дренаже.Потому если всё же хочется высадить красивые пионы на своём участке необходимо выбирать для них правильные места. Это не могут быть клумбы рядом с постройками. Они должны расти не менее чем в двух метрах от любого здания. В осенний и весенний период именно в таком месте будет наибольшая влажность из-за капели с крыши или скатывания дождевой воды, а пионы этого не переносят. В летнее же время цветы могут сильно перегреваться из-за тепла, которое будет исходить от стен. Но тень дефицит влаги также негативно скажется на развитии и цветении пионов.Заболоченные участки наносят вред всей корневой системе этих цветов, потому если уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности, будет лучше посадить их на более приподнятых грядках. А на слишком торфяных почвах может наблюдаться острая нехватка влаги, а также и высок риск сильного перегрева, а в холодные периоды — переохлаждения. К тому же высокая кислотной любой торфяной почвы приводит к развитию серой гнили, она очень негативна для пионов.ОчитокЭто низкорослые растения, но даже такие малыши представляют проблемы на даче. Они, конечно, могут выживать в разнообразных сложных условиях, но потому и имеют тенденцию к сильному разрастанию. А это уже приводит к тому, что страдают более нежные виды растений, которые не в состоянии с ними бороться. Многие из седумов могут привлекать разнообразных вредителей, например, тлю. Потому это потребует дополнительного ухода и контроля за растениями.При этом они ещё и не цветут, вроде бы не сложно — посадил и забыл о них, потому что уход совершенно не нужен. Они будут обходиться той влагой, которую им принесёт утренняя роса и дожди.За ним сложно уследитьЭти цветы славятся своей высокой декоративностью, он конечно же будет радовать своим красивым цветением. И особенно их сорт — белое облако, но и он же вызывает много трудностей при выращивании. Требует особого внимания к условиям и нуждается в обрезке. А неправильный уход и не соблюдение всех этих требований приведёт к плохому цветению, а в некоторых случаях и просто к гибели всего растения. Клематис также может стать источником заболеваний других растений, которые будут высажены рядом. Через несколько же лет его семена начнут разлетаться по всему участку, и из-за ветра могут даже упасть на соседние грядки со съедобными культурами. Прополку нужно будет проводить регулярно, чтобы этот многолетник не вытеснил все овощи.Чёрного цвета добиться очень сложноЭто не отдельный вид цветов, а скорее селекция самых обычных роз, которые изначально обладали тёмными оттенками. На первый взгляд они действительно выглядят чёрными, но это не так. Из-за нехватки антоциана в лепестках нельзя вывести полностью чёрную розу. Но действительно есть сорта, которые имеют очень тёмный оттенок и при определенных условиях будет создано ощущение практически чёрного цвета. Конечно, виду них неповторимый, потому и привлекает множество садоводов. Но вот уход за этими растениями становится настоящим испытанием. Многих садоводов, уход за этими растениями может стать настоящим испытанием. Такие розы часто подвержены заболеваниям, а также требуют специфических условий для хорошего роста. Им нужна будет регулярная обрезка, качественный и регулярный полив, а также постоянная подкормка питательными веществами. Они очень теплолюбивы и любое неправильное действие приведёт к тому что цветы могут попросту погибнуть.Обычно они хорошо растут лишь в Турции и Италии, тех регионах, которые расположены рядом со Средиземным и Чёрным морями. В основном из-за климата и наличием специфического уровня pН почвы, а также воды. Если не соблюдать все условия такие чёрные розы вырастут обычными красными, это происходит из-за хорошей освещённости участка, где они произрастают. Чем больше будет тени, тем ярче проступит темный пигмент на лепестках. А если света будет мало, розы начнут страдать, и перестать цвести вообще. В этом и заключается сложность.Любые цветы требуют ухода