В начале XX века бродячие цирки были большой редкостью и чуть ли не единственным развлечением в маленьких городах Северной Ирландии, и их приезд был крайне любопытным и долгожданным событием для местных жителей. Ирландский фотограф Х.Ф. Купер смог задокументировать прибытие четырех бродячих цирков в период 1910-1911 годов в его родной городок
Страбан — Канадский цирк Ханнефорда, цирк Скотта, цирк Даффи и американское шоу Буффало Билла.
Купер сфотографировал артистов не в парадных костюмах и с профессиональными улыбками, а во время репетиций, которые проходили на улице на глазах у изумленной публики.
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Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года
В начале XX века бродячие цирки были большой редкостью и чуть ли не единственным развлечением в маленьких городах Северной Ирландии, и их приезд был крайне любопытным и долгожданным событием для местных жителей. Ирландский фотограф Х.Ф. Купер смог задокументировать прибытие четырех бродячих цирков в период 1910-1911 годов в его родной городок
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